Сергей Сельянов: «Проблема прокатного удостоверения стоит очень остро и приносит неожиданные риски для продюсеров»

Так как тренд на игровые версии мультфильмов сейчас на взлете, планируете ли вы снимать игровую версию ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ?

Не то чтобы мы планируем, но три года назад с американскими коллегами сделали проект восьмисерийного игрового сериала по ТРЕМ БОГАТЫРЯМ. Предполагалось снять три сезона. Первый сезон основывался на первом мультфильме и был посвящен Алеше Поповичу. Был готов сценарий первой серии и посерийник остальных семи. Снимать должен был очень серьезный режиссер. Проект уверенно развивался, но потом по известной причине все остановилось. Я держу его в поле зрения, но не уверен, что его нужно делать как российский сериал. В качестве международного проекта он более интересен. Тогда мир восточно-славянского фольклора был привлекателен для зарубежной аудитории. Но, может быть, руки дойдут и до него. Возможно, что-то изменится, и мы возобновим работу. Эти темы вечные, а значит, выйдет фильм или сериал сейчас либо через десять лет, не имеет критического значения.

Кажется, сотрудничество с «Вольгой» по прокату мультфильмов очень продуктивно для Кинокомпании СТВ. Будет ли «Вольга» выпускать ваши ближайшие анимационные релизы – ЛУНТИКА, ИВАНА ЦАРЕВИЧА, МАРАКУДУ?

ИВАНА ЦАРЕВИЧА, ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ и МАРАКУДУ выпустит «Вольга». В обозримом будущем мы решим, кто будет прокатывать другие наши проекты, но в целом сотрудничество с «Вольгой» действительно плодотворно. Компания системно работает с анимацией и обладает большой компетенцией в этом жанре.

ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ станет первым полнометражным проектом о популярном герое, его режиссером заявлен Константин Бронзит. Какие у вас ожидания по этому мультфильму? Чего ждать зрителям?

Во-первых, это Бронзит, абсолютно выдающийся режиссер анимации. Собственно, это его идея и он соавтор сценария. Именно Бронзит как режиссер запустил франшизу про трех богатырей. Он снял АЛЕШУ ПОПОВИЧА и потом – НАСЛЕДНИЦУ ПРЕСТОЛА, тоже очень смешное кино. Важно отметить, что это будет реально детская история, не то чтобы семейный фильм. И, конечно, мы рассчитываем на многочисленных поклонников «Лунтика», которому тоже скоро стукнет 20 лет. Кто-то и сейчас смотрит то, что любил в детстве. Мы видим много отзывов 16–18-летних подростков, продолжающих смотреть сериал, что нас очень радует. Запуская «Лунтика» с Антоном Златопольским, мы сразу договорились, что идем на забег в 20 лет и хотим, чтобы мультфильм прожил долго и мог бы объединить и тех, кто смотрел сериал в двухлетнем возрасте, и впоследствии – их будущих детей. Фактически, можно сказать, мы уже выполнили изначальную установку и надеемся, что вся эта работа даст свои плоды.

Анимационной студии «Мельница» в этом году исполняется 25 лет. Как вы оцениваете работу компании за эти годы, какие итоги можете подвести? Запланирована ли какая-то программа празднований?

«Мельница» – большая часть моей жизни, не только профессиональной, но и человеческой. Я страшно счастлив, что в какой-то момент, ничего не понимая в производстве анимации, без размышлений погрузился в эту сферу. Руководитель студии Саша Боярский тоже пришел в анимацию, что называется, с мороза: он всю жизнь занимался звуком, а я – игровым кино. Про «Мельницу» мы подготовили множество материалов и даже сняли фильм. К 25-летию студии проведем ряд акций, мероприятий, показов и ивентов в разных городах нашей страны, не только в Петербурге и в Москве, чтобы все желающие смогли ознакомиться с ее творчеством. «Мельница» продолжает оставаться важной частью моей жизни, поэтому она полна энергии и сил, и мы будем продолжать работу. С одной стороны, 25 лет – важный рубеж, с другой стороны, это формальная веха. В этот момент ничего вдруг не меняется, волшебная палочка не выпускает звездочки и внезапно что-то происходит. Или наоборот – все прекращается, закрыли ворота, повесили замок, разошлись. Нет, жизнь продолжается, и надеюсь, она будет столь же полезной для нас и для наших зрителей.

В вашей новой сказке ГОРЫНЫЧ главным героем становится моряк. Почему?

Автор сценария ГОРЫНЫЧА, главный редактор СТВ Александр Архипов, работавший над сценарием и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, и ОГНИВА, служил во флоте. Ему этот материал не чужой, поэтому данный персонаж появился у него сам собой. Мы долго шли к этому проекту, оттолкнувшись от одной книги, от которой в результате не осталось даже буквы, и в какой-то момент эта история сложилась таким образом. Когда Архипов принес первые наброски, сразу стало ясно, что органично сделать героя моряком. В целом эта сказка не похожа на ОГНИВО, КОНЬКА-ГОРБУНКА и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Скорее это сказочная комедия в духе ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. В этом смысле она нам очень нравится, и мы с удовольствием ею занимаемся.

Как вы планируете воплотить Горыныча?

Он будет воплощен в компьютерной графике. Также в картине будет мама Горыныча, он же не совсем один. Мы будем работать над персонажами вместе со студией CGF, с которой у нас сложилось плодотворное устойчивое партнерство.

Вы сказали, что съемки сказок – это этап в развитии индустрии, то есть индустрия развилась до такой степени, что можно снимать такое сложнопостановочное большое кино. Кинотеатры в последнее время отмечают уровень продакшна и качество фильмов, начиная с ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, продолжая ХОЛОПОМ, МАСТЕРОМ И МАРГАРИТОЙ. По вашему мнению, дальше станет лучше, и качество продакшна будет еще расти?

А куда же лучше-то? Мы действительно умеем качественно снимать, но все равно история, герои, юмор, где он уместен, – более важные вещи для зрителя. И в общем есть целый ряд примеров, когда фильм сделан безобразно с кинематографической точки зрения, тем не менее имеет какой-то крючок, на который зритель с удовольствием ловится. То есть с точки зрения публики высокое качество продакшна – не самоценность. Не побоюсь этого слова, сегодня мы достигли вполне достойного уровня. Нам не хватает только мощностей, людей, компаний для того, чтобы в какой-то сказке было не два фантастических персонажа, а, скажем, пять. Если их будет пять, то сегодня это значит, что производство фильма затянется еще на год.

В этом плане, конечно, будет происходить рост, и через год-другой мы сможем больше себе позволить. Иногда свою фантазию приходится ограничивать не в смысле сюжетных ходов, а в смысле объема задействованных технологий. Я вхожу в состав экспертной группы Фонда кино и пару раз читал очень сильные сценарии, которые были написаны без оглядки на ресурсы. Мне же стало понятно, что фильм скорее всего будет стоить 3,5 миллиарда рублей и сниматься пять лет. И если 3,5 миллиарда еще можно найти, то пять лет – слишком долгий срок. В этом смысле прогресс точно будет, потому что производительность труда увеличивается и осваиваются все более совершенные инструменты, необходимые для создания дорогостоящего кино. Если на крупных западных студиях компьютерной графики работает, скажем, по три тысячи человек и по миру их полно, то у нас сто человек – это уже очень большая студия. Хочется все это развивать у себя.

Расскажите, пожалуйста, о новом фильме Алены Званцовой СВИНЬЯ И МЫШЬ. Чем вас привлек проект?

Алена – очень цельный, самодостаточный кинематографист, сценарист и режиссер с замечательной репутацией. Работать с хорошим режиссером – всегда счастье. Помимо того, что нам понравился сюжет картины, если рассуждать в индустриальном смысле, то меня, в частности, привлекает, что это взрослая история. И, может быть, в процессе создания мы что-то почувствуем и поймем, как от этой картины можно двигаться в сторону массового зрительского крупнобюджетного продукта примерно такого жанра. Возможно, этот фильм станет первым шагом в исследовании подходов к созданию больших драм со стоимостью производства на уровне 500–600 миллионов рублей, основу которых будут составлять человеческие взаимоотношения, но production value на экране будет совсем другого калибра. Прежде чем рисковать, хочется максимально подготовиться.

Вы в интервью хорошо отзывались о комедии ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! Попали ли сборы фильма в рамки ваших ожиданий? В чем вы видите причины таких сборов?

К сожалению, не попали. При том, что мы действительно очень высоко оцениваем этот фильм. Мне кажется, он получился таким, каким мы его представляли. Мы обсуждали с режиссером на старте выбор концепции проекта в сторону более широкой аудитории или в сторону более авторского подхода. Можно было пойти и тем, и другим путем. Мы пошли навстречу режиссеру, тем более это первый полнометражный фильм Саши Лупашко, и неправильно навязывать дебютанту свое видение. Тем не менее мы рассчитывали, что картина соберет миллионов тридцать. Никаких сверхъестественных ожиданий не было, однако результаты менее 10 миллионов рублей нас расстроили. Но мы уверены, и ближайшее будущее покажет, что в интернете ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! будет жить довольно долго и хорошо, для этого есть все основания. Это фильм из тех, что очень важны для продюсеров и авторов. Жизнь картины в кинотеатрах, конечно, имеет первоочередное значение, но успех в других средах также немаловажен. Так было, например, с ПАРНЕМ С НАШЕГО КЛАДБИЩА: будучи жанровым проектом, он показал скромные результаты в прокате, но оказался очень успешен в интернете и на телевидении.

Укладываются ли результаты картины в общие проблемы авторского кино в прокате сейчас, как вы думаете?

Авторское кино действительно оказалось сегодня в гораздо более сложном положении, чем зрительское. Во-первых, эти фильмы по-прежнему снимаются с малым бюджетом. Если раньше зритель это как-то принимал, то сейчас на фоне больших игровых картин публике стало этого недостаточно, нужна пища и для глаз. Во-вторых, аудитория авторского кино сократилась, как я уже говорил. В-третьих, одним из критериев успеха авторского кино считалось участие и победы на фестивалях. Сейчас от самых престижных в глазах общественности западных фестивалей мы отрезаны. «Кинотавра», который был самым значимым российским киносмотром, нет, а новые фестивали еще не набрали вес.

Раз авторские фильмы стали меньше собирать, то и прокатчикам стало сложнее работать с такими картинами. И продюсерам авторского кино стало гораздо труднее найти прокатчика. У меня пока нет ответа на вопрос, как авторское кино будет развиваться дальше. Я его люблю, поэтому готов предпринимать какие-то усилия для того, чтобы это важное для индустрии крыло продолжало махать. Но пока у меня нет каких-то идей, как можно повлиять на ситуацию. Помимо таких, к сожалению, фантастических концепций, как создание сети синематек или киноклубов по стране. Но у государства нет ни ресурсов, ни понимания, что это важное направление для отрасли. Вместе с Федором Бондарчуком и коллегами мы еще 10–12 лет назад много времени убили на создание в Питере такой синематеки. Но даже там ничего не вышло. Хотелось бы, чтобы хотя бы в миллионниках появились такие престижные публичные места, хорошо оборудованные и привлекательно выглядящие, где происходили бы встречи с кино и его создателями. Но сегодня эта задача, видимо, нереалистична. Никого это вообще не волнует, а других интересных идей пока нет. Но авторское кино никуда не денется, потому что люди, которые стремятся им заниматься, в том числе и продюсеры, будут продолжать это делать.

В последние годы ваши фильмы ярко проявляли себя на международных фестивалях – КУПЕ НОМЕР 6, НИЧЬЯ, ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ. Что вы сейчас рекомендуете делать режиссерам авторского кино, продюсером которого выступаете? Ждать «оттепели»? Выпускать кино в прокат в любом случае?

Конечно, надо снимать и выпускать. Повлиять на ситуацию с западными фестивалями я не могу, хотя некоторые фестивали более лояльны, но это скорее исключение, чем правило. Кстати, участие в зарубежных фестивалях влияло на продажи картин. Еще одна нынешняя проблема авторского кино состоит в том, что оно всегда продавалось на Западе, начиная с 90-х годов. Да, это не были сумасшедшие цифры, но международные продажи имели значение и для удовлетворения создателей, и для престижа, и в смысле возврата вложенных денег. А сейчас этот ручеек иссяк. Можно продавать в дружественные страны, но они гораздо меньше интересуются авторским кино. Надеюсь, со временем и наши фестивали будут как-то расти и набирать престиж. Тем более что Министерство культуры активно поддерживает авторское кино. Глупо вставать на паузу и чего-то ждать, надо работать здесь и сейчас. Поэтому мы тоже будем продолжать делать авторское кино, хотя сегодня условия менее благоприятные, чем раньше.

С одной стороны, Минкультуры поддерживает, с другой стороны, потом не выдает прокатное удостоверение, как случилось с ОДНИМ МАЛЕНЬКИМ НОЧНЫМ СЕКРЕТОМ.

Да, проблема прокатного удостоверения стоит очень остро и приносит дополнительные и неожиданные риски для продюсеров и авторов. Раз – и твой фильм не может быть показан в кинотеатрах или вообще не может быть показан. Или фильм получил прокатное удостоверение, вышел на большие экраны, потом перебрался на платформы – и там его накрыл Роскомнадзор. С одной стороны, Ассоциация продюсеров кино и телевидения добилась создания комиссии для коммуникации Роскомнадзора с Минкультуры, и через некоторое время сможет оценить эффективность инициативы. Если Министерство культуры выдало удостоверение, то Роскомнадзор должен его подтвердить. С другой стороны, спорить с законодательными ограничениями трудно, для этого нужно менять законы, но, по крайнее мере, они более или менее понятны, а вот с самоограничениями «как бы чего не вышло» гораздо сложнее. К примеру, мы обсуждали с Роскомнадзором, что подразумевается под избыточной жестокостью и сексом. Говорят: зависит от контекста. Но как определить степень допустимого? Как это делают эксперты, выносящие решение, жить фильму или нет? Где граница, по которой проходит допустимость каких-то сцен секса? Предположим, эксперт понимает, что фильм снят по древнегреческой, эротической, классической драме, комедии или трагедии, где секс обязательно должен присутствовать. Где тут проходит граница? Можно показать голую ногу до колена, а выше – уже нельзя? Все это, конечно, ненормально и накладывает серьезные ограничения на создание прежде всего авторских фильмов. В зрительских же фильмах аудитория строже, чем регулирующие органы, и многое просто не хочет смотреть сама. Судя по списку картин, вызвавших ее реальный интерес, зритель, скажем, не хочет смотреть в кинотеатрах фильмы про бандитов. Я, например, от этого страдаю, потому что люблю такие картины, так как нет фильмов про бандитов, а бывают только фильмы про людей. Выдающиеся произведения мирового, да и нашего кинематографа, к примеру, КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ Фрэнсиса Форда Копполы или ВОР Павла Чухрая, рассказывают про людей и их страсти. Но зритель не хочет сейчас смотреть их в кинотеатрах.

И для продюсера большие риски состоят в том, чтобы преодолеть идущие от зрителя ограничения и сделать фильм, на который все равно все пойдут, потому что он классный и задевает людей. Вот как произошло с сериалом «Слово пацана». Требовалось большое мужество и кураж со стороны продюсеров и режиссера, чтобы выпустить такую историю. Однако ставка сыграла. В чем прелесть криминальных историй для кино? В том, что там сразу поднимаются и максимально выпукло подаются очень большие вопросы – жизнь или смерть, предательство или верность. Люди в этой сфере живут на острие. Это мощный материал для кинематографа. Мне досадно, что зритель разочарован в криминальном жанре и отвернулся от него. А ведь когда-то он был популярен, но это время давно прошло. Наверное, БУМЕР был последним ярким и сильным событием в этом жанре.

А что сейчас хочет смотреть зритель?

Примерно это понятно, конкретно – можно долго рассуждать. Возьмите рекордсменов за последние три года – вот чего ждет зритель. А чтобы доказать, что он ждет чего-то еще в жанровом смысле, нужно попробовать нечто новое, рискнуть и получить поддержку Фонда кино в этом риске. И глядишь, завтра окажется, что зритель хочет смотреть мюзиклы или ждал большого криминального фильма, но не подозревал об этом.

Вы говорили о том, что чтобы заполнить брешь после ухода голливудского кино, необходимо увеличить количество производимых фильмов. Казалось бы, в условиях, когда индустрии нужны большие российские картины, Фонду кино стоило бы поддерживать проекты всех компаний-лидеров, так как это продюсеры с большим опытом и вряд ли они предлагают слабо подготовленные проекты, тем более при выросшем объеме господдержки. А из состава лидеров, наоборот, исключают компании и не добавляют новых. Видите ли вы тут проблему?

Еще с 2012-2013 года я предлагаю увеличить количество лидеров. Фонду кино нужно сознательно и целенаправленно помогать перспективным продюсерским компаниям. Я считаю, количество лидеров должно быть минимум 12, а то и 15. Действующие лидеры, наверное, могли бы предлагать больше проектов, если бы имели возможность. Все-таки фильмы очень трудно создавать. 80 процентов моего времени занимает девелопмент проектов, прежде всего – работа со сценариями. И сделать нечто качественное – задача из задач. В том числе и поэтому хочется увеличивать количество лидеров. Существующие 8–10 лидеров вряд ли будут производить больше тайтлов, чем сегодня. Это количество немного может увеличиться, но не принципиально. С другой стороны, Фонд кино готов поддерживать практически в том же объеме проекты не лидеров, если фильм выглядит перспективным и экспертные жюри это подтверждают. То есть вы можете прийти с очень небольшим портфолио и небольшим опытом работы, но представить блестящий проект, и тогда Фонд кино не откажет в полноценной поддержке. Не говоря уже о том, что все не лидеры могут прийти к любому из лидеров с сильным проектом и предложением о партнерстве, и его с руками оторвут. Ресурс есть, а вот с идеями сложнее. Но так во всем мире, не то что бы мы тут какое-то несчастное исключение.

А как можно было бы еще нарастить количество фильмов?

Это эволюционный путь. Глупо наращивать количество ради количества. Развитие кинопроизводства связано с подготовкой кадров, с образованием. Мы сейчас запускаем в производство один проект и с ноября ищем оператора. Фильм высокотехнологичный, поэтому нам нужен профессионал из первой двадцатки. Мы всех перебрали: кто-то занят, кто-то решил сделать паузу. То же самое с артистами – все заняты. Если какой-то актер свободен, то не совпадает с календарем других артистов, и приходится от него отказываться. Нужно больше артистов, больше операторов, больше специалистов по компьютерной графике, больше художников, больше художников по костюмам. И эти люди должны уметь делать свое дело. По щелчку этого не добиться. Есть свои резоны в том, чтобы нарастить количество фильмов. Из десяти неудачных появляется один замечательный, и, соответственно, режиссер, продюсер и прочие создатели этого фильма становятся известны на рынке. Одна единица, которая способна в дальнейшем производить по одному-два хороших фильма в год, уже вносит большой вклад в индустрию. Все кино в мире – в Америке, в Китае, в Советском Союзе, в Индии, в Болгарии – устроено так, что 10–20 процентов картин делают кассу, а остальные 80–90 процентов составляют некую среду. Если вы делаете тысячу фильмов, то имеете шанс получить сто качественных фильмов, а если создаете 150 картин, то 15–20. Причем в их число входят и авторские проекты, которые, естественно, важны для индустрии, для культуры страны, для развития кинематографа, потому что многие элементы киноязыка вырабатываются в авторском кино, но в денежном аспекте демонстрируют незначительные результаты.

Фото: личный архив спикера