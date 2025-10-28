Данила Шарапов: «Чем больше выходит разнообразного и интересного широкой аудитории кино, тем больше зрителей приходит в кинотеатры»

Продюсер АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС – об особенностях позиционирования проекта

Серьезную конкуренцию сказке ГОРЫНЫЧ составила АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, фэнтези-экранизация аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Главную роль в фильме Юрия Хмельницкого (ЛЕД 3) исполнила Анна Пересильд, также в картине снимались Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Полина Гухман, Олег Савостюк, Артем Кошман. Над производством работала компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдингом». Продюсер картины Данила Шарапов объяснил БК, как ГОРЫНЫЧ с АЛИСОЙ смогли ужиться в прокате и как позиционирование фильма как мюзикла сыграло на пользу проекту.

Поздравляем вас со стартовыми результатами АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС! Ожидали ли вы таких показателей?

Спасибо за поздравления! Мы надеялись на такие цифры: фильм стартовал по верхней планке ожиданий.

Как вы выбирали время выхода проекта и почему решили поставить картину на одну дату с ГОРЫНЫЧЕМ?

Дату выхода мы выбирали исходя из того, что фильм в первую очередь ориентирован на школьников подросткового возраста, и им было бы удобнее прийти в кино во время каникул. А ГОРЫНЫЧ рассчитан на более детскую аудиторию.

Как вы считаете, противостояние, в том числе медийное, этих двух крупных проектов на одной дате пошло им на пользу за счет увеличения потока зрителей в целом? Или они все же каннибализировали аудиторию друг друга?

Судя по результатам, соседство этих релизов пошло на пользу киноиндустрии в целом, и каннибализации аудитории не произошло. Скорее это привело к тому, что в кинотеатры пришло больше разных зрителей.

Какие выводы вы можете сделать по итогам такого необычного уикенда, когда в неновогодний период в прокат выходят два больших фильма, рассчитанных на одну аудиторию, и привлекают столько зрителей, сколько кинотеатры не видели с Нового года?

В разных городах России живут разные люди. И если на датах оказываются проекты, которые привлекают разных зрителей, то можно сделать вывод, что чем больше выходит разнообразного и интересного широкой аудитории кино, тем больше зрителей приходит в кинотеатры.

Какие преимущества АЛИСЫ по сравнению с ГОРЫНЫЧЕМ вы подсвечивали в рекламной кампании? Как позиционировали проект и на какую аудиторию работали?

Мы вообще не отталкивались от конкуренции с ГОРЫНЫЧЕМ и не акцентировали внимание в рекламной кампании на отличиях, а выстраивали ее исходя из стремления привлечь подростковую и молодежную аудиторию. Собственно, это видно по сборам: в ранние часы семьи с детьми приходили на ГОРЫНЫЧА, а в более поздние появлялись зрители чуть старше, идущие в кино и без родителей. Мы позиционировали фильм как музыкальный, что, в общем-то, нетрадиционно для продвижения прокатного кино. Рекламная кампания в основном строилась на этой музыкальности проекта, а также на его визуальной уникальности, которая отличается от большинства российских картин. Мы выбрали такое визуальное решение, чтобы поговорить с молодой аудиторией на каком-то другом киноязыке и привлечь ее таким способом к просмотру. И это сработало.

Какие ресурсы были использованы при продвижении?

В первую очередь телеканал ТНТ во главе с Тиной Канделаки, продюсером проекта, обеспечил широкую кампанию в телеэфире. И во всех каналах «ГазпромМедиа Холдинга» фильм продвигался, за что я бесконечно благодарен всей команде ГПМ и, конечно, самой Тине Канделаки. Наши партнеры МТС и KION привлекали аудиторию в цифровой среде на своих ресурсах благодаря усилиям Софьи Митрофановой, Ильи Бурца, Максима Филатова и Насти Поляковой. Компания «Централ Партнершип» обеспечила широкую офлайн-активность в кинотеатрах и не только. Вадим Верещагин, Павел Верещагин и Юля Калиновская проделали огромную работу. Кроме того, проект поддерживается «Кинопоиском», за что мы ему очень благодарны.

Еще ранней осенью мы провели массу офлайн-активностей, в том числе в московских парках, что увеличило информированность публики о проекте. Кросс-промо с сетью Pims, которая впервые работала с кино, помогает привлечь подростков. В общем, рекламная кампания была разнообразной и охватывала разные среды. И мы продолжим продвижение после первого уикенда. Среди альтернативных активностей важно отметить успех трека «Силуэт» Ивана Дмитриенко и Анны Пересильд, еще до релиза занявшего первое место во всех российских чартах. Это также привело к повышению узнаваемости проекта. В соцсетях сейчас распространяются рилсы подростков, которые они снимают на финальных титрах АЛИСЫ. Эта песня им действительно очень нравится. Картина создана по аудиоспектаклю на стихи Владимира Высоцкого, как следствие – это привлекает внимание широкого круга зрителей, в том числе более взрослой аудитории, вызывает дискуссии, что тоже было использовано в рамках рекламной кампании.

Как вы считаете, насколько по-разному промоматериалы фильма сработали на привлечение зрителя? АЛИСА – музыкальный фильм, но при этом в одном из роликов использована обычная трейлерная музыка,а другой трейлер – более интересный и динамичный, с необычным монтажом и звуковым сопровождением. Как себя показали разные трейлеры? Какие выводы вы сделали по итогам этого эксперимента?

Главный трейлер заявляет, что фильм является мюзиклом, именно в нем поет Аня Пересильд. Это довольно смелое маркетинговое решение, так как считается, что мюзиклы до сих пор не были успешны в российском прокате и обычно в продвижении скрывают музыкальность картин. На этапе формирования маркетинговой кампании позиционирование фильма как мюзикла вызывало споры и сомнения. Да, этот трейлер можно назвать более традиционным, но при этом он выполняет свою функцию. А более яркий и динамичный ролик создан для цифровой среды, и он стал там виральным, исполнив свои задачи, его пересылали и распространяли в соцсетях. Над ним работала Аня Годунова, создавшая действительно нетрадиционный ролик для кино.

А в кинотеатрах он был показан?

Нет.

То есть такой яркий ролик все-таки представляет собой риск для продюсеров?

Сейчас, наверное, это проще обсуждать. Но мы имели дело с продвижением нестандартного для киноаудитории проекта и опасались чрезмерно рисковать еще и в продвижении. Учитывая вводные картины: жанр мюзикла, костюмированные, а не анимированные персонажи, принципиально иные, чем обычно, визуальные решения в фильме.

Можно ли уже сказать, что устоявшееся мнение о неприятии кинозрителями мюзиклов оказалось мифом?

Я надеюсь, АЛИСА как первый случай, когда продвижение мюзикла было открытым, изменит это представление об интересе зрителей к музыкальным фильмам. Более того, огромное количество советских семейных фильмов были мюзиклами – и ТРИ МУШКЕТЕРА, и МЭРИ ПОППИНС, и многие другие. Собственно, на этой традиции и базировалась АЛИСА. Успех первого уикенда подтверждает возможность создавать подобные фильмы в России и продвигать их как мюзиклы в открытую.

По вашему мнению, как фильм будет работать в дальнейшем? Достигнут ли сборы 2 миллиардов рублей?

Надеюсь, картина будет работать хорошо, но прогнозировать сборы не готов. Сейчас уже видно, что зрители продолжают приходить, и мы верим, что АЛИСА будет вызывать стабильный интерес публики.

ФОТО: Пресс-служба компании «Централ Партнершип»