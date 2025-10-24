top banner
В Москве проходит конференция «Медиабизнес», организованная изданием «Ведомости»

В рамках мероприятия эксперты обсудили ситуацию на российском кинорынке

Модераторами сессии выступили журналист Мария Истомина и журналист и продюсер Жан Просянов. Участниками панели стали генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, продюсер, сооснователь кинокомпании «Водород» Михаил Врубель, генеральный продюсер Yellow, Black and White Денис Жалинский, продюсер, директор Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов и генеральный директор «Коммерческого фонда развития кино и анимации» Антон Сиренко.

Первым слово взял Вадим Верещагин. Он отметил, что впечатление от положения дел на рынке – двоякое. С одной стороны, аудитория активно смотрит российское кино, и у нас уже естьв этом году шесть миллиардников (и все они отечественные). С другой – имеется падение в зрителях, и связано оно в том числе с ростом цены билета (на фоне сокращения покупательной способности населения).

Сергей Сельянов согласился с Верещагиным в том, что аналитику надо вести по числу зрителей. Кинотеатры, считает продюсер, чрезмерно подняли цену билета на прошлый новый год, зритель не готов платить такие деньги. Что касается качества российского кино, то с уходом мейджоров это никак не связано. Во-первых, Голливуд никуда полностью не ушел, он остался в репертуаре, пусть и неофициально. Во-вторых, индустрия, конечно, в любом случае старается расти и стремится попасть в зрительские ожидания, в том числе при помощи «заточенных» маркетинговых инструментов.

Алексей Васясин выступил с небольшой презентацией. Согласно ей, количество кинотеатров в России в целом растет, но число именно коммерческих площадок падает. Средняя цена билета, по данным Васясина, в 2019 году составляла 252 рубля, в 2025-м – 426 рублей, то есть рост составил 69%. Однако рост стоимости продуктовой картины за аналогичный отрезок времени достиг 81%. Также Васясин отметил увеличение длительности работы фильмов в прокате, что связано, по мнению эксперта, с менее агрессивной рекламной кампанией на старте релиза. Долю пиратки в прокате 2025 года Алексей Васясин оценивает в 15,5%, и эта цифра растет. Эксперт считает, что причина такой динамики не в безысходности, а в попустительстве.  

Денис Жалинский, отвечая на вопрос Марии Истоминой о неравномерном графике релизов, подчеркнул – нужно открывать новые даты, на новый год (и даже на гендерные и иные крупные праздники) все не помещаются. При этом продюсер напомнил, что голливудские блокбастеры всегда хорошо работали летом. «Риск мы чувствуем, но чувствуем и ответственность перед кинотеатрами. И верим, что летний прокат будет длинным», – добавил Жалинский.

Вадим Верещагин, рассуждая о маркетинге российских проектов, напомнил, что отрасли потребовалось время, чтобы перестроиться на новый инструментарий. Кроме того, сейчас мы уже видим очень креативные кампании у новых проектов, количество которых тоже активно растет.

Михаил Врубель обратил внимание на жанровое разнообразие российских фильмов – точнее, на некоторое его отсутствие. В будущем это станет проблемой, поскольку более возрастному зрителю смотреть нечего. Да и сейчас для некоторых сегментов аудитории предложения в кинотеатрах просто нет.

Сергей Сельянов описал две категории фильмов, в которых Голливуд не является конкурентом – это «кино с национальным юмором» и «кино про нас» (в последнюю категорию попадают и сказки). При этом есть жанры, которые аудитория смотреть пока не хочет. В этом смысле совету Фонда кино имеет смысл чуть иначе подходить к оценке проектов, претендующих на государственную поддержку – чтобы как раз помочь продюсерам и хеджировать риски, связанные с лентами в этих жанрах.

Антон Сиренко, оценивая ситуацию на рынке, подчеркнул, что возглавляемый им коммерческий фонд подходит к инвестициям достаточно консервативно. Это связано с огромной инфляцией производства и с жанровым дисбалансом: «Да, зрители хорошо смотрят сказки, но мы ничего другого им, в том числе с точки зрения бюджетов, не предлагаем». Также Сиренко напомнил о зрительском сегменте, который раньше активно смотрел исключительно зарубежное кино и который с уходом мейджоров просто вычеркнул походы в кинотеатры как вид досуга из своей жизни – а стоит учитывать платежеспособность этого сегмента.

В заключительной части дискуссии спикеры обсудили удорожание кинопроизводства. По их оценке, рост стоимости проектов составляет в среднем 100% за последние три года. Вадим Верещагин добавил, что по некоторым параметрам рост был даже выше. Сергей Сельянов указал, что сейчас в России снять зрительский проект дешевле чем за 150-200 млн фактически невозможно.

24.10.2025 Автор: Максим Острый

