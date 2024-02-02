Алексей Васясин: «Требуется определиться: мы выбираем путь полной борьбы или полной легализации альтернативного проката»

Генеральный директор объединенной киносети подвел в разговоре с БК итоги прошедшей «новогодней битвы» и 2023 года

БК встретился с генеральным директором объединенной киносети Алексеем Васясиным, чтобы поговорить об итогах прошедшей «новогодней битвы» и всего 2023 года, текущей доступности оборудования для кинопоказа и проблеме нелегального контента, который по-прежнему остается у всех на слуху.

Расскажите, пожалуйста, как в вашей сети прошла «новогодняя битва»? Довольны ли вы полученными результатами?

Впечатления у меня остались двоякие. С одной стороны, есть рост в деньгах. В то же время почти нет роста в зрителях. Понятно, что с коммерческой точки зрения деньги первичны, но, если смотреть глубже, очень бы хотелось, чтобы индустрия прирастала поклиентно, то есть увеличение количества проданных билетов лишь ненамного отставало от роста бокс-офиса. Пока же касса сильно обгоняет, что может быть связано с инфляцией и другими факторами, но количество билетов не должно ощутимо отставать.

По оценке некоторых представителей кинотеатров, доля «Пушкинской карты» в рекордном новогоднем «пироге» в размере в 5,8 миллиарда рублей составляет минимум треть. Вы согласны с этой оценкой?

По моим оценкам, ее доля составила от 15 до 30 процентов сборов. Зависит от регионов. Где конкуренция за деньги «Пушкинской карты» выше (Москва, Санкт-Петербург), там процент ниже. Называть ее каким-то особо важным фактором выживания индустрии я бы не стал, но значимым инструментом поддержания жизнедеятельности кинотеатров – да, безусловно. Но более важными мне представляются качество контента, наличие его жанрового разнообразия, доступность технологий показа и так далее. Самое главное здесь – продолжение развития национального кинематографа. Отрасль нащупала важное направление развития – семейно-сказочное кино – и закрыла тем самым запросы родителей с детьми. Но по-прежнему остается не охваченной молодежь, которая раньше смотрела Marvel. Этот зрительский сегмент у нас пока не закрыт ничем. Прекрасный, на мой взгляд, фильм ВЫЗОВ был как раз неплохой попыткой предложить крутой современный аттракцион для продвинутой аудитории. Но вышло так, что на него пришли, условно говоря, бабушки с внуками. То есть произошел некий разрыв, пришло старшее и самое молодое поколение, а средний сегмент закрыт не был. ХОЛОП 2 из того же направления, но в целом этого пока недостаточно. Вот здесь есть огромное поле для работы у индустрии.

В индустрии знают, что в ЦПШ хотели собрать 7 миллиардов двумя фильмами. Как вам кажется, у тандема ХОЛОПА 2 и БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ это в итоге получится?

Да. Поздравляю коллег из ЦПШ, они прекрасно поработали. Мне кажется, у фильмов все будет хорошо, они доберут свое.

Наверняка вам известно, что некоторые прокатчики предоставляют ряду региональных кинотеатров «ключи» от своих проектов только на два дня с целью стимулировать их не показывать пиратские релизы до 24 января. Как вы к этому относитесь?

Любые действия по препятствию расширения пиратского контента я полностью поддерживаю. С другой стороны, ситуация в духе «пока мое кино идет, ты «пиратку» не показывай, а после меня – хоть трава не расти» мне уже, конечно, не нравится. То есть вопрос нужно ставить шире. Нужно определяться, мы за красных или за белых. Нужно не словами, а делами бороться с пиратским контентом. Показываешь «пиратки» не получаешь легальный контент. Не показываешь их – получаешь какие-то преференции, в том числе по коммерческой части. То есть первый шаг по препятствованию пиратскому контенту я поддерживаю, но за первым должен идти второй. Так маленькими шажочками мы пойдем в правильном направлении.

Как обстоят дела со средней ценой билета в вашей сети и что, по вашим прогнозам, будет происходить с ней в ближайшее время?

Кинотеатры были вынуждены поднять цены, так как к текущему моменту практически все очень сильно подорожало. Если говорить о стоимости оборудования и его обслуживания, то на отдельные запчасти цены выросли в семь раз. Если что-то раньше стоило 130–140 евро, то теперь это будет стоить минимум 500+ евро, при том что курс увеличился с 60 рублей до 100 рублей. В общем, стоимость поддержания технической боеготовности кинотеатров резко возросла. Также мы вынуждены индексировать уровень заработной платы как линейному персоналу, так и сотрудникам управляющей компании, хотя по-прежнему уступаем по уровню зарплат какому-нибудь ретейлу или, например, ресторанам. Про коммуналку я вообще молчу. Также и клининг подорожал, и безопасность. Рано или поздно ощутимо поднять цены кинотеатрам было необходимо. То же самое касается и продукции баров. Зерно, масло подорожали. Соответственно, в той же пропорции увеличилась и стоимость готовой продукции.

Какие есть перспективы по решению вопроса с оборудованием в условиях усиливающихся санкций?

Повторюсь, обеспечивать качество кинопоказа с каждым днем становится все труднее и дороже. Доступность серверов, звуковых стоек, плат и прочего неуклонно уменьшается. И происходит это постоянно, не с каждым месяцем, а именно с каждым днем. В долгосрочной перспективе одну из возможностей я вижу в полном отказе от формата DCP. Я поднимал этот вопрос примерно полгода назад, но пока рынок не готов это даже обсуждать. Объясню. Будущее все-таки не за кинопроекторами, а за LED-панелями. Для покупки сертифицированной пятиметровой DCP-панели понадобятся сотни тысяч долларов. Для аналогичной LED-панели с тем же разрешением и прочими важными функциями потребуются только десятки тысяч. И это касается всего остального, серверов и прочего. Поэтому перспектива двух-трех лет – подготовка к отказу от DCP и разработка иного способа показа с обеспечением гарантий по копированию, чтобы из кинотеатров не могли поставляться на теневой рынок копии фильмов хорошего качества.

Как вы в целом оцениваете для индустрии кинопоказа прошедший 2023 год?

Возможно, моя оценка разойдется с официальной позицией профильных министерств, но в целом результаты 2023-го я оцениваю удовлетворительно. Год назад могло показаться, что он пройдет мрачнее, но результат получился лучше, чем можно было предполагать. Благодаря беспрецедентному чуду от ЧЕБУРАШКИ, прогнозируемо высоким сборам ВЫЗОВА и, наоборот, превысившей ожидания кассе ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ были показаны неплохие результаты. Но назвать их хорошими тоже нельзя. Согласно моим оценкам, из валовых 39 миллиардов рублей 20 процентов – это серый импорт. Если мы посмотрим на рейтинг лучших фильмов по сборам за год, то на четвертом месте обнаружим короткометражку «Три добрых дела», которая якобы собрала полтора миллиарда рублей. Это негативный фактор, который оказывает свое влияние. То есть остается 30 миллиардов чистыми. Это лучше результата 2022 года, когда набралось порядка 23 миллиардов, но это по-прежнему гораздо хуже 55 миллиардов 2019-го, когда индустрия чувствовала себя значительно лучше, а себестоимость всего кинопоказа была совершенно другой. 30 миллиардов – неплохая база для последующих шагов, но нам очень много еще нужно сделать вместе с продюсерами, прокатчиками и государством.

Что конкретно требуется сделать отрасли для дальнейшего роста бокс-офиса?

В первую очередь, разумеется, государству нужно поставить точку в вопросе альтернативного проката. Требуется определиться: мы выбираем путь полной борьбы или полной легализации альтернативного проката. Как временная мера, которая может быть направлена на сбор и дальнейшее перераспределение доходов в поддержку отечественного проката, это вполне имеет право на существование. Можно, например, продумать налоги, внедрение НДС от показа по параллельному импорту. Если уж мы не способны воспрепятствовать запрету на зарубежный контент, то можно возглавить процесс по формированию правил игры в данном сегменте. Или если мы против, то однозначно требуется запрещать, а площадки, которые занимаются серым импортом на постоянной основе, закрывать, приостанавливать их деятельность на 90 дней за совершение административного правонарушения. Данные законы есть, но они не исполняются. Есть известный принцип dura lex sed lex – «закон суров, но это закон». Нахождение целого рынка в серой зоне – худшее, что сегодня может быть. И государству вместе с индустрией нужно проделать большую работу и поставить точку в том, по какому пути мы пойдем.

Есть две дороги, но вместо этого мы постоянно едем по бездорожью. Во-вторых, с уходом с рынка технологий IMAX, ScreenX и других нашим производителям нужно научиться снимать в этих форматах. До недавнего времени можно было говорить, что в России представлены все передовые технологии кинопоказа. Только в одной нашей сети 29 кинозалов IMAX, также именно мы завезли в Россию ScreenX. У кого-то есть залы 4DX, у кого-то – залы Luxe или Dolby Atmos. Но сейчас много технологических вещей из-за санкций подвешено в воздухе. Если все премиум-форматы вернутся в строй, цена за билет опять немного подрастет, но это будет обоснованно. Это будет плата за технологию, за более глубокое погружение, за более подлинную эмоцию. Что уж говорить про банальное 3D: есть оборудование, но нет фильмов.

Также нужно продолжить развивать инициативу в духе «Пушкинской карты». Молодые люди, допустим, охвачены, можно теперь подумать про пенсионеров или другие группы социально незащищенных граждан, которым тоже нужно предоставить более легкий доступ к кино. Некоторое время велись разговоры о карте в честь Достоевского или о чем-то подобном. Тем более что различного российского кино становится все больше. Исходя из этого напрашивается развитие инициатив по стимулированию кинотеатров на показ российского кино. Подобно тому, как это делается во Франции. Об этом много говорят, но конкретных подвижек в данном направлении не производится. Тем более если будет узаконен параллельный прокат. Одни кинотеатры будут показывать зарубежный контент, и ту часть средств, которая станет от них поступать, можно будет перераспределять в пользу других – тех, кто демонстрирует российские фильмы. Их можно будет поддерживать рублем.

Есть еще много идей, в том числе чисто технических. Например, зачем делать бланк строгой отчетности на каждый билет? Зачем на это переводить бумагу, губить лес? Человек покупает шесть билетов, получает на руки длинную «простыню». Почему нельзя просто написать на одном билете: с первого по шестое место? Это позволит кинотеатрам существенно экономить. Мы написали об этом недавно письмо, но оно до сих пор ходит по инстанциям, хотя решить это можно быстро. Или, например, буквально сегодня разбирались с вопросом продажи по «Пушкинской карте». Банк по этой транзакции берет стандартную комиссию за эквайринг. Я понимаю, что банк зарабатывает на всем по максимуму, но можно принять специальный тариф для «Пушкинской карты», как это сделано в случае транзакции по системе быстрых платежей. Требуется более тесное сотрудничество между всеми участниками рынка и профильными министерствами.

Приходится ли вам в текущих условиях сокращать штат или снижать зарплаты?

Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в кризис сокращать никого не надо, пытаемся перераспределять сотрудников. В управляющую компанию разве что стараемся брать меньше людей, чем прежде. Стремимся избегать ситуации, когда привлек человека, а дело не пошло, и приходится увольнять. Условия неопределенности вынуждают работать на стабилизацию ситуации, а не на развитие. Возвращаясь к теме альтернативного проката, опять же, если за него начнут наказывать, то из-за этого, особенно с учетом скудного лета, начнет закрываться больше площадок. Но здесь вновь встает вопрос поддержки кинотеатров. Можно, например, разрешить им выходить из долгосрочных договоров аренды. Сейчас на рынке девелоперов происходит передел собственности, уходят зарубежные фонды, приходят новые владельцы, например, российские банки. У них может быть иной подход к арендной плате. И это еще одно серьезное направление работы, которую индустрии предстоит сделать. Приходится бороться с популизмом чиновников. Хотелось бы, чтобы обличенные властью, ответственностью и полномочиями люди после консультации с отраслью принимали решение, выраженное законодательными актами, и несли за него ответственность.

Как сегодня проходят ваши переговоры с владельцами торговых центров?

Начиная с пандемии, количество лендлордов, которые с каждым днем понимают возрастающую значимость кинотеатров для торговых центров, растет. Продажа продуктов питания и вещей все больше уходит в онлайн. Испанская компания Mango недавно сообщила, что 45 процентов ее одежды в прошлом году было продано в онлайне. Это безумно большой процент, и он будет только расти. Это значит, что будущее торговых центров неотрывно и всецело связано с индустрией развлечений. С кинотеатрами, ресторанами, детскими игровыми зонами, кибераренами, VR-зонами, фитнес-клубами. Со всем, что имеет эмоциональнотактильную составляющую. С теми лендлордами, которые это понимают, мы с момента пандемии работаем душа в душу, они идут нам навстречу, вместе с ними мы легко находим win-win-решения. Понятно, что у них тоже есть свое обременение со стороны банков. Например, условия по беспрецедентной ставке рефинансирования. Ну не может бизнес существовать при ставке, близкой к 20 процентам, чтобы иметь возможность ее отдавать и еще оставалось на жизнь. В противном случае это связано только с каким-то криминалом. Это еще один нонсенс, по поводу которого с государством необходимо работать. Есть, конечно же, и те лендлорды, которых интересуют только короткие деньги, но таких, слава богу, сильно меньше.

Как обстоят дела с премиальным показом на данный момент в России? Есть ли какие-то новости о формате «Космакс»?

Как я уже немного сказал выше, премиальные форматы показа – одно из основных направлений работы крупных игроков. Участникам индустрии требуется прийти к общим стандартам работы с каждым из бывших зарубежных форматов. Но пока, к сожалению, по данному треку прорыва нет.

Каковы в целом ваши ожидания от наступившего года? Смогут ли кинотеатры пережить лето без российских блокбастеров? Какова ваша ставка на валовый бокс-офис в году?

Первый квартал у рынка закрыт, это отрадно. В ближайшее время есть достойные релизы. Это МАСТЕР И МАРГАРИТА, ЛЕД 3, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, ВОЗДУХ, который стартовал на этой неделе. Осень еще не закрыта, но время есть, там, как обычно, что-то подтянется. А лето по-прежнему вызывает беспокойство, там может быть сильное проседание. Оно, как правило, закрывалось голливудскими релизами. Это одна из тем для дискуссий с уважаемыми продюсерами и прокатчиками, давно надо пересматривать подход к тому, что такое удачный сезон. Удачным сезоном может быть не только январская битва, но и, скажем, июль. Если помните, в 2019 году, когда выходил КОРОЛЬ ЛЕВ, июль стал вторым по сборам месяцем в истории после января. Можно подумать, что с этим сделать. Можно изменить подход к выдаче прокатных удостоверений. Или к выдаче господдержки. На мой взгляд, безвозвратность государственных субсидий – это порок, с этим нужно бороться. Субсидии могут быть беспроцентными и длинными, но эти деньги не могут быть безвозвратными. Деньги всегда нужно возвращать. Во-вторых, можно выделять средства не только мэтрам, но и молодым ребятам, которые готовы предложить летом какое-нибудь аттракционное кино для молодой аудитории. Тем более в индустрии сейчас серьезный кадровый голод, особенно если говорить о сценаристах.

В целом можно говорить о том, что жизнь продолжается. Есть понимание, что индустрия в наступившем году чуть-чуть прибавит. Надеемся, что не чуть-чуть, но тут уж приходится придерживаться азиатской философии и двигаться в правильном направлении маленькими шажочками. Нам по-прежнему нужны хорошие фильмы, блокбастеры, порядка шестидесяти штук в год. Около двенадцати крупных фильмов, которые соберут 2-3 миллиарда, а все остальные – больше 500 миллионов. Также нужен нишевый продукт, но это не обязательно именно умное кино, это может быть и не кино совсем. Например, спортивный или киберконтент, образовательный и бизнес-контент и так далее. Здесь будет важна нишевая работа с каждым конкретным клиентом. Также необходимо работать над превращением контента в ивент. Вся индустрия работает в условиях неуникальности продукта. ХОЛОПА 2 и БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ показывали все. Как бедному кинотеатру выделиться среди десятка других площадок города Самары? Второе и третье направления – продукты и технологии. Продукты – это, безусловно, e-commerce, мобильные приложения, сайты, CMM, программы лояльности и так далее. Технологии – это премиум-показ, то есть IMAX, Screen Max и прочие. Сейчас наша киноиндустрия не может предложить ни одного фильма в формате 3D. Давайте хотя бы попытаемся предложить зрителю что-нибудь, что будет восприниматься привлекательно в 3D, например.

То есть вы с оптимизмом смотрите вперед?

Да. Хочу пожелать всем хороших сборов, добрых арендодателей, здоровья и мира (улыбается).

Фото: личный архив спикера