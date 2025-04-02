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Елена Верниковская: «На Кинорынке в Берлине нам удалось значительно усилить наш пакет семейным кино и анимацией»

Автор: Рая Башинская

2 апреля 2025

БК поговорил с операционным директором «Экспоненты Фильм» о перспективах на этот год

По итогам 2024-го «Экспонента Фильм» заняла восьмое место в списке дистрибьюторов. Компания выпустила в прошлом году рекордное для себя число проектов – 41 фильм – с совокупными сборами в 716 млн рублей. Релизы прокатчика привлекли в кинотеатры 2 млн человек. О перспективах на этот год БК поговорил с операционным директором «Экспоненты» Еленой Верниковской.

Ваш недавний проект КРУШЕНИЕ МИРА – это уже не первый фильм в  российском прокате о  страданиях богатых. В чем вы видите притягательность этого тропа для зрителей?

Давайте будем честны: формат «богатые тоже плачут» был популярен всегда. Нравится людям смотреть на роскошную жизнь и  убеждаться, что не в  деньгах счастье. На этом концепте построено много успешных историй  – от КЛУБА МИЛЛИАРДЕРОВ до ВОЛКА С УОЛЛ-СТРИТ и прочих. Но КРУШЕНИЕ берет не только оригинальным концептом (странный вирус поражает богатейших людей планеты), но еще и форматом – это все-таки фильм-катастрофа, то есть масштабное и  зрелищное кино. Плюс у  него отличные создатели, режиссер Гальдер Гастелу-Уррутия  – автор культовой уже ПЛАТФОРМЫ

У вас были большие ожидания по прокату мелодрамы ПАРНИ С ТАТУ. Как вы думаете, почему они не оправдались? Дело оказалось в продвижении фильма или в нем самом?

Как успех  – это всегда совокупность факторов, так и  неудача  – тоже комплекс причин. Работать с  новым брендом – всегда риск. Купив фильм за два года до готовности, мы рассчитывали значительно расширить фанатскую базу книги. Однако оказалось, что тираж распродан, а  новый напечатать невозможно, так как права на Россию закончились и их нельзя продлить. Пришлось забыть про книгу и создавать бренд фактически с  нуля собственными силами, а  это еще бÓльший риск. Как мы знаем, молодежные мелодрамы, как правило, «выстреливают» именно за счет популярности первоисточника. Незадолго до выпуска фильма в прокат конкурентное окружение сильно осложнилось. Причем тогда, когда менять дату было уже нереально. Наши ПАРНИ не выдержали атаки турецких звезд. Проект, к сожалению, не зашел не только в России, но и  на других рынках. В  США его в  последний момент решили выпустить на довольно ограниченном количестве копий (что оказалось для нас неприятным сюрпризом) и стали активно продвигать только на VOD. Наша территория – вторая по сборам в мире, но этот результат стал разочарованием как для нас, так и для наших партнеров-кинотеатров. Однако мы со своей стороны сделали все возможное и сдержали все свои обещания по выпуску  – были и  активная ТВ-реклама, и  масштабное продвижение в  диджитале. При этом отзывы о фильме в целом были теплые – даже сейчас он часто попадается в рилсах и подборках главных романтических картин года.

Так как фильм выходил в  рамках новой стратегии «Экспоненты» по выпуску коммерческих проектов со звездами, какие выводы вы сделали для себя по итогам его проката?

ПАРНИ С  ТАТУ – это все-таки не проект со звездами, а проект с брендом. Это разные вещи. Мы подготовили достаточно много разных креативов. Фактически все материалы сделали сами. Трейлер прокачивали в кинотеатрах больше года. Основной вывод – успех не всегда на сто процентов зависит от количества потраченных усилий и  денег. Плюс для того, чтобы раскачать новый бренд, надо сильно больше времени и исходных материалов, большей узнаваемости первоисточника.

Еще один ключевой проект «Экспоненты» этого года  – семейный фильм ОЧИ от A24. Чего ждать от него зрителям и кинотеатрам?

ОЧИ – невероятное кино, и его правда стоит ждать. Оно доброе, милое, с  вереницей крутых актеров: Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард. Плюс сам главный герой – зверек Очи – яркий и узнаваемый. Многие сравнивают его с  Грогу из «Мандалорца» или Йодой. Эти ребята уже влюбили в себя половину планеты, теперь очередь нашего Очи. После премьеры фильма на фестивале «Сандэнс» и  критики, и  зрители писали в  отзывах, что этот фильм возвращает моду на классическое доброе семейное кино и  бережное отношение ко всем живым созданиям, как это было, например, в ИНОПЛАНЕТЯНИНЕ Спилберга. Когда на ум зрителям приходит такой великий референс, даже ничего придумывать больше не надо. Надо идти всей семьей и смотреть!

Как вы думаете, с  чем связано то, что проекты A24 так хорошо показывают себя в российском прокате?

А24 обладают невероятным чутьем на оригинальные истории и  на то, какая из них попадет в  сердца зрителей. Студия знает, какой режиссер идеально подходит для ее реализации, стабильно собирает крутую команду и  каст под проекты. Плюс никто лучше них не умеет делать маркетинг для таких неочевидных и  сложных для продажи картин, как СОЛНЦЕСТОЯНИЕ, ВСË ВЕЗДЕ И  СРАЗУ или ЕРЕТИК. Они умеют обеспечить своим фильмам отличную фестивальную судьбу. Хайповость. Резонансность. В  их проектах всегда есть за что зацепиться. То есть это не что-то одно, а вот такой симбиоз нескольких убойных факторов.

Еще один ваш будущий проект, БЫСТРЕЕ ВЕТРА – с одной стороны, история про автоспорт, с другой – с девушкой в главной роли. Какой вы видите целевую аудиторию проекта и как планируете его продвигать?

Если вы заметили, мы сомневались, пробовали разное. На декабрьский рынок мы вышли с  названием НА ФОРСАЖЕ. Но, послушав кинотеатры, посмотрев на большом экране промо, поняли, что надо все-таки сфокусироваться на девчонках. Вообще, главная сложность работы с  проектами на стыке жанров  – размывание аудитории. Хочется, чтобы картину посмотрели и  эти, и  те, и  другие. Иногда это имеет смысл, но в  случае с БЫСТРЕЕ ВЕТРА это все равно что стрелять по воробьям. Мы для себя решили, что этот проект – мелодрама, пусть и спортивная. Главная героиня – дерзкая девчонка-гонщица, которую играет модель и блогер Паола Локателли. Сама история, ее подача, главная актриса – все это будет интересно прежде всего молодой женской аудитории. Так что с ней мы и будем работать.

Как вы будете привлекать на проект молодежную аудиторию?

Основной инструмент работы с  молодежью сегодня – это все еще соцсети и  приложения, таргетированная реклама на охватных и  на нишевых ресурсах. Плюс креативные ролики, рилсы, клипы – короткие виральные форматы, которые хорошо «залетают» и  дают отличные охваты. Мы планируем придумать продвижение с  девушками-гонщицами, подключить картинги, поработать с интересными голосами в озвучке. Но пока все в процессе, все карты раскрывать не будем.

В  пакете «Экспоненты» этого года  – победитель Каннского кинофестиваля ВСЕ, ЧТО НАМ КАЖЕТСЯ СВЕТОМ и  победитель Венеции ГОРНАЯ НЕВЕСТА. Насколько сложно привлекать зрителей сейчас на такие картины? Пытаетесь ли вы как-то расширить потенциальную аудиторию или привлечь какие-то неочевидные сегменты публики?

Мы уже не раз признавались в  любви фестивальному кино и не устанем это делать. К сожалению, все чаще случается, что артовые проекты, даже самые хайповые, с  наградами и  с  оскаровскими номинациями, не привлекают достаточное количество зрителей. Зачастую это связано с  проблемами, которые в  фильме поднимаются. Сейчас зрители не особенно хотят смотреть тяжелое кино. Но случаются и исключения. И вот ради таких исключений мы готовы рисковать. У  арт-кино очень преданная, хоть и  не очень большая аудитория. Расширить ее как-то искусственно невозможно. Но мы планомерно вместе с  кинотеатрами и  СМИ проводим эту, если хотите, образовательную работу. И нам приятно осознавать, что благодаря нам зрители узнали о таких чудесных именах, как Жозефин Декер, Селин Сон, Шарлотта Уэллс, Паял Кападия, Маура Дельперо и многих других.

С  недавних пор появились разговоры о  вероятности снятия ограничений на международные финансовые переводы для российских банков. Изменилось ли что-то в  ваших переговорах с  западными партнерами в  связи с этим?

Разговоры пока остаются разговорами, хоть и вселяют надежду. Но пока ничего не изменилось.

Как вы думаете, какой может быть новая конфигурация рынка, если восстановление отношений действительно начнется? По-вашему, мейджоры будут стремиться вернуть в Россию свои офисы? Или все же будут продавать права на свой контент сторонним дистрибьюторам?

Честно говоря, не вижу смысла гадать, как оно будет. Практика показывает, что рынок мобильный и  готов адаптироваться к любым изменениям. Думаю, возможны оба варианта. Процитирую лучше маму Жени Лукашина: «Поживем – увидим».

Как для «Экспоненты» прошел Кинорынок в Берлине? Насколько много было интересных для вас проектов? Можете ли вы рассказать о каких-то покупках?

Очень плодотворно прошел, мы довольны. Нашей закупочной команде удалось закрыть несколько важнейших для компании сделок, переговоры по которым мы вели в течение нескольких рынков. Также нам удалось значительно усилить наш пакет семейным кино и анимацией.

От Кинорынка к Кинорынку дистрибьюторы сообщают, что цены на зарубежные проекты растут и  конкуренция среди коллег за них высока. Что сейчас происходит с  окупаемостью фильмов? Насколько тут помогает реализация онлайн-прав?

Цены и правда иногда уходят в астрал. Но это из-за высокой конкуренции за крупные релизы. В  отсутствие мейджоров независимые компании стремятся заполнить собой все свободное пространство. И хотя его стало существенно меньше за последние два года, так как место мейджоров все увереннее занимает отечественное кино, независимых зарубежных фильмов выходит все равно очень и очень много. Как следствие – за фильмами идет охота, и цены в условиях ожесточенной борьбы постоянно растут. Чтобы понять, какой на рынке ажиотаж, достаточно сказать, что к концу рынка у продавцов не остается непроданных проектов на нашу территорию. Такого нет нигде.

Если 10–15 лет назад мы считали, что фильм должен обязательно окупиться с проката, то сейчас перед тем, как сделать то или иное предложение, всегда подсчитываем окупаемость проекта с  учетом продажи всех прав. Для одних жанров кинопрокат по-прежнему является локомотивом окупаемости, для других основные доходы идут с VOD и ТВ.

Какие проблемы рынка привлекают сейчас ваше внимание? За чем вы особенно следите?

Мы следим за всеми новыми тенденциями и всеми болевыми точками рынка. Нас, конечно, беспокоит общее снижение посещаемости, сильный перекос аудитории в сторону женщин, сложности с прокатными удостоверениями или так называемый параллельный прокат. Этот формат, к  сожалению, крепнет и  сильно мешает работать официальным контентом. Простой пример – мы не всегда можем правильно оценить конкурентное окружение, так как пиратский релиз внезапно может встать на твою дату и  серьезно подпортить полугодовую работу всей команды.

Какие у  вас ожидания от работы «Экспоненты» в этом году?

В  текущем году мы существенно меняем контентную политику, о  чем уже начали рассказывать еще в  декабре и  уделим большое внимание на нашей грядущей презентации. Видя переизбыток хорроров на рынке, мы решили выпускать фильмы этого жанра по принципу «лучше меньше, да лучше». Мы стали покупать значительно более дорогие и  привлекательные для массового зрителя проекты. На этот год у  нас нет фильма уровня ЛЕДИ БАГ (во всяком случае, пока нет), но несколько проектов этой новой линейки мы должны успеть выпустить уже в этом году. Это требует и усиления команды, над чем мы также будем продолжать работать.

Большую ставку мы делаем на ДЫХАНИЕ ШТОРМА – полноценный блокбастер с Вуди Харрельсоном в главной роли, основанный на реальных событиях. Это очень качественное, красивое, большое жанровое кино, которое с успехом вышло в  широкий прокат в Америке и получило хороший отклик от зрителей.

Фото: пресс-служба компании «Экспонента Фильм»

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