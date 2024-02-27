Алексей Воронков: «Собранные в 2023 году 39 миллиардов рублей – уже победа российского контента, но до уровня 2019-го еще далеко»

Председатель АВК подвел в разговоре с БК итоги минувшего года и поделился перспективами на 2024-й

В конце января в Нижнем Новгороде состоялась XV конференция Ассоциации владельцев кинотеатров. Председатель АВК Алексей Воронков рассказал БК о вопросах, которые обсуждались на встрече, подвел итоги прошедшего года, отметил нынешние болевые точки индустрии и поделился перспективами наступившего года.

В конце января в Нижнем Новгороде состоялась пятнадцатая конференция АВК. Расскажите, пожалуйста, как она прошла и какие вопросы обсуждались?

Как и всегда, обсуждали текущие и стратегические направления развития деятельности кинотеатров, малоинтересные рядовому обывателю. В том числе продлили действие декларации о добросовестной конкуренции, обсудили меры поддержки со стороны кинотеатров выдающихся российских релизов и программы «Пушкинская карта», ограничение рекламного блока дистрибьюторов, введение сервисного сбора, ну и самое главное – запрос к рынку по разработке аттракционных форматов.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о декларации.

Основной мыслью декларации была и остается добросовестная конкуренция. Подписавшие декларацию обязуются не вести переговоров с торговыми центрами о смене оператора кинотеатра за спиной действующего оператора. На основании нескольких удачных зимних месяцев преждевременно делать выводы о том, что отрасль преодолела кризис. Как минимум на лето все еще не заявлены крупные релизы. К сожалению, информация в СМИ о невероятных успехах российского кино преждевременно и неоднозначно подействовала на арендодателей. По внутренней информации АВК мы видим, что в этом году ужесточаются условия по арендным ставкам, и некоторые торговые центры предлагают их увеличить либо угрожают найти других арендаторов. Причем это касается как крупных, так и маленьких игроков. Мы договорились о том, что кинотеатры как минимум будут предупреждать друг друга в случае, если к ним поступят подобные предложения, чтобы у оператора было время провести переговоры с торговым центром, как максимум – отказываться вообще от проведения подобных переговоров.

Как вы оцениваете работу программы «Пушкинская карта» в 2023 году?

Мы видим хороший потенциал роста инициативы. За 2023 год по «Пушкинской карте» было продано 13,5 миллионов билетов, заметно больше по отношению к предыдущему году. Министерство культуры вложило, думаю, не один десяток миллионов в рекламную поддержку «Пушкинской карты», что особенно было заметно в Москве. И как показала статистика, именно Москва обогнала остальную Россию в доле купленных по карте билетов. Хотя, в принципе, должно быть наоборот, потому что Москва может позволить более дорогие цены и, возможно, львиную часть московских студентов не так привлекает сумма в 5 тысяч рублей на год, а для регионов это значительная поддержка. По моей оценке, возможен двукратный рост количества билетов, купленных по «Пушкинской карте»: вместо 13,5 миллионов мы должны продавать как минимум 20–25 миллионов билетов. Поэтому сейчас среди кинотеатров запущена внутренняя программа по поддержке этого продукта, в том числе освобождение «Пушкинской карты» от сервисного сбора.

Что вы имеете в виду, говоря о запросе по разработке аттракционных форматов?

Сегодня российские кинопроизводители не выпускают контент аттракционных с технической точки зрения форматов фильмов, таких как 3D, IMAX/PLF, иммерсивный звук и LED-экраны и прочих. Эти форматы позволяют зрителям получить более яркие и насыщенные впечатления от просмотра фильма, создавая эффект полного погружения в происходящее на экране. Однако несмотря на то, что эти форматы уже стали популярными среди зрителей и кинотеатры имеют подобное оборудование, российская кинопромышленность пока не может предложить рынку конкурентоспособные технологические решения. Мы считаем, что уже действующие государственные программы поддержки кинопроизводства могут дополнительно финансировать продюсеров, использующих при создании и демонстрации своих фильмов отечественные технологические решения в сфере кинотеатрального показа, тем самым стимулируя поиск и реализацию таких решений индустрией. И в конечном итоге мотивировать продюсеров к созданию аудиовизуального контента, который будет использовать все возможности современных кинотеатров и удовлетворять потребности кинозрителей, ищущих новые и уникальные впечатления.

Сегодня в мире активно развивается направление LED-киноэкранов. На сегодняшний день и российский рынок имеет возможность устанавливать большие светодиодные экраны, но это колоссальная инвестиция, которая может быть оправдана, только если появится подходящий контент, как в свое время было с IMAX. Чтобы не отставать от существующих в кинотеатральном прокате тенденций, надо быть уверенным в завтрашнем дне и понимать, что производство такого контента будет поддержано со стороны государства и всевозможных фондов, призванных как раз помогать развитию киноиндустрии с технической либо с идейной стороны.

Не считаете ли вы, что введение сервисного сбора еще больше увеличит среднюю стоимость билета?

Вся страна взбудоражилась тем, что крайне недооцененный кинобилет перевалил за отметку в 400 рублей (я имею в виду среднюю цену кинобилета по стране). В 2010 году стоимость билета составляла 290 рублей, за период с 1 января 2024-го достигла 370 рублей – рост на 27,6 процента. По официальной статистике, средняя зарплата за это время выросла в три раза, «бигмак» – в три раза, цены на билеты в театр – в три с половиной раза, стоимость квадратного метра недвижимости – в четыре раза, коммунальные услуги, валюта и так далее. И у меня законный вопрос: почему все считают, что именно «кинотеатры – сволочи – зажрались» и подняли за четырнадцать лет цены билетов на целых 28 процентов?

Введение сервисного сбора как раз направлено на ограничение роста цены билета. В зависимости от площадки продаж каждый проданный в интернете билет обходится кинотеатру в 5–10 процентов от стоимости. Ни у кого, например, не вызывает удивление, когда при покупке билета в театр или на концерт через федеральные агрегаторы вы оплачиваете сервисный сбор в 10 процентов. Только кинотеатры до сегодняшнего дня оплачивали его самостоятельно. И это агентское вознаграждение падало на общую себестоимость работы площадки. То есть зритель, покупающий билет в кассе или в мобильном приложении кинотеатра, сейчас вынужден косвенно оплачивать работу сервисов по продаже билета в интернете. Второй аспект – кинотеатры сегодня ограничены в выборе каналов продаж именно из-за необходимости регулирования и контроля агентских платежей. Мы же планируем уйти на десятилетиями апробированную систему продаж, используемую агрегаторами. Кинотеатр выгружает данные на внешние сайты по стандартной цене, указанной в кассе. Агрегаторы будут обязаны отображать реальную цену билета. А зритель уже будет выбирать, как ему удобнее: купить билет в кинотеатре или в его мобильном приложении без сервисного сбора, либо выбрать любой из агрегаторов (продажников) в интернете. Мы ведем переговоры, чтобы переход произошел максимально незаметно и удобно для зрителя, дистрибьюторов, кинотеатров и кассовых систем. В этом отношении возникали вопросы с «Пушкинской картой», но на сегодняшний день можно констатировать, что кинотеатры подготовили техническое решение, когда билеты по карте будут полностью освобождены от сервисного сбора в целях реализации поддержки федеральной программы со стороны отрасли кинопоказа.

Выбрали ли вы на прошедшей конференции какой-то фильм для продвижения, похожий на ЖАННУ ДЮБАРРИ? На ваш взгляд, насколько на результаты ЖАННЫ ДЮБАРРИ оказало влияние то, что картину поддержали кинотеатры АВК?

Питчинг дистрибьюторов, где победителя, получившего определенный процент голосов АВК, поддерживают повсеместно во всех кинотеатрах, проходит только летом на «Синемаскопе». В этот раз мы просто смотрели и обсуждали с продюсерами потенциал картины ВОПЛОЩЕНИЕ от студии «Пророк», без каких-либо гарантий по росписи. Иными словами, состоялось знакомство с фильмом людей, принимающих решения в своем бизнесе. Это очень интересный опыт, когда про картину говорит не менеджер по росписи, а собственник, считающий свои деньги. Возможно, владельцы кинотеатров и уступают по насмотренности букерам, но могут с позиции бизнеса донести до продюсеров, какое кино нужно кинотеатрам: какой должен быть хронометраж, что мы должны знать о фильме, какую рекламную поддержку хотели бы видеть. Да, это работа дистрибьюторов, но в общении продюсера непосредственно с конечным продавцом продукта есть неоспоримые преимущества.

Очередной конкурс состоится на АВКшоу «Синемаскоп» с 6 по 8 июня, где мы выберем еще несколько картин. Опыт с ЖАННОЙ ДЮБАРРИ был удачным. Было бы неправильно говорить, что именно поддержка АВК обеспечила картине сборы, так как фильм качественный сам по себе и с ним хорошо работала компания Russian World Vision. В то же время картина, выигравшая в нашем конкурсе, получила практически стопроцентную роспись в кинотеатрах АВК. То есть дистрибьютор, также являющийся сопродюсером проекта, при планировании рекламного бюджета получил гарантированную роспись более чем на 50 процентах кинотеатрального рынка страны (в 2023 году общие сборы кинотеатров АВК достигли 61,7 процента). То есть половина всех кинотеатров страны гарантировала взять фильм и обеспечить ему поддержку на собственных ресурсах, дополнительный трейлеринг перед стартом, а также выделить внутренние рекламные площадки.

На какие мысли вас навели результаты новогоднего проката? Как вы думаете, такие высокие результаты развлекательного кино – семейного, комедийного, сказочного – являются свидетельством того, что в предыдущие годы продюсеры делали ставку не на те жанры и не попадали в запросы зрителей? Оказалось, что зритель не так хочет смотреть военно-патриотическое или спортивно-патриотическое кино, и людей больше привлекают развлекательные истории? Или вы видите тут какие-то другие причины успеха?

Я уверен, что зритель готов смотреть любой хороший контент. Качественными бывали и военные фильмы. В свое время замечательно отработал Т-34, а в прошлом году ПРАВЕДНИК продемонстрировал высокие результаты, собрав более 500 миллионов рублей. Для сложного российского кино сборы в 500 миллионов – очень хороший показатель. Серьезная военная драма НЮРНБЕРГ смогла собрать более 300 миллионов рублей, а ведь раньше мы не давали бы подобный эстимейт такому не развлекательному по теме фильму. Зрители будут смотреть большое кассовое кино. Да, сейчас идет эпоха роста семейного кино, но это ни в коем случае не значит, что другие жанры должны считаться коммерчески неуспешными. И многие российские не семейные фильмы это подтверждают.

Семейная аудитория интересна в Новый год прежде всего тем, что в кинотеатры так и так приходит больше зрителей: получается, что в новогодние каникулы в кино идут не два взрослых человека посмотреть военную историю, а три-четыре члена семьи – ну и, как следствие, растет оборот. Опять же, в этом году сработал рост цен. Мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ по выручке оказался самым сильным финансово во франшизе, а вот по количеству зрителей эта серия все-таки уступила. Как бы ни чихвостили кинотеатры за повышение цены билета, этот рост на 10–20 процентов сыграл видимую роль в общем обороте дистрибьютора.

Если говорить про ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ, то в январе целых четыре фильма стали «миллиардерами». Как вы думаете, снизилась ли ценность статуса «миллиардера» из-за инфляции и увеличения стоимости билета? Условно говоря, нынешний «миллиардер» – это не то же самое, что «миллиардер» два года назад? И фильмов, чьи сборы превысят миллиард рублей, станет больше? Или это преждевременные наблюдения?

Думаю, преждевременные. Если у фильма нет никакого потенциала и он собирает 10–20 миллионов или 100–300 миллионов, то никакой рост цены билета не приведет его к колоссальному успеху. Если на сеанс фильма с эстимейтом в 200 миллионов рублей по стране сделать пятикратный рост цены, то он не соберет даже эти 200 миллионов. Увеличение цены, конечно, влияет, но не определяет успех фильма, дело все же в качестве.

В этом году в прокате вместе работали мощнейший семейный фильм БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ и мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. То есть два сильных продукта были заточены под очень пересекающиеся аудитории. Наверное, БОГАТЫРИ захватили еще более малый возраст, а БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ – чуть более взрослых. Если бы на этих праздниках не было БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, то БОГАТЫРИ, конечно, собрали бы больше по количеству зрителей и по оборотам. Мы-то всегда хотим, чтобы было больше кассовых фильмов и «миллиардеров». Я рад успеху БОГАТЫРЕЙ, а ведь это многолетняя франшиза. И ее оборот в этом году впечатляет, ведь обычно, если проследить динамику франшиз, то каждая следующая часть, как правило, собирает все меньше и меньше.

МАСТЕР И МАРГАРИТА, а до этого ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и ВЫЗОВ смогли собрать миллиарды за пределами новогоднего проката. Как вы думаете, убеждение, что российское кино может собирать только на праздничных датах, оказалось нежизнеспособным? Дело всегда было только в контенте? Повлияют ли как-то эти случаи на то, что продюсеры и прокатчики будут смелее выбирать время выхода своих релизов и выпускать кино и весной, и летом?

Если есть возможность выбрать Новый год или июнь, любой продюсер выберет Новый год, потому что в этот период люди особенно активно тратят деньги. Но в Новый год нельзя запихнуть десять премьер или пять российских «миллиардеров», так или иначе придется выбирать другие даты.

ВЫЗОВ, МАСТЕР И МАРГАРИТА, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, да даже ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА были кассовыми проектами и яркими примерами того, что можно работать вне новогодних праздников. ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА вообще стал первым крупным фильмом в прокате после летнего застоя. Летом кинохождение объективно проседает по показателям без привязки к каким-то релизам. Зритель теперь понимает, что в сезон в кинотеатрах есть что посмотреть, а в мае просто забывает про кинотеатр в уверенности, что там все равно ничего не показывают. И даже когда сейчас летом выходят достойные внимания картины, они с большей долей вероятности будут пропущены зрителем. Раньше зимний период отрабатывал российский контент, летом же выходили голливудские блокбастеры. Киноманы целенаправленно ходят на фильмы, а большая доля зрителей выбирает просмотр кино ситуативно. И вот летом спонтанные просмотры исчезают, так как зрители даже не проверяют, что идет в кинотеатрах, поэтому мы и боремся за равномерность выхода картин. В первую очередь это полезно с точки зрения экономики, так как нет провалов и нет больших пиков, выручка ровно идет по всему году. Но самое главное, мы предоставляем контент и не отучаем зрителя ходить в кино.

В марте меня удивила комедия ПОЕХАВШАЯ, освоившая более 500 миллионов рублей. Никто не предполагал, что фильм выйдет на такие цифры. Это еще был сезон, но у картины не имелось такой колоссальной федеральной поддержки, как, например, у ВЫЗОВА. Веселая, хорошо снятая, качественная картина «выстрелила» в прокате. Чем больше выходит таких фильмов, тем лучше работает наступивший год. С возникновением выдающихся российских проектов у людей появляется вера, что отечественное кино стоит смотреть. Например, МАСТЕР И МАРГАРИТА технически сделан на выдающемся уровне и при просмотре действительно поражает качеством картинки (специально не уделяю внимания содержанию, чтобы не вступать в полемику оценок художественных смыслов, лично мне крайне понравился фильм). Так же впечатляет по уровню продакшна и размаху ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Сказка красиво снята, с юмором и русским духом. При этом, будучи семейным и даже, наверное, детским контентом, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ демонстрировал хорошую посещаемость именно взрослых зрителей. При продаже билетов мы фиксировали большую долю билетов «взрослый-взрослый», хотя обычно на семейные проекты приходят дети либо взрослые с детьми, то есть отдельно взрослые на подобный релиз обычно не идут. Я считаю это победой для контента, снятого чисто для семейной аудитории.

В 2023 году совокупный кинотеатральный бокс-офис достиг и даже превзошел точку безубыточности, которую вы прогнозировали. Каковы ваши ожидания от наступившего года?

Мы рассчитывали точку безубыточности 32–34 миллиарда рублей по 2022 году. Понятно, что в 2023-м она еще заметно выросла. Совокупные сборы в 54 миллиарда рублей в 2019 году позволяли кинотеатрам продолжать вкладываться в новые кинозалы. Собранные в 2023-м 39 миллиардов – уже победа российского контента, но до уровня 2019 года еще далеко, тем более по количеству зрителей за год. На сегодняшний день открытие новых кинозалов можно посчитать по пальцам. В 2023-м количество кинотеатров увеличилось на 96, но основная масса этих площадок открылась по программе Фонда кино (около 80 кинозалов).

На пальцах двух рук можно пересчитать открывшиеся коммерческие кинотеатры и по пальцам одной руки – коммерческие кинотеатры, которые открылись на новых площадках. Но количество закрывшихся коммерческих кинотеатров все еще пугает. Речь идет о многозальниках в больших торговых центрах, строящихся по коммерческому бюджету.

Выходит, что в 2023 году основная масса кинотеатров открылась на бюджет в 9 миллионов рублей, по размеру субсидии Фонда кино. В основном это площадки в малых городах с населением до 500 человек, районных центрах. Таким образом статистика растет. Но на два открывшихся в районном центре кинозала на 50 мест с бюджетом в 9 миллионов рублей мы потеряли кинозал стоимостью более 20 миллионов. Именно столько сегодня стоит открытие хорошего и качественного кинозала. В общей массе уровень наших кинозалов очень сильный и даст фору многим площадкам в Европе и Америке.

Иными словами, рынок оживает, начинает верить в будущее и видеть перспективу. Постепенно кинотеатры полностью переключаются на российский кино, потому что на нем можно больше заработать и оно становится интереснее. Но роста коммерческих кинозалов пока не наблюдается. И думаю, в ближайшие пару лет если и будут открываться какие-то новые кинотеатры, то в основном на месте старых ушедших.

По вашим прикидкам, какую долю сборов по итогам 2023 года приблизительно составляет теневой прокат?

Общую точную статистику никто не ведет. В любом случае кинотеатры постепенно приходят к выводу, что показывать нелицензионное кино становится экономически нецелесообразно. В «новогоднюю битву» нелицензионный контент по всей стране уже присутствовал не более чем в десяти кинотеатрах. Этот формат так или иначе изживает себя и постепенно сойдет на нет.

Ну и главное – меняется сам зритель в кинотеатрах. Например, по данным кассово-информационной системы наших кинотеатров, фиксирующей ID зрителей при покупке билетов в интернете, за последние два года сильно возросло количество и «ушедших» зрителей, и «новичков». Условно говоря, в 2019-м стабильно и не первый год работающий кинотеатр имел всего 10 процентов «новичков» (пришедших первый раз) и около 10 процентов «ушедших» (приходивших до этого два года и вдруг переставших). В 2023 году количество «новичков» по нашей сети перевалило за 30 процентов, но и число «мертвых» сильно увеличилось. Что это значит? Из кинотеатра ушли люди, которые в него ходили, и пришла абсолютно новая публика. Первый такой всплеск произошел в 2021-2022 годах, когда включилась «Пушкинская карта». «Пушкинисты» обеспечили до 30–40 процентов новых зрителей, никогда не ходивших в кино. Так вот, в 2022-2023 годах произошла еще одна волна большой смены киноходящей аудитории. Приходят люди, которые раньше сидели дома, были воспитаны на российском контенте и не смотрели голливудское кино. Большое количество прежних зрителей Голливуда ушли в интернет либо уехали.

И изменение состава зрителей кинотеатров можно тоже считать хорошей тенденцией. По нашим подсчетам, сейчас в кино может приходить до 5-6 миллионов эксклюзивных зрителей в месяц. Даже если убрать возрастных людей, предпочитающих сидеть дома, половину маленьких детей, тогда остается как минимум 35–40 миллионов человек потенциальных посетителей кинотеатров. А российский контент пусть и не так часто, как мы хотим, но стал кассовым, выдающимся и становится лучше и лучше. Сейчас мы цепляем этого зрителя, привыкшего смотреть российское кино, и вытаскиваем его в кинотеатр именно на российские кассовые фильмы.

Можно ли сказать, что рынок восстанавливается?

Рынок еще не восстановился, но демонстрирует положительную динамику благодаря качеству крупных российских фильмов. Да, мы хотим, чтобы их было больше, и хотим, чтобы как минимум каждый месяц выходил «миллиардер». Совместные усилия кинотеатров и дистрибьюторов, в частности, решения о поддержке проката крупных российских релизов, включая отказ от стороннего контента, в том числе и санкционного, приводят к высоким результатам. В этом году, как и в прошлом, большинство кинотеатров приняло решение отдать в Новый год предпочтение российскому контенту. Второй год подряд экономически срабатывает тренд освободить роспись под российский контент и максимально его поддержать. Когда появляется качественный внутренний продукт, нет смысла прибегать ко всему остальному. В Новый год, пиковый период загрузки кинотеатров, может работать любой контент. А когда продюсеры выпускают хорошие, сильные, качественные проекты, какими и были ХОЛОП 2, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ и ТРИ БОГАТЫРЯ, зритель еще более активно голосует за них рублем. Мы уверены, что 2024-й станет последним годом применения формата показов с предсеансовым обслуживанием, поскольку на фоне выдающихся результатов крупных российских релизов стало крайне невыгодно работать санкционным контентом. К примеру, доля нелицензионного контента за новогодние праздники не превысила одного процента. В остальное время, по разным подсчетам, его объем составлял 5–10 процентов выручки. К 2025-му, если крупные российские проекты все-таки равномерно распределятся по году, уйдет необходимость в предсеансовом обслуживании в принципе.

Ну и, конечно, мы не оставляем работу в направлении принудительного лицензирования или бездоговорного использования прав. Это нужно хотя бы для того, чтобы иметь возможность полноценно регулировать рынок, как это было раньше.

В любом случае рынок в этом году, думаю, отрегулируется окончательно и мы уже встанем на рельсы. Понятно, что восстановлению отрасли должны способствовать разработанные государством программы поддержки. Почему бы немного не видоизменить существующие форматы поддержки кинопроизводства и маркетинга фильмов? Продюсеры, выпускающие свои фильмы в высокий сезон, с октября по март, могли бы сами заниматься их продвижением, а Фонд кино мог бы активнее субсидировать летние релизы, когда действительно нужна массированная рекламная поддержка. Тогда можно было бы заинтересовать продюсеров выпускать фильмы не только зимой, потому что они понимали бы, что могли бы получить летом дополнительно 100–200 миллионов рублей на рекламную кампанию. Думаю, желающих выпустить фильм в это время года прибавилось бы. На мой взгляд, это самый простой механизм для саморегулирования отрасли в целях равномерного распределения крупных релизов.

До 2019 года кинотеатры развивались в направлении количественного увеличения кинозалов и площадок, и пока шел этот рост, игроки сильно демпинговали, чтобы преуспеть в адской конкуренции. В 2020 году с началом ковида кинотеатры поняли, что ни о каком следовании за инфляцией речи быть не может. Тогда кинопоказчики обратились к арендодателям. По моему мнению, торговые центры как никто другой спасли кинотеатры в кризисные 2020–2022 годы отменой фиксированных ставок и согласием получать только процент от оборота. Этим решением арендодатели реально уберегли львиную долю кинотеатров от закрытия. По нашим прогнозам, сохранение прежних ставок аренды грозило закрытием 40–50 процентам площадок.

Никогда не думал, что скажу это, но проблемы отрасли в последние три года пошли ей на пользу. Если бы не возникшие за это время сложности, то вечное противостояние дистрибьюторов и кинотеатров только усиливалось бы. Но общие трудности помогли игрокам научиться слышать друг друга, искать решения, находить точки соприкосновения – и кинотеатрам с кинотеатрами, и кинотеатрам с дистрибьюторами.

Фото: личный архив спикера