Юлия Немчина была удостоена национальной премии для управленцев в сфере культуры

25 марта в Театре Наций состоялась церемония вручения Национальной премии для управленцев в сфере культуры.

В частности, в рамках мероприятия генеральному директору ГК «Рики» Юлии Немчиной была присуждена награда в номинации «Управленец регионального уровня».

«Разумеется, это не только моя заслуга, но и всей команды “Рики”. Приятно осознавать, что наши мультфильмы уже стали частью российского культурного кода. За двадцать три года они воспитали несколько поколений детей. В свои мультфильмы, музыку и образовательные проекты мы стараемся вкладывать смыслы и знания, которые станут надежным фундаментом в процессе взросления. И эта премия – знак того, что нам удается достигать поставленных целей», – подчеркнула она.

Напомним, что премия была официально учреждена Минкультуры России в 2025 году с целью выразить признание и поддержку управленцам отрасли, которые показывают свою эффективность и развивают значимые проекты.

Ведущими церемонии в этом году выступили телеведущая Анна Шатилова и актер Вячеслав Чепурченко.

Фото: пресс-служба ГК «Рики»