top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Юлия Немчина была удостоена национальной премии для управленцев в сфере культуры

Юлия Немчина была удостоена национальной премии для управленцев в сфере культуры

Автор: БК

27 марта 2026

Торжественное мероприятие прошло 25 марта в Театре Наций

25 марта в Театре Наций состоялась церемония вручения Национальной премии для управленцев в сфере культуры.

В частности, в рамках мероприятия генеральному директору ГК «Рики» Юлии Немчиной была присуждена награда в номинации «Управленец регионального уровня».

«Разумеется, это не только моя заслуга, но и всей команды “Рики”. Приятно осознавать, что наши мультфильмы уже стали частью российского культурного кода. За двадцать три года они воспитали несколько поколений детей. В свои мультфильмы, музыку и образовательные проекты мы стараемся вкладывать смыслы и знания, которые станут надежным фундаментом в процессе взросления. И эта премия – знак того, что нам удается достигать поставленных целей», – подчеркнула она.

Напомним, что премия была официально учреждена Минкультуры России в 2025 году с целью выразить признание и поддержку управленцам отрасли, которые показывают свою эффективность и развивают значимые проекты.

Ведущими церемонии в этом году выступили телеведущая Анна Шатилова и актер Вячеслав Чепурченко.   

Фото: пресс-служба ГК «Рики»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинокомпания братьев Андреасян и телеканал ТНТ снимут «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 марта 2026 года
Подробнее
В Москве завершилась церемония вручения премии «Ника»
Подробнее
Предпродажи уикенда: мелодрама «Твое сердце будет разбито» превзошла большинство аналогов
Подробнее
Российские онлайн-кинотеатры вновь не стали наращивать рост оригинальных проектов
Подробнее
«Суздальфест» объявил победителей
Подробнее
Касса четверга: «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат
Подробнее
«Игра в кальмара» и «Очень странные дела» стали самыми популярными сериалами у россиян в 2025 году
Подробнее
ИРИ подвел итоги конкурса на создание детского контента
Подробнее
Доктор из Простоквашино: итоги российского онлайн-проката в феврале 2026 года
Подробнее
Касса России: «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат
Подробнее
Сказочная поддержка: кого профинансировал Фонд кино в 2025 году
Подробнее
В Москве прошла премьера мелодрамы «Твое сердце будет разбито»
Подробнее
Стали известны победители фестиваля ORIGINAL+
Подробнее
Владимир Путин дал поручение Минкультуры по квотированию иностранного кино
Подробнее
Деловая программа «Суздальфеста-2026»: День первый
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 марта
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» начал прием заявок
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Домовенок Кузя 2» стартовал с первой строчки
Подробнее
Disney разорвал с сделку с OpenAI на фоне закрытия платформы Sora
Подробнее

Новости по теме

«МТС Медиа» и ГК «Рики» будут совместно производить семейный контент
Подробнее
ГК «Рики» упраздняет должность генерального продюсера
Подробнее
Warner Music Russia и ГК «Рики» объявили о начале сотрудничества по дистрибуции и продвижению музыки
Подробнее
Sola Media выступит дистрибьютором анимационного фильма «Финник»
Подробнее
Мультфильм «Фиксики против кработов» стал победителем нескольких зарубежных фестивалей
Подробнее