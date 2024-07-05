ГК «Рики» упраздняет должность генерального продюсера

Юлия Николаева, в свою очередь, займет пост директора по международному развитию

Основатель ГК «Рики» Илья Попов объявил об организационных изменениях в структуре холдинга.

По его словам, компания приняла решение упразднить должность генерального продюсера, чтобы обеспечить более высокую адаптивность и эффективность реализации проектов. Ожидается, что управляющий функционал над проектами будет осуществляться самостоятельно ответственными продюсерами.

«Сегодняшнее решение – это результат эффективной работы, которую проделала продюсерская команда под руководством Юлии Николаевой. Это уникальный опыт для отрасли в масштабах большого холдинга», – отметил Попов.

Юлия Николаева, которая ранее занимала должность генерального продюсера ГК «Рики» с сентября 2020 года, продолжит работу в статусе директора по международному развитию.

«Я уверен, что ее опыт и экспертиза помогут компании сделать рывок в этом направлении. В наших планах продолжить развивать сотрудничество с коллегами из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Речь идет как о совместном производстве, так и о развитии совершенно новых медиа-брендов и стратегических партнерств», – заявил Попов.

Подчеркивается, что в новой структуре Илья Попов остается в позиции основателя и председателя Совета директоров ГК «Рики». Должность генерального директора продолжит занимать Юлия Немчина.