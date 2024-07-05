top banner

ГК «Рики» упраздняет должность генерального продюсера

Автор: Илья Кувшинов

5 июля 2024

Юлия Николаева, в свою очередь, займет пост директора по международному развитию

Основатель ГК «Рики» Илья Попов объявил об организационных изменениях в структуре холдинга.

По его словам, компания приняла решение упразднить должность генерального продюсера, чтобы обеспечить более высокую адаптивность и эффективность реализации проектов. Ожидается, что управляющий функционал над проектами будет осуществляться самостоятельно ответственными продюсерами.

«Сегодняшнее решение – это результат эффективной работы, которую проделала продюсерская команда под руководством Юлии Николаевой. Это уникальный опыт для отрасли в масштабах большого холдинга», – отметил Попов.

Юлия Николаева, которая ранее занимала должность генерального продюсера ГК «Рики» с сентября 2020 года, продолжит работу в статусе директора по международному развитию. 

«Я уверен, что ее опыт и экспертиза помогут компании сделать рывок в этом направлении. В наших планах продолжить развивать сотрудничество с коллегами из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Речь идет как о совместном производстве, так и о развитии совершенно новых медиа-брендов и стратегических партнерств», – заявил Попов.

Подчеркивается, что в новой структуре Илья Попов остается в позиции основателя и председателя Совета директоров ГК «Рики». Должность генерального директора продолжит занимать Юлия Немчина.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинообразование: как его получить и что делать потом
Подробнее
«Пилот-2024»: чистое любопытство
Подробнее
Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» вновь оказался первым
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
«Иви» займется экранизацией романа «Последний день лета» Андрея Подшибякина
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 июня 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках июля
Подробнее
Касса России: прокат вновь возглавили пиратские релизы
Подробнее
Касса России: пиратские релизы вновь заняли лидирующие позиции
Подробнее
Стали известны победители премии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
«Королевство» Татьяны Рахмановой получило две награды на кинофестивале в Греции
Подробнее
Производственный бюджет нового «Капитана Америки» перевалил за 350 млн долларов
Подробнее
Cirque du Soleil займется производством кино и сериалов
Подробнее
«Российская креативная неделя» посвятит целый день киноиндустрии
Подробнее
«Кинопоиск» раскрыл цифры просмотров аниме-проектов на сервисе
Подробнее
Стали известны победители международного кинофестиваля «Зеркало»
Подробнее
Сигурни Уивер получит почетную награду Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Студия Magic Factory приступила к работе над мультфильмом «Дюймовочка»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Самая большая луна» вырвалась вперед среди премьер
Подробнее

Новости по теме

Warner Music Russia и ГК «Рики» объявили о начале сотрудничества по дистрибуции и продвижению музыки
Подробнее
Sola Media выступит дистрибьютором анимационного фильма «Финник»
Подробнее
Мультфильм «Фиксики против кработов» стал победителем нескольких зарубежных фестивалей
Подробнее
Мультсериал «Бодо Бородо» группы компаний «Рики» и IVI вышел на YouTube
Подробнее
Кинокомпания «Пионер» будет выпускать в кино мультсериалы ГК «Рики»
Подробнее