Sola Media выступит дистрибьютором анимационного фильма «Финник»

В рамках международного кинорынка Marche Du Film группа компаний «Рики» объявила о партнерстве с немецкой компанией Sola Media – агент получил права на дистрибуцию анимационного фильма ФИННИК.

Sola Media, одна из ведущих компаний в своей области, специализируется на детских и семейных фильмах для большого экрана. По условиям соглашения, Sola Media будет представлять новую полнометражную картину ФИННИК в Великобритании и Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, Германии и Италии, Польше, странах бывшей Югославии, Бенилюкса, Скандинавии, Южной Африки и на других территориях.

«Мы влюбились в ФИННИКА, как только увидели первый тизер. Это проект международного уровня, с красивой анимацией и замечательным юмором, что особенно необходимо зрителю сегодня. Нам также показалась убедительной креативная задумка авторов: что, если в доме каждого из нас обитает невидимый домовой? Кому бы не хотелось иметь рядом такого помощника? Уверены, что воображение публики отзовется на эту идею не меньше, чем наше», – делится впечатлениями управляющий директор Sola Media Сольвейг Лангеланд.

«Мы с большим нетерпением ждем премьеры нашей комедии ФИННИК, в начале 2022 года фильм выйдет одновременно в России и ряде стран. Уверен, благодаря такому опытному партнеру, как Sola Media, ФИННИК быстрее станет доступен зрителям еще большего числа территорий. Внимание сильного дистрибьютора удалось привлечь благодаря высокому качеству, которое обеспечила команда, работающая над проектом. В нее вошли в том числе и международные сценаристы, а производство ведется на студии «Петербург», выпускающей популярные проекты «Смешарики», «Малышарики» и другие», – отметил управляющий директор группы компаний «Рики» Марк Завадский.

Новая комедия от создателей вселенной смешариков расскажет о невероятных приключениях Кристины, которой посчастливилось подружиться с домовым Финником. В отличие от своих сородичей, заботящихся о домах, молодой Финник, раздосадованный неряшливостью людей, придумывает бесконечные розыгрыши для жильцов и делает их жизнь в доме невыносимой. Все меняется, а уловки становятся бесполезными, когда в дом въезжает новая семья и Финник знакомится с Кристиной. Когда в городе начинают происходить необъяснимые явления, героям приходится объединиться, чтобы разгадать тайну событий.

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12.07.2021 Автор: Виолетта Палий