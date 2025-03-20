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«МТС Медиа» и ГК «Рики» будут совместно производить семейный контент

Автор: Илья Кувшинов

20 марта 2025

Первым проектом станет вселенная, посвященная Деду Морозу

Холдинг «МТС Медиа» и ГК «Рики» заключили двухлетнее соглашение о совместном производстве проектов. Об этом сообщают «Ведомости».

В рамках сотрудничества планируется выпуск анимационных фильмов и сериалов для детской и семейной аудиторий, а также продюсирование офлайн-мероприятий.

Первый проект в рамках партнерства – создание вселенной, главным героем которой станет Дед Мороз. Ожидается, что продуктами сотрудничества окажутся анимационные фильмы, книги и игры, а в перспективе – даже тематические парки. Дебют проектов намечен на 2026 год.

Напомним, что ранее «МТС Медиа» и ГК «Рики» договорились об эксклюзивном использовании образов мультсериала «Фиксики» в качестве маскотов, интегрированных в детские сервисы и продукты экосистемы МТС.

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