Мультфильм «Фиксики против кработов» стал победителем нескольких зарубежных фестивалей

ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ производства студии «Аэроплан» (входит в ГК «Рики») получил приз за лучший полнометражный фильм на фестивале Nenagh Сhildren’s Film в Ирландии. Ранее он выиграл в номинации «Лучший международный полнометражный фильм» на KingstOOn Animation Festival 2021 (Ямайка) и «Лучший полнометражный фильм» на Gbeck Future Film Festiva (Канада).

Анимационный полнометражный фильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ, созданный студией «Аэроплан» совместно с компанией «Блиц-фильм» при поддержке Фонда кино, уже был показан в кинотеатрах многих стран, а во время пандемии продолжает выходить на новые территории благодаря международным фестивалям. Так, ранее проект принял участие в kidzCINEMA2020 в Индии, Международном фестивале детских фильмов в Бангладеше, Международном фестивале анимационных фильмов Golden Kuker в Болгарии. В июле 2021 года «Фиксики» представили Россию на NIAFFS, Международном фестивале в Испании, а в сентябре запланирован показ в бразильском ANIMATIBA – Festival Internacional De Animacao De Curitiba.

12 июля также начинает работу Международный анимационный кинофестиваль Constantine’s gold coin в Сербии, в конкурсную программу которого вошли сразу три сериала – «Малышарики», «Тима и Тома» и «ДиноСити». А с 19 по 25 июля Mi Primer Festival, международный фестиваль кино для детей в Перу, покажет своим зрителям эпизоды новых сериалов «Бодо Бородо» и «ДиноСити».

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07.07.2021 Автор: Виолетта Палий