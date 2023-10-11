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Михаил Врубель: «С учетом высокой зрительской оценки и тенденции к удлинению проката мы ждем серьезного множителя»

Автор: Рая Башинская

11 октября 2023

Продюсер «Повелителя ветра» рассказал БК, как он оценивает итоги премьерного уикенда и каковы его ожидания от дальнейшего проката

Производством приключенческого биографического фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА о кругосветном путешествии Федора Конюхова занимались компании Art Pictures Studio, «Водород», «Централ Партнершип» и Киностудия им. М. Горького. Партнерами проекта выступили телеканалы «Россия 1» и СТС. Продюсер фильма Михаил Врубель рассказал БК, как он оценивает итоги премьерного уикенда и каковы его ожидания от дальнейшего проката.

Как вы оцениваете первый уикенд фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА? Каковы были ваши предстартовые ожидания?

Мы довольны стартом – это уверенный, основательный результат. Особенно нас радуют динамика сборов по ходу уикенда и оценки зрителей – фильм понравился, а это самое главное. Нам кажется, в картине есть много составляющих, интересных сегодняшнему зрителю: и реальный прототип, живущий среди нас, и великолепные актерские работы, и дух большого приключения, который отлично передан на большом экране с помощью последних технических средств. Это очень зрелищное кино. Благодаря этому сочетанию фильм может рассчитывать на самую широкую аудиторию.

Какие ресурсы были задействованы при продвижении? Как вы будете поддерживать фильм для долгого проката?

Прокатчик фильма «Централ Партнершип» задействовал все ресурсы, необходимые для продвижения большого фильма. Наши партнеры – телеканалы «Россия 1» и СТС – ключевые участники рекламной кампании проекта, и они продолжают его поддержку после первого уикенда. С учетом высокой зрительской оценки и тенденции к удлинению проката мы ждем серьезного множителя. Вспомним, какую стойкость демонстрировало год назад в это же время СЕРДЦЕ ПАРМЫ.

Что кажется вам наиболее удачным в продвижении картины?

Для нас большое счастье, что фильм понравился Федору Конюхову и его семье. Без его поддержки нам пришлось бы тяжело. Он очень нам помогает.

Как вы оцениваете потенциал жанра приключенческой драмы в российской киноиндустрии? Ожидаете ли появления большего числа таких картин?

Нам кажется, что приключенческое кино – это универсальный жанр для всех времен, народов и возрастов. Думаю, хорошо сделанное приключенческое кино всегда найдет своего зрителя, хотя оно, конечно, довольно дорогое с точки зрения производства.

Что вы думаете по поводу сотрудничества с Игорем Волошиным? Какие у вас ожидания перед началом съемок БУРАТИНО, режиссером которого также будет Волошин?

Мы давно хотели поработать с Игорем и рады, что это наконец случилось. Еще на площадке мы поняли, что кино получается, а теперь нашу внутреннюю убежденность подтверждают отзывы зрителей. Волошин прекрасно справился и с историей, и с драматургией, и с визуальной составляющей ПОВЕЛИТЕЛЯ ВЕТРА. Все это очень понадобится в БУРАТИНО, и мы с нетерпением ждем начала съемок.

Фото: Николай Зверков

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