Михаил Врубель: «Если зритель будет ходить в кино раз в году – это путь в никуда для индустрии»

Продюсер «Буратино» подвел итоги «новогодней битвы» и рассказал о подробностях релиза проекта

По итогам «новогодней битвы» третье место по сборам и посещаемости заняло фэнтези БУРАТИНО. В фильме Игоря Волошина по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» нового Буратино воплотила Виталия Корниенко при помощи технологии motion capture, папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину – Анастасия Талызина, Артемона – Марк Эйдельштейн, Карабасом стал Федор Бондарчук, дуэт лисы Алисы и кота Базилио разыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль Тортилы досталась Светлане Немоляевой. К концу январских праздников БУРАТИНО уступил ПРОСТОКВАШИНО только на 1,2% по сборам (2,067 млрд против 2,092 млрд рублей) и на 6,5% – по количеству зрителей (3,856 млн против 4,106 млн). Продюсер картины Михаил Врубель подвел итоги «новогодней битвы» и рассказал о подробностях релиза проекта.

Поздравляем вас со сборами БУРАТИНО в «новогодней битве»! Как вы оцениваете работу фильма?

Во-первых, я хотел бы поздравить наших коллег – создателей ЧЕБУРАШКИ 2 и ПРОСТОКВАШИНО – на мой взгляд, все три фильма прекрасно отработали. Мы своим результатом довольны. Помимо того, что цифра сборов для первой части франшизы БУРАТИНО сама по себе впечатляет, это еще и рекорд для наших студий.

Какими преимуществами обладал проект по сравнению с другими двумя главными сказками новогоднего периода?

Все три фильма по-своему прекрасны. Что касается нас, мы сделали ставку на звездный актерский состав, объединивший суперзвезд буквально от мала до велика, и замечательную, знакомую каждому в нашей стране музыку великого Алексея Рыбникова. Я также думаю, что художественное воплощение мира БУРАТИНО – грим, костюмы, декорации, графика – выполнено на таком уровне, который позволяет получить максимум впечатлений при просмотре фильма именно на большом экране.

Почему вы приняли решение сделать Буратино CGI-персонажем, а не человеком, как поступили с другими героями в фильме (Арлекино, Пьеро, Мальвина, Базилио, лиса Алиса)?

Во-первых, Буратино – герой, который сделан из дерева. То есть мы буквально воплотили концепцию Коллоди и Толстого в полнометражном художественном фильме. А во-вторых, мы любим эксперименты и творческие вызовы: создать главного героя с помощью технологии захвата движения – это, конечно, сложная технологическая задача.

Основным конкурентом проекта был ПРОСТОКВАШИНО, и в очень напряженной борьбе БУРАТИНО немногим уступил в этом противостоянии. Как вы думаете, почему это произошло?

Нам кажется, что все три фильма выступают на максимуме возможностей, а значит все три маркетинга работают по полной. ПРОСТОКВАШИНО к моменту выхода картины уже было живой франшизой, поддерживающейся выходом анимационных серий. Мы прекрасно знали по исследованиям, насколько популярны эти герои, особенно у детей. Для БУРАТИНО же это первый выход в свет в новейшей истории, это только начало знакомства зрителя с героем. Есть и некоторая разница по работе обоих фильмов в регионах – это то, что мы еще анализируем, но идеи о причинах есть.

Как выстраивалась рекламная кампания проекта? Каким в целом должен быть маркетинговый бюджет и маркетинг проекта, чтобы он собрал 2 млрд рублей за 11 дней и смог выделиться на фоне масштабных рекламных кампаний еще двух фильмов?

Не вдаваясь в детали, можем сказать, что такого медийного и креативного напора мы не производили еще никогда. Начиная с прошлого Нового года не было недели, когда бы мы с прокатчиком не генерировали информационные поводы, причем не формальные, а по-настоящему инновационные. Здесь, конечно, надо поблагодарить партнеров фильма, без которых в такой конкуренции выжить было бы нельзя – это и Первый канал, и телеканалы холдинга НМГ, и «Яндекс» с «Кинопоиском», и ВК – все они вышли за стандартные рамки поддержки и делали то, чего до этого не делали никогда – мы очень благодарны. Более того, мы продолжаем кампанию и сейчас – никто не собирается останавливаться. Кстати, по отчету Wanta Group на предновогодней неделе, именно БУРАТИНО был на вершине зрительских ожиданий, что косвенно свидетельствует о силе кампании в такой мощной конкуренции.

После выхода БУРАТИНО изменилось ли что-то в понимании того, как будет выглядеть сиквел? Или съемки трех фильмов франшизы проходили одновременно? Сохранится ли мрачная и реалистичная эстетика в последующих картинах?

Мы совершенно точно будем учитывать обратную связь от зрителя в работе над сиквелом. Съемки еще не начались. Изучение отзывов, экзит-поллы – это отдельная кропотливая работа, к которой мы как раз сейчас приступаем. Все это важно, потому что мы не просто делаем сиквел, а пытаемся построить настоящую франшизу 360 градусов: анимационный сериал, компьютерные игры, лицензирование товаров народного потребления.

Эта «новогодняя битва» стала рекордной по сборам и даже по посещаемости, превысив показатели 2019 года. Какие выводы вы сделали для себя по итогам этого периода?

Мы видим, что количество зрителей выросло на 30% от прошлого года. Очень радует, что индустрия ставит рекорды не только в деньгах, но и по посещаемости.

Новогодние релизы, а до этого октябрьские премьеры, кажется, показали, что можно выпустить в прокат три больших фильма на одну аудиторию и с масштабным маркетингом и они будут увеличивать количество зрителей. Действительно ли можно так говорить, как вы думаете?

Сейчас кажется, что да. Осталось только искать большие фильмы и большой маркетинг. Но все-таки хорошо было бы, чтобы большое кино более равномерно распределялось по году и было представлено с бóльшим жанровым разнообразием. Если зритель будет ходить в кино раз в году – это путь в никуда для индустрии. Все это понимают, и мы видим, что лето 2026 года впервые заполняется тремя российским блокбастерами – это не может не радовать.

Средняя цена билета в кино в эти новогодние праздники также стала рекордно высокой, достигнув 532 рублей. Как вы считаете, насколько она влияет на посещаемость?

Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы кино оставалось доступным видом досуга. Но эти новогодние праздники показали, что спрос не так эластичен, как казалось, – несмотря на значительное повышение цены, он не упал, а вырос. Посмотрим, как будет дальше.

По мнению экспертов, для устойчивого развития рынка необходим выход двух российских блокбастеров в месяц. Достаточно ли ресурсов в индустрии для этого, как вы думаете? Или чего-то не хватает?

Думаю, ресурсы близки к необходимым. Студии-лидеры способны выдавать по два блокбастера в год. Но важна равномерность и жанровое разнообразие, чтобы мы могли наконец вернуться к допандемийному количеству зрителей в кинотеатрах.

Фото: пресс-служба компании «Водород»