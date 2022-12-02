Наталья Мокрицкая: «Фестиваль «Зимний» не является альтернативой «Кинотавру»

Какие амбиции у вас связаны с фестивалем «Зимний»? Планируете ли вы превратить его, например, в альтернативу «Кинотавру»?

«Кинотавр» – старейший фестиваль российского авторского кино. Ему больше тридцати лет, и я считаю огромной ошибкой, что он не состоялся в 2022 году. Сегодня отечественный кинематограф находится на новом этапе развития, российские кинематографисты в сложном положении – наши картины не приглашают на международные фестивали, пытаются отменить русскую культуру, принизить наш вклад в мировое искусство. Я отношусь к этому крайне отрицательно. Считаю, что искусство не должно быть политизировано. Это неприемлемо. Недавно все наблюдали, как известному режиссеру российского кино, участнику конкурсной программы в Каннах на пресс-конференции не задали практически ни одного вопроса о кино и творческих проблемах, а только о политике и его личной позиции. Я убеждена, что авторское кино не должно становиться жертвой политических обстоятельств.

В этой ситуации «Кинотавр» должен был сыграть свою благотворную роль. Он был важнейшим фестивалем для отрасли. Любимым. Таким он останется и в истории. Мы не пытаемся его заменить. «Зимний» не является его альтернативой. У него другие цели. Мы видим свою задачу в том, чтобы показать и профессиональной, и широкой зрительской аудитории наше новое авторское кино, вернуть к нему интерес, поддержать творческие поиски молодых кинематографистов и талантливой молодежи. «Кинотавр» был создан по инициативе Марка Рудинштейна для того, чтобы поддержать киноиндустрию уходящего Советского Союза. В той ситуации это была чуть ли не единственная возможность сохранить киносообщество. Менялись поколения, уходила в прошлое привычная советская государственная киноиндустрия. Наступало некое кинематографическое безвременье – кино практически не снималось, новые картины появлялись редко. Чтобы показать, что российское кино живо, что мы как кинематографическая держава все еще что-то из себя представляем, что у нас все еще есть авторское и жанровое кино и, главное, что у нас сохраняются перспективы – вот для этого и нужен был такой фестиваль, как «Кинотавр». В начале 90-х он поддержал кинематографическое братство и укрепил его веру в себя. Кинематографисты могли встречаться, общаться и создавать новые альянсы. Позже, в середине 2000-х после обновления, «Кинотавр» способствовал появлению нового поколения таких российских кинематографистов, как Хлебников, Попогребский, Сигарев, Твердовский и многих других.

По каким критериям составлялась программа фестиваля «Зимний»? Кто проводил отбор фильмов? Критерий один – талантливое кино. Мы выбирали лучшие авторские фильмы, которые были сняты за последние два года. Отбор проводили несколько человек. Я как руководитель отборочной комиссии и еще трое молодых выпускников киноведческого факультета ВГИКа отсмотрели всю программу и составили консолидированное мнение. Их имена пока еще неизвестны, но тем не менее они являются серьезными специалистами и обладают достаточным профессиональным уровнем, соответствующей компетенцией и квалификацией, чтобы оценивать нашу фестивальную программу. Возвращаясь к вопросу об амбициях и задачах нового фестиваля: мы поставили перед собой задачу омолодить пул критиков и лидеров мнений и изменить ситуацию в кинокритике, которая сложилась в последнее время. В рамках фестиваля авторского кино «Зимний» начнется формирование сообщества новых авторов со свежими взглядами и новыми мыслями. Пишущая о кино молодежь сможет проявить себя в рамках конкурса рецензий на фильмы фестиваля. Мы рассчитываем, что в конкурсе примут участие студенты гуманитарных вузов и факультетов, изучающие кино, театр, медиа, которые любят кино и мечтают рассказывать о нем. Лучшие из текстов будут опубликованы в журнале «Сеанс» и в интернет-ресурсе Кино-Театр.ру. А их авторы получат денежные призы и возможность посетить самые известные российские кинофестивали в качестве представителей прессы. Не было ли у вас соблазна включить в программу контент от онлайн-платформ? Поступали ли вам подобные заявки? Дело в том, что в настоящий момент рынок фестивалей интернет-платформ достаточно полон. Только в 2022 году было организовано четыре фестиваля, где были представлены проекты стримингов: «Пилот», «Реалист», «Новый сезон», Original+. Поэтому у нас не было такого соблазна. Мы с большим уважением относимся к интернет-платформам и считаем, что они являются кузницей молодых авторов, дают возможность зрелым авторам свободно заниматься творчеством. Но фестиваль «Зимний» посвящен исключительно авторскому кино.

Видите ли вы какие-то общие тенденции и мотивы в отобранных в программу фильмах? Можно лиутверждать, что ваша программа предлагает актуальную картину состояния нашего кино на текущий момент? Основная тенденция – гуманизация. На первом месте человек, его личность, драматическая ситуация и возможность выйти из затруднительного положения. Прослеживается возвращение интереса авторов к литературному наследию. Мы наблюдаем, что режиссеры стали больше тяготеть к классическим литературным произведениям. Десять фильмов, которые можно будет увидеть в программе фестиваля, созданы ведущими авторами российского кино в 2021-2022 годах. Это абсолютно актуальная картина, сложившаяся в нашем авторском кинематографе на сегодняшний день. Что конкретно будет происходит в рамках форума московских киношкол и открытого киноклуба «Как смотреть авторское кино»? Мне кажется очень важным, что, кроме фестивальных показов, в рамках «Зимнего» пройдет форум московских киношкол. Он может стать своеобразным творческим мостом между нашим кинонастоящим и кинобудущим. Если в конкурсной программе фестиваля принимают участие профессионалы, то участником форума может стать любой, кто хочет посвятить свою жизнь кинематографу, но пока еще только присматривается к миру кино, не зная, с чего начать. Это и выпускники старших классов, и студенты непрофильных вузов, и просто талантливая молодежь. Для таких людей кинофорум станет важным ориентиром и бесценным кладезем информации. Совершенно бесплатно они смогут познакомиться с ведущими киношколами, узнать о специфике преподавания, пообщаться с педагогами и выбрать для себя подходящую. Форум киношкол пройдет в простом и понятном формате Дня открытых дверей. Все, что может предложить молодым талантам современное московское кинообразование, посетители увидят за пять дней форума. Знакомить с киношколами будущих абитуриентов будут ведущие российские кинематографисты.

Московскую школу кино представит режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Режиссер Лена Ланская, чей дебютный фильм НИЧЬЯ получил главный приз программы «Новые режиссеры» на международном фестивале в Сан-Себастьяне, расскажет об особенностях обучения в школе «А.Р.К.А». Познакомиться со спецификой преподавания в Московской школе нового кино участникам и гостям смотра поможет режиссер, сценарист, композитор, продюсер и актер Юрий Быков. Институт кино Высшей школы экономики представит продюсер Александр Акопов. Режиссер и сценарист Иван И. Твердовский расскажет о своем курсе в Школе дизайна ВШЭ. Режиссер, сценарист, продюсер и театральный педагог Жора Крыжовников поделится подробностями образовательного процесса в Школе кино и телевидения «Индустрия». На преимуществах обучения на Высших курсах сценаристов и режиссеров остановится советский и российский режиссер, сценарист, актер, педагог, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко. Режиссер Александр Котт расскажет о получении профессиональной подготовки во Всероссийском государственном университете кинематографии. Одна из ключевых задач семинара «Как смотреть авторское кино» – вернуть интерес к авторскому кинематографу, заново научиться его смотреть и разбираться в нем. Он пройдет в кинотеатре «Иллюзион». Известные российские режиссеры и критики проведут показы и обсуждения с молодежной аудиторией лучших образцов мирового фестивального кино. Режиссер и сценарист Юсуп Разыков проведет анализ и разбор картины ДОГВИЛЛЬ Ларса фон Триера, Иван И. Твердовский обсудит с участниками семинара фильм ПИАНИСТКА Михаэля Ханеке, критик и киновед Егор Москвитин поделится своими мыслями о культовой картине БРАТ, Юрий Быков расскажет о ленте ПЫЛАЮЩИЙ корейско- го режиссера Ли Чхан-дона.

Как вы оцениваете дальнейшие перспективы фестивального движения в России? Фестивальный рынок России, бесспорно, нуждается в обновлении. Много хороших фестивалей проходит в регионах – в Вологде, Пскове, Липецке. У них очень высокий KPI. И хороший потенциал. Нужно обратить на них внимание. В отличие от «Кинотавра», на кинофестивале «Зимний» творческая молодежь и все желающие смогут абсолютно бесплатно посмотреть фильмы, которые мы покажем. Им нужно только зарегистрироваться на тот или иной кинопоказ или мероприятие на официальном сайте «Зимнего» https://zimnyfest.ru/. Учитывая проведение в рамках фестиваля форума московских киношкол и семинара «Как смотреть авторское кино», можно смело сказать, что в отличие от «Кинотавра» к нам приходят не только профессионалы, но и люди, которые увлекаются кино, которые хотят выбрать для себя дорогу в будущее. Абсолютно любой молодой человек, который интересуется кино и хочет им заниматься, мо- жет посетить форум и посмотреть актуальную картину. Как вы оцениваете итоги состоявшихся в этом году фестивалей – «Окно в Европу», ММКФ, «Новый сезон»? Из перечисленных фестивалей в этом году я была только на ММКФ. На фестивалях «Окно в Европу» и «Новый сезон» я не присутствовала, поэтому оценивать их не могу. Считаю, что ММКФ, который с этого года ввел новую программу – конкурс российского кино, сделал очень важное дело. Я рада, что руководство фестиваля вместе с новым директором программ Иваном Кудрявцевым создали этот новый конкурс. Это очень важно для поддержки отечественной киноотрасли. Особенно в современных условиях. Как вы считаете, фильмы, премьеры которых вынужденно состоялись не в Сочи, а на других фестивалях, получили достаточную паблисити-поддержку? Нет, не получили. В том числе и для этого мы и проводим свой кинофестиваль «Зимний», чтобы авторы осознали свое место в сегодняшней культурной повестке. Сейчас наблюдается усиление взаимосвязи между киноотраслью и фестивалями? Смотры становятся более важными именно для киноиндустрии? Я со студенческой скамьи была активным участником кинофестивального движения. Начинала работать на ММКФ, трудилась на «Кинотавре» в качестве переводчика, работала в кинопоказе Кинофорума молодых кинематографистов и очень хорошо знаю эту «кухню» изнутри. Конечно, я считаю, что кинофестивали в России являются движущей силой киноиндустрии. Как функционирует киносеть «Москино» в условиях кризиса? Нам не привыкать к сложным временам. В период пандемии было тоже очень непросто. Тем не менее мы продолжали активно работать: придумывали специальные программы, яркие кинособытия, инициировали фестивали, творческие встречи, юбилейные вечера, тематические показы. И это дало свои результаты. «Москино» не является коммерческой структурой. Занимаясь кинопросвещением и кинообразованием, мы развиваем сеть кинотеатров как классическую городскую культурную институцию. У нас особенный зритель. Он любит сложное кино. Ему нравится разбираться в его нюансах. Мы его обучаем и воспитываем. Поэтому в изменившихся условиях у нас не произошло такого катастрофического падения посещаемости, как в коммерческих киносетях. Мы просто продолжили интенсивно работать в том же направлении, совершенствуя качество наших специальных программ, расширяя их географический и жанровый диапазон. Кроме того, у «Москино» есть уникальная возможность демонстрировать фильмы с 35-миллиметровой пленки. Это благодаря нашему фильмофонду, в котором хранится около 9 тысяч копий лучших образцов мирового кинематографа.