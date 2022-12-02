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Наталья Мокрицкая: «Фестиваль «Зимний» не является альтернативой «Кинотавру»

Автор: Никита Никитин

2 декабря 2022

Программный директор нового кинофестиваля о задачах смотра, принципах отбора картин и текущем состоянии фестивального кино

Сегодня в Москве открывается кинофестиваль «Зимний», который анонсируется как мера дополнительной поддержки авторского кино в условиях кризиса. В программу смотра вошли десять российских фильмов, среди которых новые картины Алексея Федорченко, Ивана И. Твердовского, Михаила Брашинского, Виктора Шамирова, Григория Константинопольского и Игоря Волошина. В рамках фестиваля также пройдут первый форум московских киношкол, мастер-классы и творческие семинары. Мы поговорили с программным директором фестиваля Натальей Мокрицкой о задачах, стоящих перед новым смотром, принципах отбора картин и состоянии фестивального кино в условиях новой реальности.
 
Какие амбиции у вас связаны с фестивалем «Зимний»? Планируете ли вы превратить его, например, в альтернативу «Кинотавру»?
«Кинотавр» – старейший фестиваль российского авторского кино. Ему больше тридцати лет, и я считаю огромной ошибкой, что он не состоялся в 2022 году. Сегодня отечественный кинематограф находится на новом этапе развития, российские кинематографисты в  сложном положении – наши картины не приглашают на международные фестивали, пытаются отменить русскую культуру, принизить наш вклад в  мировое искусство. Я отношусь к этому крайне отрицательно. Считаю, что искусство не должно быть политизировано. Это неприемлемо. Недавно все наблюдали, как известному режиссеру российского кино, участнику конкурсной программы в  Каннах на пресс-конференции не задали практически ни одного вопроса о кино и творческих проблемах, а только о политике и его личной позиции. Я убеждена, что авторское кино не должно становиться жертвой политических обстоятельств.
В этой ситуации «Кинотавр» должен был сыграть свою благотворную роль. Он был важнейшим фестивалем для отрасли. Любимым. Таким он останется и  в  истории. Мы не пытаемся его заменить. «Зимний» не является его альтернативой. У него другие цели. Мы видим свою задачу в том, чтобы показать и профессиональной, и  широкой зрительской аудитории наше новое авторское кино, вернуть к нему интерес, поддержать творческие поиски молодых кинематографистов и  талантливой молодежи. «Кинотавр» был создан по инициативе Марка Рудинштейна для того, чтобы поддержать киноиндустрию уходящего Советского Союза. В  той ситуации это была чуть ли не единственная возможность сохранить киносообщество. Менялись поколения, уходила в  прошлое привычная советская государственная киноиндустрия. Наступало некое кинематографическое безвременье – кино практически не снималось, новые картины появлялись редко. Чтобы показать, что российское кино живо, что мы как кинематографическая держава все еще что-то из себя представляем, что у  нас все еще есть авторское и  жанровое кино и,  главное, что у  нас сохраняются перспективы – вот для этого и  нужен был такой фестиваль, как «Кинотавр». В  начале 90-х он поддержал кинематографическое братство и  укрепил его веру в  себя. Кинематографисты могли встречаться, общаться и  создавать новые альянсы. Позже, в середине 2000-х после обновления, «Кинотавр» способствовал появлению нового поколения таких российских кинематографистов, как Хлебников, Попогребский, Сигарев, Твердовский и многих других.
 
По каким критериям составлялась программа фестиваля «Зимний»? Кто проводил отбор фильмов?
Критерий один – талантливое кино. Мы выбирали лучшие авторские фильмы, которые были сняты за последние два года. Отбор проводили несколько человек. Я  как руководитель отборочной комиссии и  еще трое молодых выпускников киноведческого факультета ВГИКа отсмотрели всю программу и  составили консолидированное мнение. Их имена пока еще неизвестны, но тем не менее они являются серьезными специалистами и  обладают достаточным профессиональным уровнем, соответствующей компетенцией и квалификацией, чтобы оценивать нашу фестивальную программу.
Возвращаясь к  вопросу об амбициях и  задачах нового фестиваля: мы поставили перед собой задачу омолодить пул критиков и лидеров мнений и изменить ситуацию в кинокритике, которая сложилась в последнее время. В рамках фестиваля авторского кино «Зимний» начнется формирование сообщества новых авторов со свежими взглядами и  новыми мыслями. Пишущая о кино молодежь сможет проявить себя в рамках конкурса рецензий на фильмы фестиваля. Мы рассчитываем, что в  конкурсе примут участие студенты гуманитарных вузов и факультетов, изучающие кино, театр, медиа, которые любят кино и  мечтают рассказывать о  нем. Лучшие из текстов будут опубликованы в журнале «Сеанс» и в интернет-ресурсе Кино-Театр.ру. А  их авторы получат денежные призы и  возможность посетить самые известные российские кинофестивали в качестве представителей прессы.
 
Не было ли у вас соблазна включить в программу контент от онлайн-платформ? Поступали ли вам подобные заявки?
Дело в  том, что в  настоящий момент рынок фестивалей интернет-платформ достаточно полон. Только в  2022  году было организовано четыре фестиваля, где были представлены проекты стримингов: «Пилот», «Реалист», «Новый сезон», Original+. Поэтому у  нас не было такого соблазна. Мы с большим уважением относимся к  интернет-платформам и  считаем, что они являются кузницей молодых авторов, дают возможность зрелым авторам свободно заниматься творчеством. Но фестиваль «Зимний» посвящен исключительно авторскому кино.
 
Видите ли вы какие-то общие тенденции и  мотивы в  отобранных в  программу фильмах? Можно лиутверждать, что ваша программа предлагает актуальную картину состояния нашего кино на текущий момент?
Основная тенденция – гуманизация. На первом месте человек, его личность, драматическая ситуация и  возможность выйти из затруднительного положения. Прослеживается возвращение интереса авторов к  литературному наследию. Мы наблюдаем, что режиссеры стали больше тяготеть к  классическим литературным произведениям. Десять фильмов, которые можно будет увидеть в  программе фестиваля, созданы ведущими авторами российского кино в 2021-2022 годах. Это абсолютно актуальная картина, сложившаяся в нашем авторском кинематографе на сегодняшний день.
 
Что конкретно будет происходит в рамках форума московских киношкол и открытого киноклуба «Как смотреть авторское кино»?
Мне кажется очень важным, что, кроме фестивальных показов, в рамках «Зимнего» пройдет форум московских киношкол. Он может стать своеобразным творческим мостом между нашим кинонастоящим и  кинобудущим. Если в  конкурсной программе фестиваля принимают участие профессионалы, то участником форума может стать любой, кто хочет посвятить свою жизнь кинематографу, но пока еще только присматривается к  миру кино, не зная, с  чего начать. Это и  выпускники старших классов, и  студенты непрофильных вузов, и  просто талантливая молодежь. Для таких людей кинофорум станет важным ориентиром и  бесценным кладезем информации. Совершенно бесплатно они смогут познакомиться с ведущими киношколами, узнать о  специфике преподавания, пообщаться с  педагогами и  выбрать для себя подходящую. Форум киношкол пройдет в  простом и  понятном формате Дня открытых дверей. Все, что может предложить молодым талантам современное московское кинообразование, посетители увидят за пять дней форума. Знакомить с  киношколами будущих абитуриентов будут ведущие российские кинематографисты.
Московскую школу кино представит режиссер и  сценарист Алексей Попогребский. Режиссер Лена Ланская, чей дебютный фильм НИЧЬЯ получил главный приз программы «Новые режиссеры» на международном фестивале в  Сан-Себастьяне, расскажет об особенностях обучения в  школе «А.Р.К.А». Познакомиться со спецификой преподавания в  Московской школе нового кино участникам и  гостям смотра поможет режиссер, сценарист, композитор, продюсер и  актер Юрий Быков. Институт кино Высшей школы экономики представит продюсер Александр Акопов. Режиссер и  сценарист Иван И. Твердовский расскажет о  своем курсе в Школе дизайна ВШЭ. Режиссер, сценарист, продюсер и  театральный педагог Жора Крыжовников поделится подробностями образовательного процесса в Школе кино и  телевидения «Индустрия». На преимуществах обучения на Высших курсах сценаристов и  режиссеров остановится советский и  российский режиссер, сценарист, актер, педагог, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко. Режиссер Александр Котт расскажет о получении профессиональной подготовки во Всероссийском государственном университете кинематографии.
Одна из ключевых задач семинара «Как смотреть авторское кино» – вернуть интерес к  авторскому кинематографу, заново научиться его смотреть и разбираться в нем. Он пройдет в кинотеатре «Иллюзион». Известные российские режиссеры и  критики проведут показы и  обсуждения с  молодежной аудиторией лучших образцов мирового фестивального кино. Режиссер и сценарист Юсуп Разыков проведет анализ и разбор картины ДОГВИЛЛЬ Ларса фон Триера, Иван И. Твердовский обсудит с  участниками семинара фильм ПИАНИСТКА Михаэля Ханеке, критик и  киновед Егор Москвитин поделится своими мыслями о  культовой картине БРАТ, Юрий Быков расскажет о ленте ПЫЛАЮЩИЙ корейско- го режиссера Ли Чхан-дона.
 
Как вы оцениваете дальнейшие перспективы фестивального движения в России?
Фестивальный рынок России, бесспорно, нуждается в  обновлении. Много хороших фестивалей проходит в  регионах – в  Вологде, Пскове, Липецке. У  них очень высокий KPI. И хороший потенциал. Нужно обратить на них внимание. В  отличие от «Кинотавра», на кинофестивале «Зимний» творческая молодежь и  все желающие смогут абсолютно бесплатно посмотреть фильмы, которые мы покажем. Им нужно только зарегистрироваться на тот или иной кинопоказ или мероприятие на официальном сайте «Зимнего» https://zimnyfest.ru/. Учитывая проведение в рамках фестиваля форума московских киношкол и семинара «Как смотреть авторское кино», можно смело сказать, что в отличие от «Кинотавра» к нам приходят не только профессионалы, но и  люди, которые увлекаются кино, которые хотят выбрать для себя дорогу в будущее. Абсолютно любой молодой человек, который интересуется кино и хочет им заниматься, мо- жет посетить форум и посмотреть актуальную картину.
 
Как вы оцениваете итоги состоявшихся в этом году фестивалей – «Окно в Европу», ММКФ, «Новый сезон»?
Из перечисленных фестивалей в этом году я была только на ММКФ. На фестивалях «Окно в Европу» и «Новый сезон» я  не присутствовала, поэтому оценивать их не могу. Считаю, что ММКФ, который с этого года ввел новую программу – конкурс российского кино, сделал очень важное дело. Я  рада, что руководство фестиваля вместе с  новым директором программ Иваном Кудрявцевым создали этот новый конкурс. Это очень важно для поддержки отечественной киноотрасли. Особенно в современных условиях.
 
Как вы считаете, фильмы, премьеры которых вынужденно состоялись не в Сочи, а на других фестивалях, получили достаточную паблисити-поддержку?
Нет, не получили. В том числе и для этого мы и проводим свой кинофестиваль «Зимний», чтобы авторы осознали свое место в сегодняшней культурной повестке.
 
Сейчас наблюдается усиление взаимосвязи между киноотраслью и фестивалями? Смотры становятся более важными именно для киноиндустрии?
Я  со студенческой скамьи была активным участником кинофестивального движения. Начинала работать на ММКФ, трудилась на «Кинотавре» в качестве переводчика, работала в кинопоказе Кинофорума молодых кинематографистов и очень хорошо знаю эту «кухню» изнутри. Конечно, я считаю, что кинофестивали в России являются движущей силой киноиндустрии.
 
Как функционирует киносеть «Москино» в  условиях кризиса?
Нам не привыкать к  сложным временам. В  период пандемии было тоже очень непросто. Тем не менее мы продолжали активно работать: придумывали специальные программы, яркие кинособытия, инициировали фестивали, творческие встречи, юбилейные вечера, тематические показы. И  это дало свои результаты. «Москино» не является коммерческой структурой. Занимаясь кинопросвещением и  кинообразованием, мы развиваем сеть кинотеатров как классическую городскую культурную институцию. У  нас особенный зритель. Он любит сложное кино. Ему нравится разбираться в  его нюансах. Мы его обучаем и  воспитываем. Поэтому в изменившихся условиях у нас не произошло такого катастрофического падения посещаемости, как в коммерческих киносетях. Мы просто продолжили интенсивно работать в том же направлении, совершенствуя качество наших специальных программ, расширяя их географический и  жанровый диапазон. Кроме того, у  «Москино» есть уникальная возможность демонстрировать фильмы с  35-миллиметровой пленки. Это благодаря нашему фильмофонду, в  котором хранится около 9  тысяч копий лучших образцов мирового кинематографа.
В  2022-м «Москино» исполнилось 90  лет. Почти все, что мы сделали и продолжаем делать в  этом году, так или иначе посвящено этой круглой дате. Получается, что юбилей мы справляем целый год. За это время мы реализовали много интересных и  ярких проектов. Это и  кинофорум к  100-летию СССР, и  фестиваль, совместно подготовленный с изданием «Москвич Mag» «Женщины снимают: СССР – страна победившего феминизма», серия мероприятий к  юбилею Тарковского, проект «Первый сеанс», «Детские утренники» вместе с «Союзмультфильмом», совершенно новаторская история «Малышарики идут в «Москино» совместно с компанией «Рики», цикл кинопоказов и концертов наших рок-звезд вместе с «Нашим радио», киноконцерт к  юбилею «Москино», а также мероприятия ко Дню города и 5-летию парка «Зарядье», образовательный цикл «Московское кино в  школе», «Ночь кино» и многое другое. Мы много и упорно работаем.
 
Как вы оцениваете состояние кинопроката? Какие вали специальные программы, яркие кинособытия, советы вы можете дать коллегам?
Считаю, что нам нужно воспитывать новое поколение киномаркетологов, кинообозревателей. Мы стремимся к этому и будем развивать эту работу на фестивале, формируем свой киноклуб молодых кинообозревателей «Звезда». Нам нужно больше работать и создавать новую школу по продвижению российского кино. Мы слишком привыкли полагаться на зарубежный опыт. Надо заново учиться выстраивать производство и продвижение отечественного кино, кстати, используя и советский опыт.
 
Есть ли у  вас какие-нибудь предстоящие кинопроекты в разработке?
Представители кинокомпании «Новые люди» весну и  лето 2022  года провели в  Венесуэле, Аргентине и Уругвае, где выбирали локации, проводили кастинги для двух новых проектов – МАРГАРИТА Марины Любаковой и СВИДЕТЕЛИ Сергея Мокрицкого.
 
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