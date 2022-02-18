Светлана Максимченко: «В этом году министерство культуры и Фонд кино выделят 11,5 млрд рублей на поддержку кинопроизводства» 

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры рассказала БК о том, как будут проходит питчинги в этом году и какие изменения произошли в конкурсных отборах

Министерство культуры Российской Федерации с 21 февраля начинает принимать заявки от организаций кинематографии, претендующих на предоставление субсидий для производства национальных фильмов. Департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры планирует осуществить сбор заявок с февраля по май и завершить очные защиты к концу июня. Как и в прошлом году, питчинги будут проходить по трем основным направлениям: игровое, неигровое и анимационное кино, внутри каждой секции предусмотрено деление по различным категориям.

Очная защита кинопроектов в Министерстве культуры Российской Федерации в этом году впервые будут проходить весной, а не осенью. Как в ведомстве оценивают это нововведение? Сохранится ли оно в дальнейшем?

В этом году мы действительно проводим конкурсные отборы по предоставлению субсидии на производство фильмов в первом полугодии. Мы начинаем принимать заявки с 21 февраля. К началу мая мы планируем закончить сбор заявок по всем направлениям поддержки, а в июне — завершить все конкурсы. Мы перенесли отбор, поскольку нам важно, чтобы продюсеры фильмов, особенно в игровом кино, еще до начала натурного сезона понимали, будет ли у них государственная поддержка. В таком случае они смогут планировать свою работу, собирать команду, организовывать подготовительный период. Когда результаты конкурсов объявлялись осенью, а то и зимой, то пропадал практически целый съемочный сезон, выпадал и летний период, когда многие снимают на натуре, и производственный год. В следующем году мы планируем начать прием заявок еще раньше — чтобы первые очные защиты проводить в январе-феврале. Хотим, чтобы решение по предоставлению субсидий принималось как можно раньше.

Как и в предыдущие годы, поддержка оказывается по трем направлениям производства: игровое, документальное и анимационное кино. В игровом кино отбираем авторское и экспериментальное, фильмы социально значимой тематики, детское кино, совместное производство с миноритарным участием России (копродукция) и дебюты. В неигровом — короткий метр, полнометражные документальные, в том числе научно-популярные фильмы, совместное производство с миноритарным участием России (копродукция) и дебютные фильмы. В анимации — короткий метр, сериалы, также миноритарная копродукция и дебюты. Мы будем поэтапно принимать заявки по всем направлениям поддержки.

Из нововведений — мы вводим отбор на завершение производства игровых фильмов. Раньше не было отдельного конкурса для проектов, у которых съемочный период закончился или съемки находятся в завершающей стадии. Помимо стандартного пакета документов, кинематографистам необходимо будет предоставить монтажную сборку нескольких сцен фильма и детальную калькуляцию фактических затрат.

В прошлом году мы добавили очные защиты по всем дебютам, по полнометражному документальному и научно-популярному кино. В этом году мы впервые будем проводить питчинг по анимационным сериалам. Очная защита обеспечивает министерству большую прозрачность и более эффективный способ принятия решений. На питчингах мы гораздо больше узнаем о проектах, эксперты задают вопросы, уточняют детали. С учетом введения дополнительных требований по видеоматериалам, например, в документальном кино, решения были более обоснованными. И все питчинги транслируются онлайн, что говорит о нашей открытости для всего рынка. Подробнее об изменениях мы еще расскажем на отдельной сессии вопросов и ответов, которую проведем в марте.

В прошлый раз питчинги состоялись всего несколько месяцев назад. Это как-то отразится на количестве заявок в этом году?

Мы почти уверены, что нет. В прошлом году мы получили 1231 заявку на финансирование, из них поддержали 356 проектов. Кажется, что это большая цифра, но на самом деле из них только 61 игровой фильм, неигровых – 196, включая 46 полнометражных, 16 научно-популярных фильмов. То есть очень много документального короткого метра, а это небольшие проекты с небольшим бюджетом. И 99 анимационных, в том числе 19 сериалов. Думаю, в этом году меньше тысячи заявок тоже не будет. Ожидаем, как обычно, высокую конкуренцию, зная, что все продюсеры разрабатывают сразу несколько фильмов. При объявлении конкурсного отбора они принимают решение, какой из проектов находится в большей степени готовности и может быть запущен, а какие лучше отложить до следующих отборов. Более того, продюсеры ждали, что мы объявим прием заявок раньше — еще 30 декабря мы заявили график всех конкурсов.

Каким был объем финансирования в прошлом году на эти 356 проектов?

В бюджете на производство 2021 года был заложен 1 млрд рублей, в конце года нам дополнительно перераспределили 1,5 млрд рублей, суммарно 2,5 млрд. На 2022 год в бюджете Минкультуры заложено 2 млрд рублей на производство, хотя практически половину из них мы сейчас отправим на закрытие соглашений прошлого года. По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, которое он дал в декабре на встрече с кинематографистами, должно быть дополнительное финансирование 1,5 млрд рублей, в итоге бюджет министерства составит 3,5 млрд рублей. В Фонде кино на этот год запланировано 4 млрд рублей, по поручению дополнительно будет выделено еще 4 млрд. То есть суммарно в этом году в Министерстве культуры РФ и Фонде кино на финансирование производства будет заложено 11,5 млрд рублей.

Внушительная сумма!

Вам зря кажется, что это много. Стоимость производства растет в силу инфляции, последствий пандемии, но в большей степени она вызвана тем, что аудиовизуальные сервисы развиваются серьезными темпами и вкладывают в создание оригинального контента огромные суммы. В условиях ковида на увеличении бюджетов сказались и затраты на организацию кинопроизводства — перенос съемок, ограничения, которые необходимо соблюдать на съемочной площадке, тестирование съемочной группы и так далее. По разным оценкам игроков индустрии, за последние полтора года бюджеты выросли в два-три раза. И поэтому мы также приняли решение увеличить предельный размер субсидии на производство. Раньше на авторский фильм выделялось до 50 млн рублей, на социально значимый и детский — до 70 млн, на дебюты — до 30 млн. С этого года мы определили единый размер поддержки для всех игровых фильмов — до 100 млн на проект. На дебютное кино — до 50 млн рублей, на завершение производства — до 30 млн рублей. Таким образом мы приводим размеры субсидий к рыночной стоимости производства. Раньше наши лимиты не соответствовали тому, сколько в настоящее время действительно стоит снять фильм. Получившие финансирование более года назад продюсеры столкнулись с тем, что после получения субсидии им приходится искать не только оставшиеся 30% бюджета, но гораздо больше, часто более 50%. И не все могут справиться с этой задачей.

При том, что мы поднимаем предельные размеры субсидий, мы планируем детально оценивать лимиты затрат, представленные в заявке. Если мы увидим, что производственный бюджет в заявке завышен или значительно занижен, это может стать причиной отказа в поддержке. Лимит бывает занижен в дебютных фильмах или некоторых авторских, когда мы видим, что сценарий хороший, но сложность производства довольно высока, и съемки просто нереализуемы в рамках указанного бюджета. Значит, они просто не справятся с задачей. И еще чаще лимит завышается, когда, к примеру, история развивается в нескольких локациях, а то и в одной, не требует значительного объема компьютерной графики. То есть, по сути, это камерный фильм, но ставит себе бюджет зрительского блокбастера.

Вместе с тем в декабре прошлого года Госдума приняла законопроект о возможности стопроцентного финансирования производства и проката дебютных фильмов выпускников киновузов, а также уникальных авторских анимационных, документальных и научно-популярных фильмов.

Не совсем так. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Это значит, что предстоят еще два чтения. Мы, конечно, рассчитываем, что законопроект будет принят в этом году, но низко оцениваем вероятность того, что в этом году уже сможем объявить конкурсы в соответствии с ним. Даже если закон примут в весеннюю сессию Госдумы, то после его принятия нужно внести поправки в разные нормативно-правовые акты на уровне правительства и министерства. Мы рассчитываем, что за год пройдем этот путь и с 2023 года сможем объявить поддержку в размере 100% производственной сметы для дебютантов-выпускников профильных государственных вузов, документального и научно-популярного кино, уникальной авторской анимации.

Для чего вы вообще продвигаете этот законопроект? Каковы ожидания ведомства?

Этот законопроект возник после визита президента страны во ВГИК осенью 2019 года, где мастера ВГИКа и студенты рассказывали о том, что режиссерам-выпускникам трудно пробиться в большое кино. Продюсерам сложно с ними работать, ведь они берут ответственность за вчерашних выпускников, при этом им необходимо вложить 30% бюджета. Это большой риск для продюсера, и этот риск должно взять на себя государство. После встречи во ВГИКе президент дал поручение, которое в конечном счете реализовалось в законопроект.

Министерство культуры, безусловно, считает поддержку дебютного кино вкладом в будущее отечественного кинематографа. Режиссеры-дебютанты — это кадровый резерв отрасли. Кадровый дефицит в российском кино сейчас огромный, причем не хватает не только режиссеров, но и вообще любых профессионалов — от сценаристов до технических специалистов. Дефицит кадров связан с ростом объемов производства в связи с развитием аудиовизуальных сервисов. В целом рост индустрии опережает воспроизводство новых кадров. Вместе с тем мы видим победы наших дебютантов на крупнейших международных фестивалях. А это значит, что молодые кинематографисты, новое поколение российского кино, — это будущее в том числе авторского кинематографа, заметного на международном рынке.

Вы же теперь поддерживаете дебютное кино и в прокате?

Да, в этом году мы впервые объявили конкурс на прокат дебютного кино, как раз потому что считаем, что дебютное кино, с одной стороны, важно поддержать в производстве, а с другой — важно, чтобы оно дошло до зрителя и было показано на большом экране. Как и продюсерам непросто вложить 30% бюджета в дебютное кино со сложно прогнозируемым результатом, так и дистрибьюторам непросто выпускать его в прокат. Мы еще не закончили прием заявок на прокат дебютного кино (он продлится до 26 февраля), но уже получили очень позитивный отклик рынка – от тех режиссеров и продюсеров, кто сейчас готовится к прокату или снимает дебютное кино. Все говорят, что это очень важная поддержка для того, чтобы фильмы в принципе выходили в прокат.

Надо сказать, что министерству критически важен и необходим кинотеатральный прокат игровых фильмов как результат. А если прокат ограниченный, мы обращаем внимание на фестивальную активность фильма. Нам важно, чтобы проекты, в которые вложены государственные деньги, ни в коем случае не оказались «на полке» или сразу в онлайне, на аудиовизуальных сервисах. Теперь мы более пристально обращаем на это внимание. Мы сейчас собираем аналитику по выходу созданных при поддержке Министерства культуры фильмов в кинотеатральный прокат, их сборам и количеству зрителей, а также оцениваем их успешность на международных и российских фестивалях. Впоследствии мы будем брать это в расчет при рассмотрении заявок от продюсеров на финансирование следующих фильмов. Если организация создает картины, которые не выходят в кинотеатрах и не побеждают на фестивалях, то, наверное, она недостойна в будущем получать государственную поддержку.

Если говорить о прокате поддержанного министерством культуры кино, то достаточно часто не только дебютные фильмы не могут найти себе прокатчика. Есть ли в планах министерства решение этого вопроса?

В этом году мы впервые поддерживаем прокат дебютного кино, это наш приоритет. У нас нет объема финансирования, достаточного для поддержки в прокате всех профинансированных государством фильмов, но для этого запущена программа «Пушкинская карта». Карту может оформить любой молодой человек в стране в возрасте от 14 до 22 лет, сегодня зарегистрировано уже более 4 млн «Пушкинских карт». С 1 февраля «Пушкинская карта» была запущена для кино: теперь две из пяти тысяч рублей на этой карте можно потратить на билеты в кинотеатр.

У карты есть ограничение – ее номинал можно тратить только на российский фильмы, созданные при государственной поддержке. И на советские картины, созданные до 1991 года, чтобы молодые зрители знакомились с классикой отечественного кинематографа. Например, в этом году мы празднуем 90-летия со дня рождения Андрея Тарковского и наверняка будут идти ретроспективы его фильмов, на них тоже можно будет купить билеты по карте. Но основной расчет — на фильмы, созданные при поддержке Фонда кино или министерства культуры. И в этом отношении «Пушкинская карта» работает в том числе на авторские и дебютные картины. 17 февраля в прокат вышли четыре картины: ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН, ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ, ПИНОККИО и дебют КОГДА ОНА ПРИХОДИТ. С 23 февраля по «Пушкинской карте» можно будет посмотреть еще три фильма: МИСТЕР НОКАУТ, ПАПЫ и дебют ПЕРВЫЙ СНЕГ. По сути, «Пушкинская карта», с одной стороны, предоставляет молодым людям возможность смотреть российские фильмы, а с другой – позволяет министерству поддерживать картины в прокате. Продюсеры выходящих сейчас новых релизов понимают, что их фильмы будут участвовать в рекламной кампании и будут помечены на сайтах кинотеатров как участники программы. Приходя в кинотеатр, молодой человек получит на выбор три-четыре новых фильма, доступных по «Пушкинской карте». Вероятность того, что он пойдет на российское авторское кино при этом довольно высока. И это дополнительные сборы для российских картин.

Как вы думаете, в случае продления программа сможет стимулировать продюсеров запускать больше проектов для подростковой и молодежной аудитории?

Продюсеры могут проанализировать сборы по каждому своему фильму, смогут увидеть, какую долю сборов принесли зрители 14-22 лет. Возможно, это что-то расскажет им про аудиторию и про то, куда нужно двигаться. С другой стороны, я понимаю, что авторское кино или дебютное кино никогда не будет ориентироваться на зрительский интерес. Скорее, оно призвано воспитывать зрительскую культуру, а не подстраиваться. Все-таки авторское кино создается, потому что у автора есть потребность рассказать эту историю.

Планируется ли расширять список фильмов, доступных в рамках программы?

Пока установка именно на фильмы с государственной поддержкой. Но программе всего несколько недель, еще даже не прошел тестовый период. Думаю, только к началу марта можно будет подвести какие-то первые итоги запуска. И только к сентябрю, когда большая часть кинотеатров подключится, можно будет делать выводы и планировать будущее.

Если вернуться к прокату, то у министерства была идея показывать поддержанные государством фильмы в модернизированных по программе Фонда кино кинотеатрах. Как показывает себя эта программа?

По программе модернизации кинотеатров в малых населенных пунктах по всей стране открыто уже больше тысячи кинозалов (1175 залов). В ближайшие три года мы планируем поддержать еще 310 кинозалов. На базе Фонда кино организовано подразделение «Фонд Кинопрокат». В этом проекте сегодня участвуют 176 кинозалов, там Фонд кино управляет репертуарной политикой. Другие кинотеатры тоже проявляют интерес к тому, чтобы подключиться к программе. Фильмы с господдержкой, в том числе авторские, дебютные или детские могут показываться в таких кинозалах и более того — пользуются спросом. Пока это все равно не полное покрытие всех залов, созданных в рамках программы модернизации.

Но с учетом «Пушкинской карты» в модернизированные кинозалы может прийти новая молодая аудитория, которая, возможно, раньше не ходила в кино или ходила редко в этих городах и селах. Ведь есть такие населенные пункты, где нет театров и музеев, молодым людям некуда пойти и потратить «Пушкинскую карту». Но с большой долей вероятности там есть кинотеатр. Зрители смогут использовать карту в кинотеатре, чтобы посмотреть российские картины.

В прошлом году на международных фестивалях с успехом показали себя картины, подержанные Минкультом в рамках конкурса миноритарной копродукции. Производство копродукции стало трендом в мире, «Роскино» активно развивает это направление с прошлого года. Насколько министерство культуры заинтересовано в содействии развитию этого направления? Будут ли сделаны какие-то дополнительные шаги, кроме финансирования?

Я думаю, уже можно говорить не только про прошлый год, но и текущий, потому что созданные при поддержке министерства культуры фильмы принимали участие на фестивале в Роттердаме – ПРИЗРАЧНО-БЕЛЫЙ Марии Игнатенко и дебют Тамары Дондурей РЯДОМ. Три фильма, профинансированные министерством, были представлены в Берлине – дебют Михаила Бородина ПРОДУКТЫ 24, БРАТ ВО ВСЕМ Александра Золотухина и дебют Юлии Трофимовой СТРАНА САША. Участие в международных кинофестивалях и в прошлом году, и в этом – это потрясающий результат для министерства и для отечественной киноиндустрии.

С 2019 года в министерстве есть отдельный конкурс совместного производства с миноритарным участием России. В прошлом году мы поддержали четыре фильма – два игровых и два документальных. При этом мы понимаем, что еще могут быть копродукционные проекты с миноритарным участием других стран, но мы узнаем об этом уже в процессе производства, когда будет подтвержден статус копродукции. Одним из примеров успешных копродукционных проектов с миноритарным участием России стала картина КУПЕ НОМЕР 6 Юхо Куосманена, получившая Гран-при на Каннском кинофестивале в прошлом году. Сейчас мы находимся на финальной стадии согласования договора о совместном кинопроизводстве с Израилем — планируем подписать соглашение в этом году. И обновим двустороннее соглашение по совместному производству с Францией, поскольку действующий договор был заключен в 1967 году, — уже ведем переговоры с CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée). Хотелось бы еще подключить Казахстан и Узбекистан к соглашению о кинопроизводстве стран-участников СНГ. Нам кажется, это очень важные шаги к развитию копродукции, созданию новых совместных проектов.

В наступившем году доля отечественного кино в кинотеатральном прокате ожидается более низкой, чем в прошлом. Как вы к этому относитесь?

Доля в последние годы - довольно сложный показатель в связи с пандемией, но при этом она не опускается ниже 20%. В 2019 она составила 23,1%, в 2020 году была на уровне 47,9%, в 2021-м — 27,2%, в 2022 пока прогнозируется на уровне 21%. Доля все равно должна выдерживаться и быть в пределах 20-25%. С учетом ковида сложно прогнозировать долю российского кино: фильмы бесконечно переносятся, как отечественные, так и зарубежные. Зарубежные релизы привязаны к мировым премьерам и существующим ограничениям в разных странах. Если в прошлом году многие крупные зарубежные проекты перенеслись, то в этом уже весной выходят очень ожидаемые голливудские релизы, что в очередной раз станет вызовом российскому кинематографу. Но я уверена, что вся индустрия работает на то, чтобы принять этот вызов и дать бой.

Как вы считаете, нужно ли этот показатель поддерживать как-то искусственно, или лучше предоставить решение данной задачи игрокам рынка?

Мы буквально на днях обсуждали, что в некоторых странах пытались искусственно поддерживать долю, вводили квоты, но это никогда не работало. Эффективно только естественное усиление позиций национального кино, которое создается благодаря государственной поддержке и последовательному росту. Необходимо предпринять системные усилия для того, чтобы выдержать эту конкуренцию. Но конкуренция – это правильный путь. Если бы изначально был выбран путь по введению квот и протекционизму в отсутствии конкуренции, российское кино не стало бы таким качественным, каким оно стало сейчас.

В декабре прошлого года на заседании правительственного совета по развитию кинематографии Михаил Мишустин говорил необходимости введения дополнительного KPI для отрасли для того, чтобы четче определить критерии хорошего российского кино. Какие тут могли бы быть показатели эффективности?

В последние месяцы, до правительственного совета по развитию кинематографии и после него, мы действительно совместно с индустрией обсуждаем показатели эффективности российского кино. Они сейчас разрабатываются и в финале будут согласованы правительством в рамках Концепции развития отечественной кинематографии до 2030 года. Наши приоритетные задачи – усиление позиций национального кино в России и за рубежом. И здесь может быть довольно много показателей. Это не только доля российского кино и количество зрителей, но и достижения аудиовизуальных сервисов, зарубежные результаты – награды на международных фестивалях, экспортная выручка, представленность на зарубежных платформах. В Концепции, помимо показателей эффективности, мы описываем приоритетные направления государственной поддержки кинематографии на федеральном и региональном уровнях.

Ориентированность на консервативные ценности, о которой говорил Мишустин на заседании, казалось бы, входит в противоречие со стремлением усилить позиции на международных рынках. Для успеха на международной арене требуется производить по возможности универсальный контент на актуальные темы. Как тут найти баланс между рыночным спросом и идеологической нагрузкой?

В министерстве утвержден перечень приоритетных тем государственной поддержки кинематографии, которым должны соответствовать все проекты, подающиеся на финансирование. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, поэтому приоритетными темами в том числе стали культурное наследие народов России, народное искусство, сохранение народных ценностей и памятников истории культуры, культурной самобытности всех народов. Хотим увидеть проекты о современных героях, достижениях в области науки, медицины, высоких технологий. Или, к примеру, фильмы, популяризирующие профессии врача или учителя. Ждем фильмы к юбилеям исторических личностей, экранизации произведений русской классической литературы. Всего утверждено 13 приоритетных тем, которые мы бы хотели видеть реализованными в кино.

При этом если говорить о международном потенциале картин, то большое количество проектов, поддерживаемых министерством, попадают на международные фестивали и к зарубежному зрителю. Здесь нет противоречия, ведь не бывает черного и белого. Главное требование к фильмам, которое предъявляют как наши, так и зарубежные коллеги, отборщики фестивалей и байеры, состоит в том, чтобы это было талантливое кино, интересное зрителю – массовому, узкому или профессиональному. В конечном счете, когда эксперты в министерстве анализируют проекты, то оценивают их не по тематике или тому, насколько фильм патриотичен или рассказывает об интересной личности, а все-таки рассматривают сценарий и то, каким получится фильм.

То есть можно сказать, что эти приоритетные темы носят рекомендательный характер?

Нет, они обязательны, но довольно широко сформулированы. Есть более конкретные, как экранизации произведений русской литературы — если посмотреть на международный опыт, то за рубежом снимается много экранизаций. В России меньше, и мы хотим способствовать увеличению числа экранизаций. Мы говорим, что патриотическое кино не равно военно-историческому, а социально значимое не равно патриотическому. Приоритетные темы предлагают истории современных героев, сюжеты про современную жизнь на социально значимую тематику. Это кино, влияющее на общественное восприятие каких-то социально значимых тем. Истории про людей, гуманизм, про социально важные вопросы, истории, которые трогают и могут повлиять на общество.

Как пример социально значимого фильма — ДОКТОР ЛИЗА, посвященный конкретному человеку и ее благотворительной работе. В фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» пришли сотни волонтеров, решившие присоединиться к этой работе после просмотра картины. Это пример прямого влияния социально значимого кино на общество. В фильме ПЛОТНИК Авдотья Смирнова рассказывает сложную историю про семью, в которой смертельно болен ребенок. Светлана Устинова в своем дебюте ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА снимает про близкого человека с болезнью Альцгеймера. Или ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ Натальи Мещаниновой о сексуальном насилии в семье. На фестивале в Сан-Себастьяне призером стал дебют Лены Ланских НИЧЬЯ про рождение ребенка в подростковом возрасте. Это правильные, как нам кажется, примеры.

В прошлом интервью БК вы говорили о том, что Минкультуры готово помогать и выступать площадкой для обсуждения сложных вопросов, ведомство открыто индустрии и готово помогать кинематографистам. Это заявление по-прежнему актуально? Решением каких спорных вопросов в эти два сложных ковидных года вы наиболее гордитесь? И что хотелось бы доработать?

Конечно, министерство культуры всегда открыто к разговору с индустрией. Как и министр Ольга Любимова – она регулярно проводит встречи с кинематографистами. Мы находимся на связи с отраслью, вместе разрабатываем Концепцию развития кинематографии. Недавно обсуждали модернизацию кинообразования с государственными профильными вузами и частными киношколами. С руководителями аудиовизуальных сервисов поднимали ряд сложных вопросов. Работаем над снижением налогового бремени для анимационных компаний. В прошлом году мы выпустили новый приказ о кинобилете и новые правила предоставления услуг зрителям кинотеатров, которые вступят в силу совсем скоро, с 1 марта. В плотном взаимодействии запускали проект «Пушкинская карта» в кино. Это лишь несколько примеров нашей общей работы. Все изменения в процедурах, нормативно-правовой базе мы внедряем совместно с индустрией – кинопроизводителями, дистрибьюторами, кинотеатрами – а не придумываем их сами. Важно еще, что представители индустрии входят во все наши экспертные советы по отбору претендентов на субсидии. Мы постоянно на связи по глобальным индустриальным вопросам и всегда отвечаем на звонки по локальным проблемам отдельных игроков индустрии.

В плане выдачи прокатного удостоверения после прошлогодних решений министерства культуры – можно ли говорить о том, что ведомство планирует активно регулировать эту область?

Мы регулируем эту сферу в соответствии с действующим законодательством по выдаче прокатных удостоверений. Крайне редкие отказы Минкультуры в выдаче ПУ — за прошлый год их было три на фоне почти трех тысяч положительных решений — всегда имеют законные основания. Опять же, мы на связи с правообладателями и дистрибьюторами по этому вопросу. Все они прекрасно понимают, где происходит нарушение закона. Мы любим кино, рады его разнообразию, уважаем авторское высказывание. Но если возникает противоречие с действующей нормой закона, прокатное удостоверение на фильм мы выдать не можем. Добавлю, что сейчас в рамках программы цифровой трансформации госуслуг мы вносим изменения в целый ряд нормативно-правовых актов, чтобы получение прокатного удостоверения стало возможным полностью в электронном виде. Процесс станет быстрым, понятным и удобным. Отпадут избыточные требования к заявителям. Стремимся к этому.