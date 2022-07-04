Оксана Михеева: «Перед российским кинематографом стоит серьезная задача: стать однозначно самодостаточным»

Генеральный продюсер фестиваля «Горький fest» рассказала, каким будет смотр в этот раз и повлияют ли на его концепцию происходящие в индустрии и мире события

С 8 по 14 июля в Нижнем Новгороде состоится шестой фестиваль нового российского кино «Горький fest». Программа киносмотра включает традиционный конкурс фильмов различных форм «Встряска» и специальную программу «Из Горького – в Горький». Также пройдут внеконкурсные показы, творческие встречи, дискуссии, круглые столы и пресс-конференции. В нынешнем году смотр станет первым всероссийским кинофестивалем.

Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка к фестивалю? Каким он будет в этом году, каковы ваши ожидания?

Мы уже третий год проводим фестиваль в экстремальных условиях. В настоящее время в киноиндустрии возникли некоторые специфические моменты и опять приходится иметь дело с особой ситуацией. Нынешний «Горький fest», конечно же, будет отличаться от всех предыдущих, поскольку еще ни один смотр не был похож на предшествующий. Надеюсь, он будет воодушевляющим.

Прошлогодний фестиваль был наиболее масштабным за все предыдущие годы. Что из опыта прошлого года вам хотелось бы сохранить и продолжить?

Прошлогодняя масштабность была приурочена к пятилетию фестиваля и 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Но и раньше «Горький fest» не был маленьким – до ковида он проходил на 33 площадках. Мы по-прежнему стремимся к масштабности вне зависимости от того, юбилейный год или нет. В прошлом году мы впервые запустили киношколу, в нынешнем продолжаем эту инициативу. Киношкола пока действует только во время смотра, вместе с тем есть цель вести ее работу на постоянной основе в течение всего года. Хотелось бы сохранить это образовательное направление, поскольку одна из миссий «Горький fest» – развитие кинокластера в Нижнем Новгороде. Мы стремимся развивать эту сферу на пользу региону, чтобы киноиндустрия здесь задышала полной грудью. С помощью фестиваля оцениваем, насколько вообще это востребовано. Прошлый год был хорошим. Посмотрим, что будет в этом году.

Как в целом вы оцениваете прошлогодний фестиваль?

Для участников и зрителей прошлогодний «Горький fest» прошел шикарно, для организаторов – очень волнительно в силу размера и ответственности. Мы получили невероятный фидбэк от коллег и зрителей. Они говорили, что фестиваль был масштабным и насыщенным. Мы, конечно, не собирались прыгать выше головы, но у нас это нечаянно получилось. После шести лет работы могу сказать, что сохранять баланс между ориентацией на профессиональную аудиторию и зрительскую – достаточно непростая задача. Если бы мы делали фестиваль либо узкопрофильным, либо только зрительским, думаю, нам было бы проще. А тут нужно не то чтобы всем угодить, но правильно все структурировать и сделать так, чтобы было интересно и тем, и другим. Это не сложность, а данность, с которой мы начинали и которую продолжаем. Нам хотелось бы сохранить эту ценность «Горький fest» – баланс между зрителями и авторами. Но наши амбиции в плане развития фестиваля растут, мы постоянно стараемся придумывать что-то новое.

Вы говорили, что в прошлом году получилось то, к чему вы как организаторы фестиваля стремились все эти пять лет – «Горький fest» оформился как определенное событие в российской киноиндустрии. Можете ли вы рассказать, каким видите его место в индустрии?

С самого начала нам было важно не уйти в народность и в узкопрофессиональность. Мы очень щепетильно подходим к формированию внеконкурсной программы, рассчитанной на зрителей. Мы показывали очень разные картины – от ДОВЛАТОВА Алексея Германа-младшего до хитов российского проката. Абсолютно разные зрители воспринимают показы с одинаковой благодарностью и интересом, многие из них с удовольствием участвуют в Q&A-сессиях с авторами. Мы заняли свою нишу, каждый год обеспечиваем прямой канал связи между авторами фильмов и зрителями. Очень хочется, чтобы фестиваль был актуальным. Один из гостей на втором фестивале сказал, что нужно сделать так, чтобы на «Горький fest» было модно приезжать. Модно в хорошем смысле – современно, интересно молодежи, масштабно, интеллектуально. Кажется, у нас получается.

Нас иногда сравнивают с другими фестивалями и определяют уровень качества, например, по тому, какой смотр раньше проходит в году. Могу сказать, что мы вообще ни с кем не конкурируем. Мы любим многие российские кинофестивали, общаемся с ними, дружим и соблюдаем профессиональную этику. У нас нет амбиции переплюнуть кого-то. С первого года нас часто спрашивают, собираемся ли мы выйти на международный уровень. Мы задумывались об этом, но теперь все больше укрепляемся во мнении, что являемся фестивалем нового российского кино и хотим дальше работать в этом направлении. Мы стремимся сохранить свое лицо и быть в пуле фестивалей, интересных и кинематографистам, и зрителям. С каждым годом растет интерес к фестивалю со стороны коллег-кинематографистов. Многие из них ждут «Горький fest», спрашивают, как на него попасть, и приезжают в качестве участников, экспертов или гостей.

Расскажите, пожалуйста, что запланировано в деловой программе? Шестой фестиваль будет посвящен тридцатилетию нового российского кино. Почему вы выбрали эту тему?

Эта дата условная – тридцать лет назад, в 1992 году, появился первый российский фильм. Сейчас индустрия столкнулась с вызовом после ухода европейского и голливудского кино. Кризис прежде всего ощущают кинотеатры, поскольку наши фильмы пока не могут закрыть спрос кинопрокатчиков в том объеме, в котором они получали зарубежный контент. К тому же после ковида произошел взлет сериалов, а не полнометражных картин. Перед нашим кино сейчас стоит серьезная за дача: стать однозначно самодостаточным. Сегодняшний кризис и тридцать лет существования российского кинематографа станет предметом исследования на нашем фестивале. В рамках деловой программы мы запланировали несколько open talk, где будем обсуждать и рассуждать с коллегами, каким было кино, какое оно есть и каким оно будет.

Какие у вас ожидания от программы фестиваля в этом году? Как вы оцениваете уровень присланных заявок?

По словам нового программного директора «Горький fest» Андрея Апостолова, уровень присланных заявок достаточно высокий. У меня нет ожиданий кардинальной новизны в связи со сменой программной дирекции. Каждый раз программа – это основная часть фестиваля, то, на чем все строится. Всегда ценятся обсуждения деловых нюансов, неизвестных обычным зрителям. Каждый раз мы пытаемся залезть в индустриальные недра и показать что-то новое и интересное. Пока не могу раскрыть детали, уже придуманные Андреем, но программа выглядит здорово.

Повлияли ли на количество заявок изменения, произошедшие в фестивальной сфере в России после 24 февраля?

На сегодняшний день заявок уже очень много, даже больше, чем обычно. Но, как правило, основная масса приходит в последние дни (в этом году прием заявок был до 15 июня). Посмотрим, что получится в итоге. Спрос на участие в фестивале, безусловно, есть. Возможно, в какой-то степени оттого, что люди не знают, что будет дальше. Когда работа готова, ей надо как можно скорее дать жизнь. Мы видим возросший спрос со стороны коллег на участие в «Горький fest», но не думаю, что это связано с фестивальным безрыбьем. Если автор подает заявку, значит, считает смотр достойным для показа своей картины. Я уверена, что мы этого заслуживаем.

Мы приняли решение проводить фестиваль в разгар пандемии, и сейчас тоже делаем свое дело. А именно – честно и искренне выполняем свою работу. Вместе с тем мы не превращаем фестиваль в праздник, а делаем важное индустриальное событие, необходимое коллегам и зрителям. Мы искренне надеемся, что все остальные перенесенные на более поздние сроки фестивали состоятся. Очень ждем возвращения «Кинотавра», прекрасного фестиваля сериалов «Пилот» и ценимого нами смотра короткометражного кино «Короче». Киноиндустрии нужны хорошие фестивали, они дают важный толчок развитию киноискусства, вдохновляют авторов на новые идеи.

Как, на ваш взгляд, отмена «Кинотавра» повлияет на индустрию?

«Кинотавр» – это главное фестивальное событие для российского кино, я не верю, что он может просто вот так прекратить свое существование. Киноиндустрия осиротеет, многие молодые кинематографисты не смогут о себе заявить. Наверное, авторы, которые хотели показать свои работы именно на «Кинотавре», будут ждать следующего смотра. Уже бывавшим на «Кинотавре» режиссерам, безусловно, важно показать свои работы, но, наверное, они уже могут позволить себе отправить фильмы на другие фестивали. Будет обидно, если некоторые актуальные сегодня картины придержат в ожидании следующего «Кинотавра». Думаю, надо давать возможность этому кино жить. В любом случае нужно двигаться дальше.

Открывает ли отмена «Кинотавра» какие-то новые возможности для «Горький fest»? Любой смотр, имеющий надежный финансовый ресурс, заяви он сейчас об амбициях стать большим национальным смотром, имеет шанс собрать хорошую программу, так как продюсеры стремятся повысить событийность релизов. Готов ли «Горький fest» меняться концептуально?

Мы не будем устраивать пляску на костях. Оказавшись первым всероссийским фестивалем в этом году, мы не станем пользоваться ситуацией и внезапно менять программу. Это принципиальная позиция. Когда «Кинотавр» проходил до «Горький fest», конечно, было больше возможностей посмотреть картины, но доля участников из Сочи в нашей программе была небольшой. Программный директор мог пригласить какие-то фильмы после просмотра, тем не менее это никогда не мешало нам продолжать функционировать вне зависимости от времени проведения «Кинотавра». У нас есть своя самобытная программа. Как продюсер фестиваля могу сказать, что я очень щепетильно отношусь к профессиональной этике. Я не считаю приемлемым радоваться и искать новые возможности в тех обстоятельствах, при которых «Кинотавр» в этом году объявил, что не состоится. Мы в целом думали, что в текущих условиях будет гораздо труднее приглашать участников и гостей, но кинематографисты реагируют на приглашения с большим теплом. Теперь некоторые из тех, кто раньше вообще не принимал во внимание «Горький fest», оказавшись в этом году на смотре, откроют для себя еще один замечательный фестиваль. Думаю, дополнительную привлекательность нам обеспечит активное развитие внутреннего туризма. Все это в комплексе сработает нам на пользу. Но спрос на фестиваль происходит органически, а не из-за того, что кому-то стало хуже.

Насколько сложно или легко договариваться в этом году, приглашая гостей на фестиваль?

Думаю, многие люди прошли эмоциональный пик, осмыслили произошедшее и уже приняли для себя решение, как к этому относиться и как жить дальше. И поэтому переговоры проходят без оценивающих комментариев. Кто-то принял решение никуда не ездить, никуда не ходить и в целом не светиться. Они заявляют свою позицию без осуждения и так же без осуждения мы ее принимаем. Ко всему прочему фестиваль в этом году проходит раньше обычного, до периода отпусков. В середине июля все уже разъезжаются, а в начале месяца многие еще заканчивают сезон в театре и могут перед отпуском приехать к нам.

Как бы вы охарактеризовали конкурсную программу фестиваля? Какое кино вам интересно для показа?

Мы показываем совершенно разные картины. Я вообще считаю преимуществом нашего фестиваля многообразие программы. Среди аудитории «Горький fest» есть люди, крайне заинтересованные в интеллектуальном кино, в возможности пообщаться с авторами. Есть те, кто с большим удовольствием приходит на уже прокатывавшийся фильм, но теперь смотрит его в новой романтичной локации на набережной и получает массу удовольствия. А кто-то любит арт-мейнстрим, который у нас тоже есть. Программа рассчитана на очень разную аудиторию, и нам хватает контента удовлетворить любой вкус зрителя. Надеюсь, фильмов в нашей стране станет только больше.

Как, на ваш взгляд, на индустрию повлияет изоляция российских кинематографистов, которые после 24 февраля оказались отрезаны от международных кинофестивалей?

Как режиссер и как автор могу сказать, что при создании кино мне в первую очередь важно заложенное в него высказывание. Попадание на фестивали – очень хороший бонус и возможность получить фидбэк от коллег. Но зритель все-таки важнее всего, нужно чтобы он увидел и услышал мою мысль. Поэтому участие в международных фестивалях лично для меня никогда не было самоцелью. Если для кого-то международное признание крайне важно, то для них это, конечно, потеря. Я считаю, в российском кино есть картины, заслуживающие внимания европейских и американских зрителей. Как правило, это фильмы, участвовавшие и получившие призы на международных смотрах. Сумасшедших успехов в кинопрокате эти авторские работы, как правило, не достигали. Но у нас есть достойные картины, которые, как мне кажется, также были бы неплохо приняты. Мне кажется, мы очень мощно шагнули вперед за последние годы. На самом деле нашему кинематографу сейчас выпал серьезный шанс проявить себя. Я стараюсь относиться к этому времени по-философски: это период и разумного потребления, и переосмысления ценностей. На мой взгляд, в нашей стране и в нашей индустрии невозможность поехать на какой-то европейский фестиваль – не самая главная проблема. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы не равняться на Европу, а уже занять какую-то кинематографическую нишу в мире.

Может быть, фильмы, получившие в этом году отказ на участие в международных фестивалях, пришли к вам?

Некоторые коллеги интересовались участием в фестивале, хотя ранее такого запроса от них не было. Но не могу сказать, были ли они заявлены на зарубежных киносмотрах. В конце концов, решают авторы. Кто-то ждет, когда все откроется здесь, и тогда будет устраивать премьеру картины, кто-то – нет.

Отразился ли бум кинопроизводства в России на съемках в Нижегородской области? Что сейчас происходит с Нижегородской кинокомиссией?

В прошлом году мы запустили систему рибейтов. На рибейты были поданы две работы – сериал «Спойлер» и фильм ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО Алексея Нужного. С момента съемок уже прошло какое-то время, но, по условиям программы, кинематографисты могли подать заявку на возмещение средств. Интерес к съемкам в регионе стал появляться. На базе фестиваля мы хотим выявить сложности, с которыми сталкиваются кинематографисты, снимая здесь кино. Перед нами стоит задача посредством фестиваля и даже вне его развивать интерес кинематографистов к Нижнему Новгороду. В городе невероятная архитектура, и можно снимать любой исторический период. Сейчас съемок в Нижнем стало больше, но не настолько, чтобы однозначно сказать, что регион не уступает Москве, Питеру и Ярославлю. Учитывая удобную логистику, выдающиеся локации, регион пока находится на стадии подготовки, осознания того, что здесь можно снимать кино, что город может стать кинематографической Меккой. В городе еще нет полноценного кинокластера, способного создать оптимальные удобства для приезжающих кинематографистов. Помимо выбора классной натуры, необходима инфраструктура для съемок. Через нашу киношколу мы пытаемся воспитать кинематографическое сообщество в регионе, набираем специалистов, создаем условный профсоюз для второго состава. Самым главным показателем для нас была реакция коллег, которые приезжали на первый или второй фестиваль и удивлялись тому, каким замечательным городом оказался Нижний Новгород. Или спрашивали после фестиваля, возможно ли снимать в драмтеатре Нижнего. Таким образом «Горький fest» работает на то, чтобы показывать регион кинематографистам.