МКиФ «Российский кинобизнес»: опрос дистрибьюторов
БК пообщался с представителями прокатных компаний, чтобы обсудить итоги форума
После Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» мы обратились к дистрибьюторам с просьбой прокомментировать, какие впечатления у них остались от мероприятия и какие тренды они фиксируют на рынке. Всем нашедшим время и возможность ответить на наши вопросы – спасибо! Комментарии расположены в порядке проведения презентаций.
Как для вас прошел Кинорынок в этот раз? Какие оставил впечатления? Что особенно привлекло ваше внимание? Как вы оцениваете пакеты конкурентов? Что думаете по поводу жанрового разнообразия в целом по рынку? Какие у вас ожидания по новогоднему периоду и по работе ваших релизов на праздниках? По нашим наблюдениям, на этом МКиФ было непривычно много кинообозревателей и представителей телеграм-каналов. Можно ли говорить о том, что «Российский кинобизнес», оставаясь профессиональной площадкой, взял курс на то, чтобы стать более публичным мероприятием, ориентированным на более широкую аудиторию? Как это повлияет на прокат, как вы думаете? Насколько вообще повысилась роль телеграм-блогеров в вашей работе?
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ
Генеральный директор компании «Кинологистика»
Кинорынок пролетел стремительно. Мы всегда тщательно готовимся к презентации, а потом 35 минут – и все. С каждым форумом я все больше убеждаюсь в том, что наш кинопрокат оздоравливается и адаптируется, предлагая зрителям наиболее интересные фильмы российского производства, а также лучшие немейджорские проекты. Предложение увеличивается, возрастает конкуренция, которая все больше бьет по независимым игрокам. Но это циклично. Интересно будет изучить, как прокатчики будут выстраивать закупки с учетом налогов, вступающих в силу 1 января.
Я ознакомился не со всеми презентациями. То, что видел, заставляет предположить, что 2026-й будет более кассовым для кинотеатров, чем уходящий год. Очень этому рад. Наш пакет тоже стал более коммерческим.
Ожидания по новогоднему периоду реалистичные. Хотя сам этот период всегда полон сюрпризов. Надеемся на самое лучшее. Предложение на праздники значительно превышает возможности трехзального кинотеатра. Наши релизы должны отработать в рамках прогнозов. При этом мы запланировали маркетинговую кампанию уровня гораздо выше среднего. На всякий случай.
Возможно, я не обратил должного внимания на присутствие кинообозревателей и представителей телеграм-каналов. Публичность применительно к кинопрокату полезна. Приветствую все, что работает на привлечение внимания зрителей.
АННА БОЧАРОВА
Директор по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж»
Кинорынок прошел продуктивно, всегда хорошо встретиться с коллегами в концентрированном формате и обменяться новостями, планами и мнениями по индустриальным вопросам. Мы очень довольны, спасибо огромное Кате Бордачевой.
Пакеты у конкурентов сильные, на рынке стало меньше проходных тайтлов, сложилось ощущение, что фильмы выбираются осторожно, кропотливо и не для объема предложения. Я обратила внимание, что анимации стало немного меньше, а именно жанрового разнообразия – больше.
Наши релизы выходят в прокат только с 15 января, первый фильм – ГРЕХИ ЗАПАДА. Подождем, пока состоится великая «новогодняя битва», и аккуратно покажем любителям триллеров с элементами вестерна новую работу Гая Пирса. Наблюдать за каникулярным периодом в этом году будет однозначно интересно.
Я поддерживаю вектор развития «Российского кинобизнеса», потому что сейчас, ввиду все большего ограничения каналов коммуникации с аудиторией B2B и B2C, необходимо продвигать работающие ресурсы. Даже я завела свой личный телеграм-канал Director’s cut. Но «Телеграм» – далеко не идеальная площадка для роста этого формата новых медиа, так что, думаю, вскоре тренд может поменяться вновь. Тем не менее пока работаем в условиях роста «Телеграма» и введения ограничений. Любые виды информирования аудитории об индустриальных и продуктовых событиях в кино – это большой плюс. Поэтому предлагаю всем первым лицам дистрибьюторских компаний поспособствовать расширению и еще более сильному укреплению позиций МКиФ «Российский кинобизнес» как важного индустриального мероприятия.
ЮЛИЯ БОРИСОВА
Директор по прокату компании «Каро Премьер»
Хотим выразить большую благодарность организаторам и лично Екатерине Бордачевой за проведение такого чудесного мероприятия. Традиционно это место не только приятных и теплых встреч, но и для обмена важными новостями, обсуждения планов на будущее, тенденций и многого другого. В этот раз было очень информативно, профессионально, емко. За три дня показали много материалов весенне-летнего периода, есть очень впечатляющие новинки! Что особенно приятно и ценно в прошедшем мероприятии, так это показ кино целиком. И в этом случае все, я уверена в этом, ждали просмотра фильмов из новогодней гонки.
Есть много интересного и качественного контента, который публика увидит в 2026 году. Уверена, будет больше миллиардников. Но в конечном счете оценивать фильмы будет наш зритель рублем.
Ожидания от Нового года у нас самые оптимистичные. Как всегда, кинохождение будет самым высоким в году, и большие бокс-офисы обеспечены. Но в то же время очень интересно будет получить статистику по количеству зрителей и стоимости билета. 1 января в прокат выйдет наша картина ЗА ПАЛЫЧА! 2, мы уверены в ее способности привлечь большое число зрителей и занять свою нишу, которую многие годы игнорировали, сосредоточившись на одном сегменте.
Я считаю, что веяние времени как раз говорит о том, что ракурс освещения перешел в сторону именно востребованного формата подачи информации. Если этот метод позволяет расширить аудиторию, то это замечательно. Если это поможет привлечь зрителя – еще лучше.
Фото: Freepik, из личных архивов спикеров