МКиФ «Российский кинобизнес»: опрос дистрибьюторов

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ

Генеральный директор компании «Кинологистика»

Кинорынок пролетел стремительно. Мы всегда тщательно готовимся к презентации, а потом 35 минут – и все. С каждым форумом я все больше убеждаюсь в том, что наш кинопрокат оздоравливается и адаптируется, предлагая зрителям наиболее интересные фильмы российского производства, а также лучшие немейджорские проекты. Предложение увеличивается, возрастает конкуренция, которая все больше бьет по независимым игрокам. Но это циклично. Интересно будет изучить, как прокатчики будут выстраивать закупки с учетом налогов, вступающих в силу 1 января.

Я ознакомился не со всеми презентациями. То, что видел, заставляет предположить, что 2026-й будет более кассовым для кинотеатров, чем уходящий год. Очень этому рад. Наш пакет тоже стал более коммерческим.

Ожидания по новогоднему периоду реалистичные. Хотя сам этот период всегда полон сюрпризов. Надеемся на самое лучшее. Предложение на праздники значительно превышает возможности трехзального кинотеатра. Наши релизы должны отработать в рамках прогнозов. При этом мы запланировали маркетинговую кампанию уровня гораздо выше среднего. На всякий случай.

Возможно, я не обратил должного внимания на присутствие кинообозревателей и представителей телеграм-каналов. Публичность применительно к кинопрокату полезна. Приветствую все, что работает на привлечение внимания зрителей.