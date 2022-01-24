Надежда Мотина: «Бюджет на закупку у Arna Media гораздо выше, чем у Capella Film»

Сооснователь Arna Media о планах нового прокатчика и о фильмах, которые будет выпускать и продюсировать новая компания

В конце прошлого года Надежда Мотина покинула основанную ею Capella Film и вместе с Арамом Ованнисяном запустила Arna Media – компанию, которая будет заниматься продюсированием, международной копродукцией и дистрибуцией. Уже известно, что в 2022 году Arna Media выпустит 12 кинотеатральных релизов и более 30 цифровых.

Расскажите, пожалуйста, почему вы решили запустить новую компанию Arna Media?

В течение последних лет я очень жестко билась в закупках, чтобы получить какой-то интересный контент для нашего рынка. Раз за разом я сталкивалась с проблемой, когда на начальном этапе проект уходил на весь мир либо на стриминги, либо к студиям. И часто бывало, что другие территории не были достаточно заинтересованы в фильме, поэтому продюсер принимал решение отдать все права в одни руки. Либо предложение студий было более привлекательным, чем суммарные предложения от независимых дистрибьюторов. Количество доступных для закупок фильмов с каждым рынком все сокращалось и сокращалось. Очень сильно повлиял на ситуацию коронавирус: резкое увеличение просмотров дома, рост бюджетов, которые стриминги вкладывают в контент, развитие сервисов. И я поняла, что единственный выход из этой ситуации состоит в том, чтобы присоединяться к проектам на стадии разработки, становиться сопродюсером, входить в производство в качестве equity-инвестора. В таком случае появляется возможность забирать права на свою территорию, и дальше уже весь мир будет раскладываться в зависимости от ситуации на других рынках. Эту задачу нельзя было реализовать в Capella Film, поэтому я создала новую компанию.

То есть продюсирование – это вынужденное, продиктованное рынком решение?

Это, конечно, безумно интересное направление работы. Поскольку я занимаюсь закупками уже пятнадцать лет, последние лет семь я вижу, как мои знакомые, занимавшиеся закупками для других компаний на других территориях, понемногу перемещаются в продакшн. То есть когда ты хорошо понимаешь дистрибуцию, видишь, какие фильмы нужны аудитории, следующим шагом логично пойти создавать такие картины. Не бегать, не искать, не биться за них с огромными гигантами и огромными бюджетами, а просто делать их для своего рынка.

Можете ли вы рассказать, какие фильмы будете продюсировать?

Первый фильм мы анонсируем 31 января. Это очень интересный проект, и я уверена, что всем захочется его посмотреть. Сейчас я обсуждаю его с разными режиссерами и с невероятным увлечением изучаю их подходы к задаче. У каждого творца свой угол входа в историю и свое видение. В течение 2022 года мы запустим один или два проекта, а в 2023-2024-м у нас будет около пяти фильмов в год.

Это международные проекты? Будут ли среди них российские?

Это будут и международные, и российские фильмы. Сейчас работаем над привлечением финансирования в очень крутой проект. Французские партнёры высоко оценили его потенциал, хотят войти в бюджет до сьемок и помочь с фестивальной стратегией. Надеюсь финализировать все документы и анонсировать перед Берлинским кинорынком.

Речь об авторских картинах или все же зрительских?

Проект, анонсируемый после 31 января, – без сомнения зрительское кино, которое будет выпущено самым широким форматом. По жанру оно будет на стыке комедии и мелодрамы.

В плане копродукции с какими компаниями вы будете сотрудничать в первую очередь? Насколько сложно тут найти партнеров?

В первую очередь – с Европой. У меня налажены очень хорошие связи с европейскими компаниями из Франции, Италии, Испании и Германии. Я общалась по поводу копродукции с корейскими компаниями, но с ними сложнее договориться в силу различий в культурном коде. Я предполагаю, что могут быть совместные проекты с Латинской Америкой. Как известно, там любят жанровое кино, и у них хорошо прошли адаптации нескольких крупных российских фильмов, поэтому с точки зрения историй мы во многом совпадаем.

Как вы находите истории на начальном этапе?

Я нахожусь в поиске: читаю сценарии ищущих финансирование для кинематографистов, у которых есть идея, но не хватает каких-то элементов. Готова поддерживать проекты деньгами и предоставлять дистрибуцию.

Как в целом вы оцениваете рынок кинопроизводства на международном уровне? Насколько легко в него заходить новому игроку?

Если проект правильно позиционирован и в нем есть хай-концепт, то он будет востребован. За последние годы российские проекты показали высокое качество производства. Они появились на всех крупных стримингах, начали распространяться по всему миру. В ответ, конечно, растет интерес к созданию проектов совместно с российскими компаниями. У партнеров остается некоторый скепсис, непонимание правил игры на нашем рынке, возникают некоторые вопросы к нашим сценариям. По их требованиям, сценарии должны быть более четко выстроенными и логичными. Они часто говорят о том, что где-то надо усилить историю. Тем не менее потенциал российского кинопроизводства очень большой и будет продолжать расти, потому что сейчас во всем мире идет битва за таланты. Если у тебя есть идея и ты можешь ее реализовать, то огромное количество компаний хотят с тобой работать и вкладывать средства в твой проект.

Существуют ли способы преодоления скепсиса по отношению к российским сценариями в краткосрочной перспективе?

Мне кажется, нужно чуть больше времени выделять на работу над сценарием. Есть и курсы, и киношколы, и сценаристы совершенствуют свои навыки. В России очень много интересных, аутентичных историй. Надо не бояться их рассказывать, не нужно делать кальку крупных голливудских фильмов, пытаться воссоздать все то же самое, но на российской почве. Мне кажется, когда мы приходим с оригинальными историями, у них есть огромный потенциал, но нужно больше времени тратить на девелопмент. К сожалению, с точки зрения производственного цикла часто горят дедлайны и компании не могут посвятить достаточно времени разработке сценария. А сценарий – это же самое главное. Именно история будет держать зрителя, сформирует потом «сарафан» и подарит фильму длительную судьбу. Поэтому нужно дольше работать со сценарием, смотреть его с разных сторон, рассказывать знакомым, слышать, реагируют ли совершенно случайные люди на историю, насколько она у них отзывается, делать тесты на разную аудиторию. И только после этого идти в продакшн.

Фильмы продюсируете теперь вы, RWV, Megogo. На ваш взгляд, кинопроизводство – это естественный путь развития для независимого дистрибьютора?

А еще ЦПШ, которые начинали как дистрибьютор, а стали крупным продюсером. А еще Рубен Дишдишян, который начинал как независимый дистрибьютор двадцать лет назад, а потом стал заниматься продюсированием. И множество таких примеров на Западе. Это один из возможных и достаточно естественных путей развития профессионала в кино. Даже любимые партнеры со Среднего Востока также занялись производством после того, как десять лет выпускали иностранное кино. Они теперь четко понимают, какой продукт нужен их рынку, и снимают эти фильмы. Картины в итоге становятся очень успешными, потому что это локальные истории с местными звездами, и аудитория узнает себя практически в каждом кадре.

Вы не в первый раз говорите про понимание того, что нужно рынку. Можете четко сформулировать, что именно?

Опять-таки, универсального рецепта нет, и аудитория постоянно меняет свои запросы. Если посмотреть хиты бокс-офиса 2021 года, то будет понятно, какое кино наиболее востребовано аудиторией, чего ждет от нас зритель. Соответственно, нужно делать такое кино.

Среди задач компании упоминалось «развитие других международных направлений». Расскажите о них подробнее, пожалуйста.

На Берлинском Кинорынке мы запустим направление международных продаж. Я считаю эту область очень важной и нужной, поскольку она поможет нам поддерживать создателей, которые приходят к нам для того, чтобы выпустить свои картины на территории СНГ. Мы сможем им также предлагать дистрибуцию во всем мире.

Вы упомянули сложности на рынке закупок. Как в целом вы оцениваете ситуацию на этом рынке? Насколько сложно покупать, особенно сейчас, когда рынки проходят онлайн?

Покупать очень сложно, потому что очень мало коммерческого контента. Совсем немногие фильмы могут обратиться к широкой аудитории. Если такие проекты возникают, все компании пытаются их купить, и продюсер получает семь-восемь предложений с нашей территории. Не факт, что он выберет самое большое предложение, возможно, он продаст фильм на весь мир. Но в этих аукционах очень тяжело выигрывать – тем более компания, дающая самое высокое предложение, в настоящее время очень сильно переплачивает. При этом когда проект удачно позиционирован, он сразу же продается на все территории. Вот это я считаю показателем качественного пакета и классного концепта. Когда все независимые территории закрываются, это значит, что фильм вызывает интерес у самых разных дистрибьюторов с самым разным культурным кодом.

В 2022 году Arna Media выпустит 12 кинотеатральных релизов и более 30 цифровых. Какие фильмы будут в вашем пакете?

На мой взгляд, мы сформировали разнообразный и интересный пакет. В нем есть и боевики, и приключения, и ужасы, и анимация, и комедии. Мы будем делать ставку и на авторское кино, поэтому выпустим новый фильм режиссера ОЛДБОЯ и СЛУЖАНКИ Пак Чхан-ука РЕШЕНИЕ УЙТИ. «Кинопоиск» включил картину в топ-50 фильмов, необходимых к просмотру в наступившем году. Проект будет показан на Каннском кинофестивале и после этого выйдет в прокат. На фестивале «Сандэнс» состоится премьера картины ЛЮБОВЬ ПО ВЫЗОВУ с Эммой Томпсон. Это игривая комедия о том, есть ли секс после брака. Героиня решила наконец-то реализовать все свои сексуальные фантазии, для чего наняла молодого и красивого мужчину, которому приходится платить. Для Эммы Томпсон планируется оскаровская кампания, поэтому фильм скорее всего выйдет осенью. Также в пакете есть прекрасный фильм АКТЕР с Райаном Гослингом, он не только исполняет там главную роль, но и продюсирует проект. Я просто не смогла устоять. Это история актера, который попадает в небольшой городок, где его избивают и он теряет память. Очнувшись, он получает возможность начать свою жизнь заново, с чистого лица – он никого не знает и ничего не помнит. Конечно, он влюбляется в прекрасную девушку и в конце выбирает, вернуться ли ему в большой город к своей успешной карьере или остаться с этой девушкой в ее мире.

В «Фейсбуке» вы писали о желании привезти Райана Гослинга в Россию. Насколько возможен его приезд?

Все будет зависеть от ситуации с ковидом. Как мы видим, сейчас она опять ухудшается. В прошлом году мы только выдохнули и подумали, что пандемия пошла на спад, как в Америке снова зафиксировали рекордное количество заражений в течение одного дня за все время пандемии. Казалось бы, вот-вот границы откроются и путешествия будут возможны, но ограничения снова вступают в силу. В пакете Arna Media есть фильм-расследование Оливера Стоуна, где он исследует материалы убийства Джона Кеннеди. В декабре в Америке впервые были раскрыты данные об убийстве президента США. И Оливер был готов приехать к нам и представить картину. Но из-за подъема «омикрона» ему пришлось отменить эту поездку. Теперь он будет представлять фильм, к сожалению, дистанционно, через цифровые каналы. Я очень надеюсь, что ко времени релиза проекта с Райаном Гослингом ситуация улучшится. Мы будем выпускать приключенческий фильм ЗЕМЛЯ КОРОЛЯ с Мадсом Миккельсеном, ставшим народным артистом России. Каждая его новая работа вызывает здесь огромный интерес поклонников. Я очень надеюсь, что Мадс тоже сможет приехать. Он уже был в Москве, ему у нас нравится, очень хочется устроить его встречу с поклонниками.

В первой половине 2022 года мы покажем остросюжетный детектив МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА. В этом нуарном триллере Мегрэ расследует убийство красавицы, найденной в вечернем платье на берегу Сены в Париже. Ему приходится распутывать клубок таинственных загадок и выяснять, что же случилось. Режиссером картины стал Патрис Леконт. В нашем пакете есть также хоррор, привлекший мое внимание тем, что дизайн существ в этой картине создает Ричард Тейлор, пятикратный лауреат премии «Оскар», руководитель компании Weta Workshop, который разрабатывал миры для ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ, ХОББИТА, БЕЗУМНОГО МАКСА и БЕГУЩЕГО ПО ЛЕЗВИЮ. Для Ричарда это был passion project, он очень давно хотел его сделать – и вот наконец-то проект запустился, съемки стартовали в прошлом году, поэтому мы ждем, что картина будет на фестивале в Торонто в 2022-м. По сюжету, семье в наследство достается роскошное имение на берегу океана, герои наслаждаются красотами, но в подвале обнаруживается большой резервуар, где живут некие существа. И этим существам не нравится, что их потревожили.

Также у нас в пакете есть новый фильм Омара Си, где он выступает продюсером и очень активно работает с проектом. Слоган Arna Media – «Поддерживаем таланты». То есть для меня очень важно поддержать людей, в которых я верю. И когда они делают свои проекты, мне кажется, очень круто работать с ними вместе. На мой взгляд, Омар Си – очень талантливый человек, он и прекрасный актер, и успешный бизнесмен. Он действительно понимает, какое кино нужно аудитории. И новый фильм – шанс поработать с его компанией.

Из цифровых премьер хочу отметить картину ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, не нуждающуюся в представлении. Мы организуем несколько показов в марте и затем выпустим картину в онлайне.

В чем главное отличие фильмов Arna Media от проектов Capella Film?

У Arna Media будут более коммерческие проекты. Бюджет на закупку компании гораздо выше, чем у Capella Film. У нас останутся фестивальные хиты – такие как РЕШЕНИЕ УЙТИ. Но при этом мы все-таки делаем ставку на более зрительское высокобюджетное кино. После 20 января мы анонсируем наш график релизов. Мы проведем презентацию компании для наших партнеров в марте, когда у нас будет достаточно эксклюзивных материалов.

По данным на декабрь 2021 года, вы были миноритарным акционером Capella Film. Каким образом вы вовлечены в деятельность этой компании?

В середине декабря я перестала быть акционером Capella Film. Я все-таки приняла решение разделить два бизнеса и сфокусироваться на Arna Media. Теперь я не имею к Capella Film никакого отношения.

Насколько вам вообще было легко оставлять Capella после шести лет развития компании?

Это очень сложное и эмоциональное решение, его было непросто принять. Но я оставила компанию в надежных руках Веры Фетищевой. Вера – невероятный профессионал. Она любит кино, и под ее руководством компания продолжит расти и развиваться. Мне кажется, за шесть лет я заложила крепкий фундамент, выстроила прекрасные отношения со всеми партнерами, то есть компанию все любят, знают, уважают, всем понятно, что она делает.

Арт и арт-мейнстрим – самые, пожалуй, пострадавшие от пандемии сегменты кинопоказа. Их кинотеатральная аудитория сократилась на глазах. Какими вы видите перспективы возвращения зрителей этих сегментов в кинотеатры?

Аудитория хочет смотреть в кино либо большие блокбастеры, либо точечные, нишевые проекты. И эта тенденция сохранится. Все, ради чего вы не готовы тратить время в пробках и нести расходы на попкорн, будет уходить в онлайн. И речь идет не только об арт-кино, туда же переходят недостаточно яркие фильмы любых жанров.

Как вы оцениваете кейс ИСКУШЕНИЯ? Это единичное событие или сигнал кинопрокатчикам отказаться от покупки «рискованного» контента?

Это очень тревожный сигнал для всей индустрии. Думаю, что сейчас многие включили «внутреннего цензора».

Цифровые права на ИСКУШЕНИЕ принадлежали не Capella Film. Но все же, может быть, вы знаете, почему фильм не вышел в России легально на платформах?

По закону, для выхода фильма на платформах не нужно прокатное удостоверение. На практике же партнеры его всегда просят, особенно если рейтинг 18+. После запрета проката никто не рискнул показать картину на платформах.

Под занавес 2021 года о создании альянса заявили «Каропрокат» и «Парадиз». Что думаете об этом союзе? Будет ли Arna с кем-то консолидироваться?

Интересно посмотреть, что из этого получится. Мы пока не планируем альянсы.

Что вы думаете про среднюю цену билета в России? Каковы перспективы ее роста до 350 рублей, например, потому что на 300 рублях она уже, кажется, закрепилась?

Думаю, что это логичный шаг с учетом инфляции.

Вы назвали фильм БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ одним из наиболее прибыльных проектов года для Capella Film. Сборы в прокате были не самыми высокими. То есть успех обеспечили онлайн-платформы?

Да, у нас была прекрасная сделка с «Кинопоиском». Фильм вошел в топ платформы за сентябрь.

Arna Media начала свою деятельность с сотрудничества с онлайн-платформами. Каким образом происходит отбор, что выпускать в прокат, а что – на платформах?

Мы начали год с релиза фильма ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ на трех онлайн-платформах – «Кинопоиск», Kion и Premier. Честно говоря, мне было сложно принять решение выпустить картину в «цифре». Она вышла в прокат на многих территориях и стала лидером по сборам. Оригинальный фильм очень хорошо знаком нашей аудитории, многие выросли на этой картине. Но мы запустились в ноябре и не успевали качественно подготовиться к кинотеатральному релизу. За тринадцать дней фильм набрал 25 тысяч оценок на «Кинопоиске», его активно смотрят и комментируют. Для примера: у ЭНКАНТО 14 тысяч оценок, а это огромный диснеевский фильм. То есть результаты ЗОЛУШКИ по количеству оценок на «Кинопоиске» сопоставимы с показателями студийных детских проектов. Kion анонсировал, что фильм вошел в топ смотрения зарубежного кино вместе с ГНЕВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ и ЧЕРНОЙ ВДОВОЙ. Неплохая компания.

Вы активно развивали онлайн-продажи в Capella Film. Можете ли вы рассказать, кто, как и где смотрел ваши фильмы? Были ли тут какие-то любопытные инсайты?

У нас очень интересно раскладывалась аудитория: какие-то проекты потрясающе работали на IVI, какие-то были заметны на Okko, какие-то «выстреливали» на «Кинопоиске». Все-таки у каждой платформы есть своя аудитория. Если проект действительно подходит публике, он там раскрывается и набирает обороты. К примеру, самый главный релиз Capella ЗЕЛЕНАЯ КНИГА вышел на всех платформах. У нас не было эксклюзива, поэтому мы получили огромный доход в виде роялти. И на этом релизе платформы работали с близкими результатами в зависимости от их доли рынка.

Как фильмы хорошо показывают себя на длинной дистанции на онлайн-платформах?

Если у фильма есть хороший «сарафан», то работает long tail, то есть он постоянно попадает в поле зрения аудитории. Плюс мы делали различные тематические подборки, собирали фильмы, посвященные Каннскому кинофестивалю или, например, Дню водки. И с партнерами отрабатывали самые безумные креативные идеи. Все зависит от проекта – качественные и интересные картины везде работают с выдающимися результатами. Причем мы выпускали не только новинки, но и библиотечные фильмы. Например, проект ОСНОВАТЕЛЬ побил в онлайне результаты многих кинопрокатных новинок – несмотря на то, что вышел в 2016 году и был уже доступен на пиратских ресурсах. Изначально все партнеры были скептически настроены к фильму. На новогодних праздниках мы выпустили картины ПРАГА и ПОСЛЕ СВАДЬБЫ с молодым Мадсом Миккельсеном, скоро сможем оценить, насколько любовь к Мадсу конвертируется в просмотры у партнеров.

Как вы планируете усиливать маркетинг выходящих в прокат фильмов Arna Media?

Давайте я расскажу о нашей команде. Главой отдела проката стала Ольга Тарасова, выпускавшая в «Вольге» ДЖЕНТЛЬМЕНОВ, ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, франшизу ПОСЛЕ, а до этого работавшая со студийным контентом в WDSSPR. У Ольги большой опыт работы как с коммерчески успешным независимым кино, так и со студийным продуктом. Маркетинг разрабатывает Владимир Пермяков, работавший не только над коммерческими фильмами ГОГОЛЬ и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ, но и с умной и тонкой картиной ВЕРНОСТЬ Нигины Сайфуллаевой. Пиар и сопровождение визитов – Кристина Самсонова и Саша Бурова. Еще несколько известных всем профессионалов присоединятся к нам в скором времени. Мы хотим удивлять рынок и будем работать над проектами с вдохновением. Я всегда выбираю фильмы, которые мне нравятся, потому что жизнь слишком коротка, чтобы работать с кино, которое тебя не вдохновляет. И если раньше был фокус на иностранных картинах, то сейчас я хочу занимать российскими. Наша компания готова выступать и дистрибьютором, и инвестором, и сопродюсером. Я давно мечтала выпустить что-то из проектов Ильи Стюарта. Восхищаюсь тем, что он делает.

С какими амбициями вы запускаете новую компанию?

Я хочу построить сильного независимого дистрибьютора, который через три года потеснит лидеров в этом сегменте. Посмотрим, насколько это получится. Мне кажется, эта задача выполнима, если собрать сбалансированный пакет сильных иностранных проектов, топовых фестивальных картин и ярких российских фильмов.