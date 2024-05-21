top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Автор: БК

21 мая 2024

Питчинг пройдет 23 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

23 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Экспертам будут представлены 44 проекта. Среди них КОРОЛЬ И ШУТ. КАК В СТАРОЙ СКАЗКЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ, ХОЙ!, (НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ЛЕРМОНТОВ, ПРИШЕЛЕЦ АЛЕШКА и многие другие.

Также еще 18 картин будут претендовать на дофинансирование. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино. Начало мероприятия в 10:00.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

Фото: Фонд кино

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
«Рай под ногами матерей» стал самым кассовым релизом ограниченного проката в России
Подробнее
Сериал «Фарма» не выйдет на видеосервисе Premier в запланированную дату
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Каждый мечтает о собаке» опережает «7 дней, 7 ночей»
Подробнее
МТС рассказала о своих медиаактивах в рамках открытой конференции
Подробнее
«Первый канал. Всемирная сеть» оштрафован на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контента
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
Касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» стало лидером проката
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Министерство неджентльменских дел» ожидаемо первое
Подробнее
Ольга Любимова официально переназначена на должность министра культуры
Подробнее
Фрэнсис Форд Коппола осудил голливудскую студийную систему
Подробнее
Официальная касса России: фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной российской фантастикой
Подробнее
Андрей Бегунов покинул должность генерального директора «Киностудии КИТ»
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто запустит официальный кинорынок c 2026 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 мая 2024 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 мая
Подробнее
В Москве состоялась премьера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке»
Подробнее
Стали известны лауреаты второй профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров
Подробнее
В Каннах открывается 77-й международный кинофестиваль
Подробнее

Новости по теме

Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Фонд кино безвозвратно выделит 3,1 млрд рублей на поддержку фильмов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Лидеры кинопроизводства представили проекты в Фонде кино
Подробнее