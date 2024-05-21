Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Питчинг пройдет 23 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня»

23 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Экспертам будут представлены 44 проекта. Среди них КОРОЛЬ И ШУТ. КАК В СТАРОЙ СКАЗКЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ, ХОЙ!, (НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ЛЕРМОНТОВ, ПРИШЕЛЕЦ АЛЕШКА и многие другие.

Также еще 18 картин будут претендовать на дофинансирование. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино. Начало мероприятия в 10:00.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

Фото: Фонд кино