Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Автор: БК
21 мая 2024
Питчинг пройдет 23 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня»
23 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.
Экспертам будут представлены 44 проекта. Среди них КОРОЛЬ И ШУТ. КАК В СТАРОЙ СКАЗКЕ, ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ, ХОЙ!, (НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ЛЕРМОНТОВ, ПРИШЕЛЕЦ АЛЕШКА и многие другие.
Также еще 18 картин будут претендовать на дофинансирование. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино. Начало мероприятия в 10:00.
Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.
Фото: Фонд кино
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