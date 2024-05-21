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ИРИ объявил номинантов III Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

21 мая 2024

Торжественная церемония вручения состоится 30 мая в Москве

Институт развития интернета (ИРИ) назвал претендентов на соискание III Национальной премии интернет-контента.

В номинацию «Игровой фильм» попали ПОЕХАВШАЯ Антона Маслова, СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК Петра Тодоровского, ДЫХАНИЕ Романа Каримова и ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА Игоря Волошина.

На награду в категории «Игровой сериал более 25 минут» претендуют «Цербер», «Библиотекарь», «Плейлист волонтера», «Раневская» и «Абрек».

Торжественная церемония вручения состоится 30 мая в Москве.

Список некоторых номинантов

Игровой фильм
• ПОЕХАВШАЯ (реж. Антон Маслов)
• СНЕГИРЬ (реж. Борис Хлебников)
• ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК (реж. Петр Тодоровский)
• ДЫХАНИЕ (реж. Роман Каримов)
• ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (реж. Игорь Волошин)

Игровой сериал до 25 минут
• «Дом Светофоровых»
• «Политех»
• «ШКЛТ», 2-й сезон
• «Царская прививка»
• Анимационный сериал «Объяснялкины»

Игровой сериал более 25 минут
• «Цербер»
• «Библиотекарь»
• «Плейлист волонтера»
• «Раневская»
• «Абрек»

Документальный проект
• «Цвет истории»
• «Экспедиция Восход. Этно – хроники»
• «История российских компьютерных игр»
• «Романовы. Последнее слово»
• «Как я познакомился со своей мамой»

Non-scripted проект
• «Ревузор», 2-й сезон
• «Ольга Вузова»
• «Кто здесь папа?»
• «Залетай в тренды 2»
• «Ньютон для чайников»

Короткометражный фильм
• «Искусство танцевать: Балет»
• «Принцессы. Сказочный голос»
• «Тренер»
• «Как пройти на Эверест»
• «Доброволец» (из цикла «Про людей и про войну»)

Дебют
• «1963. Время, вперед!»
• «Премия»
• «Пчёлки. Медовые каникулы»
• «Бегом быстрее»
• «Мексика и Россия: союз двух культур»

Видеоконтент до 3-х минут
• «Веснушка»
• Социальный ролик ко Дню защиты детей
• «Люди расскажут»
• Yan Dilan – Пушкинская карта (из цикла «РазБЕРИсь»)
• Социальных ролик «Машинист поезда» (из цикла «Рабочий – класс!»)

Социальная интернет-акция
• Всероссийская акция проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Гимн Российской Федерации. Поёт вся страна!»
• Просветительский проект Янеплакса
• Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» Экосистема
• Игра в чат-боте в VK «А знать кто будет? Пушкин?»
• Социально-просветительский проект «Пацаны меняются»

Подкаст
• История русской мысли
• РайСовет
• Сергей Малозёмов
• Не выходя из комнаты
• Клуб любителей понедельников

Музыкальный трек
• MIA BOYKA – Врангель не врал
• Максим Фадеев, Маша Гулевич – Скажите детям
• Юрà, РОДНАЯ РЕЧЬ – Соколка
• Хор Сретенского Монастыря – Православие
• Паша Руденко – Родные люди

Блог
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