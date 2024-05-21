ИРИ объявил номинантов III Национальной премии интернет-контента

Торжественная церемония вручения состоится 30 мая в Москве

Институт развития интернета (ИРИ) назвал претендентов на соискание III Национальной премии интернет-контента.

В номинацию «Игровой фильм» попали ПОЕХАВШАЯ Антона Маслова, СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК Петра Тодоровского, ДЫХАНИЕ Романа Каримова и ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА Игоря Волошина.

На награду в категории «Игровой сериал более 25 минут» претендуют «Цербер», «Библиотекарь», «Плейлист волонтера», «Раневская» и «Абрек».

Торжественная церемония вручения состоится 30 мая в Москве.

Список некоторых номинантов

Игровой фильм

• ПОЕХАВШАЯ (реж. Антон Маслов)

• СНЕГИРЬ (реж. Борис Хлебников)

• ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК (реж. Петр Тодоровский)

• ДЫХАНИЕ (реж. Роман Каримов)

• ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (реж. Игорь Волошин)

Игровой сериал до 25 минут

• «Дом Светофоровых»

• «Политех»

• «ШКЛТ», 2-й сезон

• «Царская прививка»

• Анимационный сериал «Объяснялкины»

Игровой сериал более 25 минут

• «Цербер»

• «Библиотекарь»

• «Плейлист волонтера»

• «Раневская»

• «Абрек»

Документальный проект

• «Цвет истории»

• «Экспедиция Восход. Этно – хроники»

• «История российских компьютерных игр»

• «Романовы. Последнее слово»

• «Как я познакомился со своей мамой»

Non-scripted проект

• «Ревузор», 2-й сезон

• «Ольга Вузова»

• «Кто здесь папа?»

• «Залетай в тренды 2»

• «Ньютон для чайников»

Короткометражный фильм

• «Искусство танцевать: Балет»

• «Принцессы. Сказочный голос»

• «Тренер»

• «Как пройти на Эверест»

• «Доброволец» (из цикла «Про людей и про войну»)

Дебют

• «1963. Время, вперед!»

• «Премия»

• «Пчёлки. Медовые каникулы»

• «Бегом быстрее»

• «Мексика и Россия: союз двух культур»

Видеоконтент до 3-х минут

• «Веснушка»

• Социальный ролик ко Дню защиты детей

• «Люди расскажут»

• Yan Dilan – Пушкинская карта (из цикла «РазБЕРИсь»)

• Социальных ролик «Машинист поезда» (из цикла «Рабочий – класс!»)

Социальная интернет-акция

• Всероссийская акция проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Гимн Российской Федерации. Поёт вся страна!»

• Просветительский проект Янеплакса

• Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» Экосистема

• Игра в чат-боте в VK «А знать кто будет? Пушкин?»

• Социально-просветительский проект «Пацаны меняются»

Подкаст

• История русской мысли

• РайСовет

• Сергей Малозёмов

• Не выходя из комнаты

• Клуб любителей понедельников

Музыкальный трек

• MIA BOYKA – Врангель не врал

• Максим Фадеев, Маша Гулевич – Скажите детям

• Юрà, РОДНАЯ РЕЧЬ – Соколка

• Хор Сретенского Монастыря – Православие

• Паша Руденко – Родные люди

Блог

• Сама Меньшова

• Ида Галич

• Тутта Ларсен

• Татарка ФМ

• Просто о сложном с Софико Шеварднадзе