БК поговорил с генеральным директором объединенной киносети о трансформации бизнес-модели кинопоказа в новых условиях

В прошлорм году перед кинотеатрами встал выбор, показывать или нет продукцию ушедших с российского рынка голливудских мейджоров. Одним из немногих игроков на рынке, который пока не замечен в демонстрации подобного контента, остается объединенная киносеть. БК поговорил с ее генеральным директором Алексеем Васясиным об итогах 2022 года, трансформации бизнес-модели кинопоказа в новых условиях и отношении к нелегальному контенту.

С какими результатами ваша сеть закончила прошлый год и встретила новый? Насколько у вас упала выручка в сравнении с 2021 и 2019 годами? Какую долю рынка вы контролируете?

Упали мы относительно позапрошлого года примерно на половину, хотя изначально ожидали еще более худшего результата. Последние месяцы 2022 года с несколькими успешными релизами, тем же СЕРДЦЕМ ПАРМЫ, наша активная работа плюс еще более внушительное сокращение расходов помогли несколько сгладить ситуацию. Не кардинально, но наметился позитивный сдвиг. В сравнении

с 2019-м ситуация, конечно, хуже, ведь тогда совокупный бокс-офис достиг 55,5 миллиарда рублей, а в 2021 году вал был 40,6 миллиарда. Наша доля при этом за последние годы, составлявшая ориентировочно 17,5 процента, оставалась примерно на одном уровне. Но в текущих условиях я предлагаю не обращать внимания на долю рынка. Сейчас все стало крайне непрозрачно.

Сегодня рынок — это айсберг, значительная часть которого находится под водой. И по причине ухода ЦПШ из Rentrak, и по причине роста доли нелегального контента. Сегодня мы соревнуемся только с самими собой. Как в спорте, когда сегодня важно быть лучше, чем ты был вчера. Когда рынок стабилизируется, система координат перестанет скакать и прыгать, тогда и можно будет вернуться к измерениям доли рынка.

Сколько залов у вас сегодня работает? Сколько процентов закрыто? Есть ли планы по дальнейшим закрытиям?

Мы закрыли около 40–50 залов. Пару площадок — в пандемию, еще два кинотеатра — после начала спецоперации и ухода голливудского контента. Будем ли мы дальше что-то закрывать — посмотрим. Закрывать ничего не хочется, но одно дело — желание, а другое — финансовые результаты.

Как в объединенной сети прошел Новый год? Ожидали ли вы полученных результатов?

Наши ожидания, конечно же, были превзойдены. Это связано, безусловно, с феноменальным выступлением ЧЕБУРАШКИ. Факторы, повлиявшие на его сборы, уже много где обсуждались, не буду на них останавливаться.

Можно ли говорить, что благодаря «новогодней битве» наконец заново раскручен маховик проката, чего так долго ждали многие? Зритель действительно вернулся в кинотеатры?

Нет, маховик еще не перезапущен, это только первые легкие сигналы. На одном ЧЕБУРАШКЕ далеко не уедешь. Требуется вернуть зрителям привычку ходить в кино, для полноценного перезапуска проката требуется конвейер. Голливуд — это конвейер, а у нас пока ателье. Да, одно платье получилось, но нужно больше. Но перевести рынок на конвейер — самое сложное, так как нам не хватает грамотных сценаристов, режиссеров, актеров и так далее.

По нашим данным, в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) за последнее время наблюдался ощутимый отток аудитории. Подтверждается ли это вашей статистикой? Связываете ли вы результаты в крупных городах с двумя волнами эмиграции?

Если посмотреть на результаты первых недель наступившего года, можно заметить, что Москва и в самом деле отработала в нашей сети хуже всех. Я это связываю с комплексом причин. Все-таки именно столица отличалась особенной концентрацией различных международных брендов, многие из которых на протяжении прошлого года покинули Россию. Это повлияло на отток посетителей из торговых центров, что соответствующим образом отразилось и на посещаемости кинотеатров. Вот главный фактор, на мой взгляд. Я не исключаю, что именно из Москвы осенняя эмиграция была самой многочисленной в сравнении с регионами, все-таки столица может похвастаться большей социальной активностью населения. Но в то же время москвичи могут больше позволить себе краткосрочную мобильность. Подозреваю, в конце-начале года наблюдался просто временный отъезд на отдых и так далее.

На четвертой неделе наши московские кинотеатры стали подтягиваться по сборам к региональным, то есть народ вернулся с каникул. В наблюдаемом оттоке я не вижу долгоиграющего тренда, сейчас все понемногу выравнивается.

Главную проблему, повторюсь, я вижу в оттоке у крупных ритейл-операторов.

Прогноз аналитиков БК на тотал по бокс-офису в наступившем году составляет 30 миллиардов рублей. Вы согласны с подобной перспективой? Как вы вообще оцениваете лайнап ближайших крупных отечественных релизов? На какие проекты делаете ставку?

Год начался позитивно, но одним ЧЕБУРАШКОЙ сыт не будешь, для этого даже он слишком маленький. Чтобы кинопрокатный рынок стал самодостаточным, прошел точку безубыточности, индустрии требуется, по моим подсчетам, не менее 37 миллиардов рублей. То есть даже если ЧЕБУРАШКА соберет 7 миллиардов, то рынку все равно требуется шесть таких ЧЕБУРАШЕК. А из ближайших релизов собрать миллиард и больше могут только ВЫЗОВ в апреле и ХОЛОП 2 в конце года. Между этими фильмами кинотеатрам будет очень тяжело, особенно летом, где сегодня наблюдается практически черная дыра.

Как вы относитесь к коллегам и конкурентам, которые решились показывать нелегальный контент? Как вы считаете, демонстраторы все равно заслуживают прямых субсидий, даже несмотря на присутствие на экранах АВАТАРА 2?

Помните, как у Леонида Филатова в «Сказе про Федота-стрельца»: «Не имел, не состоял. Не был, не был, не был, не был. Даже рядом не стоял!» (Улыбается.) Мне сложно говорить за другие сети, но здесь мы продолжаем ждать решающего слова профильного министерства, которое наконец должно внести ясность в этот вопрос. Моя позиция: если вы решаете, что это незаконно, то надо наказывать, если это законно — давайте легализовывать. Вспомните сюжет из ЧАПАЕВА, где герой Бориса Бабочкина объясняет, где должен быть командир. В нашем случае командир не спереди и не сзади, а в соседнем отряде. Самое худшее для командира — это как раз отсутствие проактивной позиции по вопросу выхода из кризисной ситуации.

А осуждать кинотеатры, начавшие показывать теневой контент, я не готов. Им нужно выживать, платить налоги, кормить сотрудников и их семьи. С момента ухода Голливуда кинотеатрам требуется продержаться два года, для этого им надо или помочь прямой субсидией и наказать тех, кто показывает нелегальный контент, или легализовать последний, выдав киносетям «каперские грамоты».

Тут важно понимать, что в случае реализации второй модели голливудский контент остается фундаментом всей системы. Если же нам удастся перестроить все за два года, то в основу будет положен российский контент, и на него уже можно будет нанизывать все остальное предложение — хоть Голливуд, хоть Болливуд, хоть корейские или китайские блокбастеры.

Вообще, требуется системная работа государства по поддержке отрасли, начиная от прямого выделения средств, продолжая изменением мотивации дистрибьюторов, которые должны зарабатывать на последующих поступлениях, как это происходит во всем мире, и заканчивая стимуляцией кинотеатров для показа национального контента. Когда мы выйдем за счет целого комплекса мер на период самоокупаемости, тогда и можно будет на созданную крепкую основу нанизывать любые зарубежные релизы.

Давайте еще не забывать об арендодателях, которым также хочется вернуться к прежнему уровню доходов и решать свои собственные текущие проблемы, выплачивать кредиты и так далее. Раньше кинотеатры, которые традиционно занимали огромные площади, по крайней мере, генерировали трафик в торговый центр, а теперь этого не происходит. Повторюсь, что точка безубыточности отрасли находится где-то в интервале 37-38 миллиардов рублей. Чтобы все начали зарабатывать, платить налоги, радовать доходами акционеров, обслуживать банки и так далее, требуется больше этой суммы.

Делаете ли вы ставку на альтернативный контент? Есть ощущение, что ваша сеть действует в этом сегменте не самым активным образом.

Различным альтернативным контентом мы занялись еще в те блаженные времена, когда никто не думал ни о пандемии, ни об уходе Голливуда. Мы достаточно много показывали спортивного контента, финалы Лиги чемпионов, бои UFC. Мы транслировали бизнес-конференции, ту же «Синергию», сейчас размышляем над показом интересного образовательного цикла и так далее. Другими словами, мы делаем гораздо больше на поле альтернативного контента, чем другие сети, просто у конкурентов это, возможно, чуть более заметно.

В какой мере вы считаете возможным возвращение фильмов крупных независимых продакшн-студии в 2023 году?

Предпосылок, что объем подобного контента у нас будет сокращаться, я вижу больше, чем предпосылок к тому, что число таких релизов станет расти. Но исключать их появление в наших кинотеатрах нельзя. Вынужденные покинуть рынок, западные студии все-таки в абсолютных цифрах потеряли довольно приличные суммы. Пусть в относительных значениях это, может, и немного, максимум до пяти процентов от общих поступлений, но это внушительные суммы сами по себе. Однако давление со стороны Госдепа и регуляторов других стран скорее всего будет только нарастать.

Как вы относитесь к тому, что в условиях нехватки контента у нас некоторые проекты остаются на полке? Речь как о крупных (МЫ, АМПИР V), так и о нишевых (НУУЧЧА, КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)?

Чем больше разнообразие, тем выше конкуренция! И от того, и от другого выигрывает клиент, он же в конечном итоге голосует рублем за тот или иной фильм. Оба этих понятия вынуждают и прокатчиков, и показчиков развиваться и придумывать что-то новое. Поэтому мое мнение однозначное. А что касается существующих цензуры и ограничений, то они регламентируются законом и соответствующей ответственностью.

На какой стадии находится реструктуризация ваших долгов?

У нас есть давний кредит, по поводу него идет судебная тяжба с кредитовавшим нас банком, продолжается процесс переговоров. В этом смысле не наблюдается ничего необычного, то же можно встретить и у наших соратников-конкурентов.

Видите ли вы перспективу смены собственника киносети на горизонте ближайшего года?

Лично я не вижу такой перспективы.

Насколько состоятельны слухи о том, что ваша сеть выставлена на продажу?

Данных слухов я не слышал уже года два. Что касается вопроса продажи в целом, то я как топ-менеджер и акционер рассматриваю киносеть именно как актив, и если бы существовала возможность дорого его продать — почему бы и не продать. Но сейчас индустрия находится не в лучшем состоянии, и продать задорого любую сеть не получится. Дешево никто не продаст, дорого никто не купит. Так что эти разговоры на данный момент бессмысленны.

Наблюдаете ли вы какие-нибудь существенные изменения в конкурентной среде в связи со всеми последними событиями?

В данный момент никаких предпосылок к серьезным пертурбациям нет. Но рынок очень фрагментарный, и в перспективе я предвижу, что дальнейшие слияния и поглощения, укрупнения форматов вполне можно ожидать. Кинопоказ, как известно, очень низкомаржинальный бизнес. В кинотеатрах большие площади, широкий штат, растущие расходы на зарплаты и так далее. Так что не сейчас, но в средне- и долгосрочной перспективе дальнейшего укрупнения бизнесов можно ожидать.

Какие новые трансформации претерпела бизнес-модель кинотеатров за последний год и что с ней будет происходить дальше?

Будет продолжаться поиск новых видов альтернативного контента с целью снижения зависимости от блокбастеров, все будут искать привлекательный нишевой контент. Вторая тенденция — увеличение комфортности залов при соот ветствующем росте цены билета. Цена будет расти хотя бы потому, что на рынке не увеличивается количество людей, готовых ходить в кино хотя бы раз в год. Количество посетителей уже продолжительное время не превышает отметку в 30 миллионов зрителей. Третья тенденция — будет продолжаться поиск синергии со смежными сферами, теми же ресторанами, детскими клубами и прочим, то есть со всем, что позволит минимизировать риски от неэффективного контента.

Как обстояли дела со средней ценой билета в вашей сети в праздники и что, по вашим прогнозам, будет происходить с ней в ближайшее время?

Цена билета немного выросла и приблизилась к рубежу в 350 рублей. Я говорю сейчас про нашу сеть и вообще про легальный рынок, в теневом сегменте цены ставили, понятно, кто во что горазд. В легальном сегменте цена если и продолжит расти, то, по крайней мере, точно не станет обгонять уровень инфляции, как это было несколько последних лет. Игроки рынка будут стараться ее поднять, но не просто так, а за счет, например, премиальных форматов, то есть различных VIP-залов или бывших IMAX-залов. Средняя цена, по моим оценкам, будет держаться в диапазоне 350–370 рублей. Речь конкретно о нашей сети.

Вы одна из киносетей, которая целенаправленно развивала направление кинотеатральной рекламы. Как вам это помогло в текущий кризис?

В связи с уходом основных интернациональных рекламодателей с рынка чисто коммерческая реклама у нас тоже ушла. Показатели дистрибутивной рекламы нам удалось удержать на прежнем уровне благодаря переговорам с прокатчиками. Выделение денег на поддержку российского контента в приличном объеме у них сохранилось. В целом я оптимистично оцениваю перспективы дальнейшего восстановления сегмента коммерческой рекламы, потому что это наиболее качественный рынок в том, что касается изучения аудитории, возможностей донесения своего рекламного сообщения до потенциальных покупателей и прочих факторов. На новогодних праздниках на этом рынке наметилось оживление. Трейлеринг все еще востребован и популярен, но наблюдается сдвиг в диджитальную рекламу, где имеется возможность более селективно подходить к каждому клиенту. Однако для этого нужно и больше диджитальных продуктов. Недавно мы выпустили мобильное приложение, которое открывает много новых возможностей, так что будем продолжать развиваться в данном направлении.

Как сейчас складывается ситуация с кинобарами? Продолжает ли расти средний чек?

Кинобары продолжают стабильно приносить до 40 процентов всей выручки киносети. Здесь тоже можно смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Прошедшие новогодние праздники в очередной раз продемонстрировали приверженность семейной аудитории к кинобарам, они прекрасно отработали в данный период. Посмотрим, что будет дальше, все-таки рост цен на зерно, напитки продолжается. Постараемся всеми силами удерживать стоимость финального продукта в переговорах с поставщиками, но сделать это будет, конечно, сложно.

На какой стадии находится ваш иск к IMAX?

Новостей пока нет. Мы обратились в суд по двум искам — о признании ухода неправомерным и о принуждении к исполнению условий договора. Продолжаем ждать решения российского суда, самого гуманного суда в мире. Мы считаем, IMAX жестко нарушил условия договора в одностороннем порядке, так что будем судиться с ними в правовом поле.

Вы по-прежнему думаете, что профессиональные конвенты в киноиндустрии продолжат умирать? На весну пока заявлено несколько важных мероприятий.

У таких мероприятий есть два направления будущего развития, на мой взгляд. Кинорынки должны превращаться либо в настоящие событийные ивенты, не связанные с самим продуктом, либо в площадки, где будут показываться нишевые фильмы. В первом случае они становятся мотивационными мероприятиями с участием звезд и прочим экшном, вовлекающими в орбиту индустрии новых участников. Во втором случае могут проводиться дни корейского, индийского, казахстанского, якутского, бурятского кинематографа — любого кино, которое может быть интересным, но чей потенциал неочевиден. Но свозить представителей кинотеатров в одно место, чтобы показывать им очередного ЧЕБУРАШКУ — зачем? В фильме уже ничего не поменять. Ну поднимется его эстимейт с двух миллиардов до четырех — и что? Только когда демонстратор в первый день откроет продажи и увидит первые цифры, он захочет расширить постановку состоявшегося блокбастера.

При этом у организаторов мероприятий пока есть окно продолжительностью год-два, чтобы представить новых игроков на рынке дистрибуции, но по мере стабилизации обстановки всем будет становиться понятно, что привычные Кинорынки — это прошлое и тупиковая ветвь развития. Рынок, как я уже сказал, крайне фрагментарный, но, с другой стороны, очень маленький, все друг друга знают и плотно общаются.