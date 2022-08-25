Дмитрий Якунин: «Бум якутского кино скоро перерастет в бум всего регионального кино»

Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России рассказал об особенностях питчинга дебютантов этого года и других инициативах Фонда поддержки регионального кино

В московском кинотеатре «Октябрь» 26 и 27 августа в рамках бизнес-площадки 44-го Московского международного кинофестиваля пройдет очередной питчинг дебютантов. В этом году на конкурс было прислано 620 заявок из 62 городов России. Отборочная комиссия выбрала шорт-лист, в который вошли тридцать проектов в шести номинациях: work-in-progress, полнометражное кино, короткометражное кино, телесериалы, веб-сериалы и документальные фильмы. Победитель каждой категории получит по одному миллиону рублей. Призовой фонд питчинга был предоставлен начавшим работу в феврале Фондом поддержки регионального кино. Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин рассказал БК об особенностях питчинга этого года и других инициативах Фонда поддержки регионального кино.

В начале года при вашем участии начал свою работу Фонд поддержки регионального кино. Расскажите, пожалуйста, для чего он был создан.

Основные цели фонда – поддержка и развитие регионального кинематографа, повышение его конкурентоспособности, популяризация регионального кино в России и за рубежом. На прошлом Московском кинофестивале прошел специальный круглый стол с участием представителей 28 регионов России, посвященный проблемам локального кинематографа. От представителей органов власти, а также региональных киносообществ неоднократно звучали предложения о необходимости создания структуры, которая занималась бы исследованием и поддержкой этого сегмента киноотрасли. Кроме того, на наших питчингах в предыдущие годы лауреаты получали финансовую поддержку, но многие из них не могли донести свои фильмы до кинопроката, до платформ. Поэтому в прошлом году была разработана концепция фонда, которая была представлена на Сибирской креативной неделе, а затем поддержана правлением Союза кинематографистов России. Председателем попечительского совета фонда стал Никита Сергеевич Михалков, а совет фонда возглавила Лариса Оттовна Солоницына. В совет также вошли министры культуры Калининградской области и Республики Саха (Якутия) Андрей Ермак и Юрий Куприянов, полномочный представитель Омской области при Правительстве РФ Николай Новиков, документалист Павел Печенкин из Перми, глава «Москино» Наталья Мокрицкая, оргсекретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин, прокатчик Алексей Рязанцев и я. В рамках предстоящей деловой площадки ММКФ мы проведем большую презентацию проектов фонда в рамках круглого стола «Новые возможности для регионального кинематографа» с участием представителей министерства культуры, Института развития Интернета, руководителей регионов, онлайн-платформ.

Какие еще мероприятия планируется провести в рамках бизнес-площадки ММКФ?

В этом году Всероссийский молодежный кинофорум, который мы в прошлом году провели в двенадцати регионах России, не получил поддержку Фонда культурных инициатив, поэтому в этот раз мы проводим только один, но масштабный конкурс – Московский питчинг дебютантов. Для участия в нем было прислано более 600 заявок, а призовой фонд составит 6 миллионов рублей. Питчинг пройдет в шести номинациях: короткий метр, полный метр, документальное кино, work-in-progress, сериалы до 24-х и свыше 24 минут серия. В жюри, как всегда, войдут ведущие представители киноиндустрии – продюсеры, киножурналисты, режиссеры, сценаристы, так что экспертиза и отбор проектов будут проведены на самом высоком уровне. Победа в таком серьезном конкурсе будет по-настоящему статусной. Спасибо огромное дирекции ММКФ, что поддерживает нас и предоставляет такую серьезную площадку для его проведения.

Чего вы ожидаете от предстоящего Московского питчинга дебютантов?

В этом году мы отобрали много хороших региональных проектов. Мне нравится, каким получился конкурс в секции work-in-progress, он представляется крепким даже в сравнении с отбором прошлых лет, когда, например, нашим лауреатом стала ХАНДРА Алексея Камынина. Как всегда, очень сильная конкуренция в секции короткого метра, было прислано более 200 заявок. Мы отобрали пять проектов, но вполне могли отобрать и пятнадцать. Растет год от года и документальное кино. Жюри в этой секции, как и в прежние годы, возглавит Сергей Мирошниченко. Председателем жюри программы полного метра стал известный продюсер и телеведущий Иван Кудрявцев, с этого года возглавивший отборочную комиссию ММКФ. Представители онлайн-платформ с огромным удовольствием вошли в жюри двух секций онлайн-сериалов, проектов до 24-х минут и свыше 24 минут.

Вы внимательно отслеживаете, что происходит с участниками предыдущих питчингов в дальнейшем. Можете ли рассказать, какие фильмы снимают сейчас победители разных лет? С кем из экспертов участники питчингов смогли выстроить сотрудничество?

Еще в самых первых наших питчингах участвовали Алексей Нужный, Иван Шахназаров, Василий Соловьев, Эдуард Оганесян, Савва Минаев, Кирилл Васильев и другие ныне уже известные авторы. Если говорить о кейсах последних двух-трех лет, то можно вспомнить представленные на платформах документальные проекты УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ про взаимоотношения болельщиков хоккейных команд «Трактор» и «Магнитка» и ЗЕМЛЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, историю про американского фермера, живущего на Алтае. Или, например, короткометражный проект «Уличное освещение». Это социальная история про юношу с ограниченными возможностями, которая только на наших питчингах получила два гранта – в 500 тысяч и 450 тысяч рублей. Благодаря Гавру Гордееву, входившему в жюри питчинга, фильм также получил поддержку сервиса Premier. Он был доснят, после участвовал в «Кинотавре», а сейчас представлен на платформах. Из полнометражных проектов хочу отметить фильм МАТЬ МОЕГО СЫНА, который под свое крыло с нашего питчинга взяли продюсеры Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов. Они получили поддержку Фонда кино и компании МТС, съемки завершены, скоро состоится премьера.

Помимо Молодежного кинофорума на вашем сайте анонсированы питчинг проектов для совместного производства стран СНГ, фестиваль «Будем жить» и другие проекты. Как идет подготовка к этим событиям?

В этом году так сложилось, что в конце августа мы проводим сразу несколько важных мероприятий, они наложились друг на друга. Но, уверен, мы не уроним планку качества, так что приглашаем всех заинтересованных. Фестиваль «Будем жить» второй год подряд носит международный статус, в начале следующей недели мы объявим программу. Наши отборщики Нина Кочеляева, Юлия Свинцова, Маша Готлиб сформировали крепкую, разножанровую программу, в которой достаточно много премьер. В ней очень качественная секция как короткого метра, так и документалок, полнометражных проектов. Девиз фестиваля «Сохраняя традиции, думаем о будущем» отражает нашу концепцию – среди участников киносмотра как мэтры, так и перспективная молодежь. Фестиваль пройдет с 18 по 25 августа в Центральном Доме кинематографистов и в кинотеатре-шатре на Поклонной горе.

Очень важный проект проведет «Лендок» – питчинг проектов для совместного производства стран СНГ. С 21 по 24 августа в Санкт-Петербург приедут делегации девяти стран СНГ, представители дружественных нам республик. Они представят свои проекты, расскажут о местных студиях, а 23 августа в Мариинском дворце состоится учреждение Совета киностудий стран СНГ и подписание соответствующего соглашения. Студия «Лендок» предложила платформе Moviestart стать партнером мероприятия, и мы с радостью занялись своим любимым делом – организацией и проведением питчингов. Мы уже заняты отбором более 200 проектов, присланных на питчинг. В некоторых странах СНГ нет традиции проводить публичные питчинги, но после этого слета, уверен, эта тенденция будет активно развиваться. Это позволит появиться еще большему количеству индустриальных проектов не только в России, но и в других странах СНГ.

Какие еще проекты в этом году реализует Фонд поддержки регионального кино?

Самый масштабный проект – конкурс документальных фильмов «Россия – взгляд в будущее». Прямо сейчас в 44-х регионах России снимается шестьдесят фильмов, десять альманахов и пятьдесят отдельных новелл, посвященных актуальным культурным и общественным трендам в регионах России. Эти фильмы снимают как региональные команды, так и кинематографисты двух столиц. Фонд поддержки регионального кино выступает правообладателем картин, чтобы обеспечить возможность максимально широко представить их дистрибьюторам, чего так не хватает региональным и документальным проектам. В конце года, когда эти фильмы будут готовы, мы сможем выйти на рынок с большим пакетом документальных релизов. Мы верим, что получим большое количество качественных фильмов, которые не стыдно будет предлагать прокатчикам и платформам. Надеемся на успех этих картин и в прокате, и на фестивалях. При этом, как только мы выполним условия по показам перед дистрибьюторами, авторы смогут продемонстрировать свои работы в родных регионах на некоммерческих показах.

«Формула пути» – еще один серьезный проект в форме кинолаборатории. Название возникло из идеи, что региональный кинематографист проходит гораздо более длинный путь, чтобы найти средства, собрать команду и снять фильм. Наша задача – помочь сократить этот путь тем профессионалам и дебютантам из регионов, которые хотят реализовать собственные проекты. На конкурс мы получили более 200 заявок, отборочная комиссия во главе с президентом Гильдии драматургов Алексеем Алешковским сейчас их изучает. В лонг-лист будет отобрано тридцать проектов – пятнадцать сериалов и пятнадцать полных метров. После этого кураторы лаборатории займутся сценарным девелопментом проектов. В начале сентября мы проведем закрытый питчинг с участием партнеров лаборатории, на котором пройдет отбор шорт-листа – по семь проектов в каждой номинации. Участники по своим проектам получат консультации у профессионалов всех киноцехов – от кастинг-директоров до продюсеров. Таким образом, будет проведена глобальная подготовка к финальному питчингу. Мы пригласим на него всех ведущих представителей отрасли, чтобы они смогли увидеть, что представляет из себя срез регионального кино России на данный момент.

Какие актуальные тенденции развития регионального кино вы можете отметить?

Одна из важных моделей поддержки – создание региональных кинокомиссий, это направление активно развивает Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Как известно, если федеральные кинокомпании начинают производить кино в регионе, это придает импульс развития местному бизнесу и инфраструктуре. Про успех калининградской кинокомиссии знают все, в этом красивом регионе в прошлом году снималось восемнадцать проектов. Также кинокомиссии активно развиваются в Перми, Мурманске, Краснодарском крае, Новгороде, Крыму. Где-то кинематографистов привлекают рибейты, где-то – уникальные локации, по которым проводятся специальные туры.

Второй путь развития кинематографа в регионе условно можно назвать якутским. Эта модель больше подходит национальным республикам, где местные власти через субсидии поддерживают собственных кинематографистов. По такой модели развивается кинематограф в Бурятии, Татарстане, Башкирии. В некоторых регионах традиционно сильно документальное кино. Есть достаточно крупные студии в той же Перми, Краснодаре, Иркутске, Новосибирске, Красноярске и других регионах.

Если говорить о конкретных проектах, то из недавних участников наших питчингов разных лет можно выделить, например, веб-сериал «Социальные сети», снятый томскими кинематографистами. В сериале, чем-то похожем на «Черное зеркало», снялись Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Андрей Бурковский. Или, например, компания из Хакасии «Ветер перемен» в прошлом году при поддержке минкульта сняла полный метр – криминальную драму ЧЕКАГО. В фильме участвует много известных актеров – Игорь Жижикин, Юрий Кузнецов, Данила Стеклов, Иван Кокорин. Это первый подобный большой проект, снятый в Сибири. Уверен, у режиссера картины Николая Рыбникова большое будущее.

Отдельно отмечу четыре проекта региональных команд, которые получили в прошлом году поддержку Минкультуры. Это «Испытание аулом» из Карачаево-Черкессии, «Письмо» из Ингушетии, «Вахтовый метод» из Тюмени и «Белый пароход» из Якутии. Еще два проекта в этом году, из Горно-Алтайска и Татарстана, вошли в финал питчинга Минкультуры по дебютному кино. Других подобных примеров еще достаточно много, они подтверждают, что бум якутского кино скоро перерастет в бум регионального кино в целом.

Десять лет назад, когда мы только начинали свою деятельность, государство финансировало только три-четыре дебюта в год. Сейчас финансируется больше двадцати дебютов по основному конкурсу, когда субсидия покрывает лишь часть бюджета фильма, и еще около десятка проектов могут рассчитывать на полное покрытие затрат. Это отличная инициатива, еще одно окошко в индустрию для региональных и молодежных студий, у которых появляется дополнительная возможность завершать свои проекты.

Какими еще проектами вы занимаетесь как продюсер?

Продюсерский центр Moviestart специализируется главным образом на документальном кино. При поддержке ИРИ в прошлом году мы сняли альманахи «Вы из будущего 2» и «Займемся наукой». Также мы помогали компании Bazelevs снимать VR-проект «Толстой-Тургенев» про взаимоотношения наших классиков, съемки проходили в Ясной Поляне. Также мы сейчас заканчиваем работу над документальным проектом режиссера Дарьи Иванковой про группу «Король и шут» – «Хочу остаться, каким я был» памяти Михаила Горшенева. Мне очень хочется развивать направление зрелищного и зрительского дока.