Ольга Зинякова: «Для сохранения киноотрасли нужно, чтобы объем сборов российского кино вырос в два с половиной раза»

Генеральный директор киносети «КАРО» рассказала о текущем состоянии индустрии кинопоказа и запасе прочности кинотеатров после трех месяцев действия санкций

16 мая стало известно, что Министерство финансов РФ запросило у Минкультуры дополнительное обоснование для выделения субсидии кинотеатрам. Фактически это означает, что правительство планирует отказать показчикам в прямой поддержке отрасли. Ей предлагается выживать исключительно за счет собственных усилий. Впервые интервью было опубликовано 20 мая 2022 года в ЭБК №19.

Как вы оцениваете эту новость о том, что министерство финансов запросило обоснование для выделения субсидии кинотеатрам? Могут ли демонстраторы рассчитывать, по меньшей мере, на какие-нибудь льготы?

Да, Минфин прислал ответ, в котором отметил необходимость дополнительно обосновать выделение средств. Теперь мы, естественно, планируем направить в правительство такое обоснование. Кроме субсидии, кинотеатры запрашивали и другие способы поддержки, среди которых – обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок или введение кредитных каникул. Решения по этим предложениям мы тоже ожидаем. Быстро это не произойдет, но и мы продолжим работу с профильными министерствами на этот счет.

Как изменился рынок за последние два с половиной месяца? Какие изменения вы уже почувствовали? Каковы падения выручки?

Рынок структурно еще не успел измениться. С точки зрения операционной работы это такой «ковид 2.0» в более жестком масштабе. А сама ситуация уже изменилась дважды. Первый раз, когда стало понятно, что голливудские студии, дружно взявшись за руки, в один день ушли с рынка. А второй раз – когда пришлось признать, что эта ситуация не на один месяц, а надолго. И это была разная политика ведения бизнеса. С учетом того, что пока у кинотеатральной отрасли нет господдержки (я имею ввиду не только субсидию, но и какие-то законодательные, налоговые послабления), реальные изменения мы увидим в конце лета, когда действительно с рынка уйдет часть кинотеатров. Сказать, что мы сформулировали финальную стратегию, нельзя. Планируем на короткую дистанцию. Основным двигателем в ближайшее время, а может, теперь и всегда, будет российское кино. И мы видим, как меняется отношение потребителей к нашим картинам. Того скепсиса и предубеждений, которые были раньше, нет. Объективно стали меньше ругать. При этом фильмов, конечно, не хватает. Не хватает большого кино.

Считаю, что мы просто обязаны сохранить отрасль и не имеем морального права на уныние. Признать, что мы без Голливуда ничего не можем – это поражение. А мы ведь только начали бороться. И в этой борьбе мы не одни, это тоже важно понимать: производители контента, дистрибьюторы, онлайн-площадки, арендодатели – мы сейчас все в одной лодке и бьемся за сохранение бизнеса. Руководители в других отраслях в такой же ситуации. Я действительно хочу поддержать своих коллег по цеху и напомнить, что мы построили лучший кинотеатральный рынок в мире, который рос каждый год, мы были рынком номер один в Европе, к нам приходило 219 миллионов зрителей, мы сильнее, чем кажется, и не должны их подвести.

Сколько кинозалов сеть «КАРО» уже закрыла на текущий момент? Сколько еще планируется закрыть?

Мы законсервировали часть залов в наших крупнейших мультиплексах. Возможно, закроем несколько небольших площадок. Ведем непростые переговоры с арендодателями, объясняем, что лучше все-таки иметь открытый кинотеатр, чем очередные баннеры «скоро открытие». В целом мы стараемся сохранить все площадки по максимуму.

Как складывается ситуация с кинооборудованием? Может ли помочь разрешение на параллельный импорт, в том числе киноаппаратуры?

Ситуация, в которой кинопоказ встанет исключительно из-за вопроса нехватки кинооборудования, исключен. Давно найдены аналоги и возможности поддерживать показ технически.

Как вы оцениваете кинотеатральный репертуар ближайших месяцев в его текущем виде? На какие проекты делаете ставку?

Раньше мы довольно часто слышали претензии, что «у нас один ЧЕЛОВЕК-ПАУК везде». Вот теперь, пожалуйста, нет ПАУКА. Разнообразие жанров, стран. Но широкая аудитория привыкла к маркетинговым кампаниям стоимостью десятки миллионов, поэтому найти свое кино теперь сложнее. При этом нельзя сказать, что сейчас в кинотеатрах ничего не идет. Видя ситуацию на рынке, дистрибьюторы потихоньку встают на даты. Им тоже страшно, но уже есть несколько удачных примеров.

У нас есть ряд эксклюзивных проектов, например, МАНЮНЯ, у которой хороший потенциал. Из того, что мы сейчас видим в общей репертуарной сетке, высокий потенциал у анимации КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, комедии БУЛКИ с Кристиной Асмус, зарубежной тинейджерской мелодрамы ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО – она очень хорошо собирала на приквелах. Мы видим, как продюсеры и дистрибьюторы тоже отходят от шока и начинают все-таки ставить кино в сетку. Впереди и проекты «КАРО.Арт», которые сейчас актуальны как никогда и спасают фестивальным и альтернативным контентом ситуацию, давая долю в полтора раза выше, чем раньше. На обозримом горизонте «Парижские сезоны», июньский Beat Film Festival, который пройдет в гибридном формате, сейчас идут ретроспективы Вадима Абдрашитова и Андрея Тарковского. Сегодня главное – отстроить маркетинг картин, чтобы у людей пропало ощущение, что в кино нечего смотреть, раз Голливуда нет.

Как вы оцениваете идею введения принудительной лицензии на контент? Насколько в текущей ситуации показ фильмов мейджоров по принудительной лицензии является спасительным?

Вопрос не в лицензии, а в получении контента. Я думаю, что в этом направлении еще будет много работы.

В своем прошлом интервью БК вы говорили, что практически всегда работаете в режиме кризис-менеджмента – то одно непредвиденное происходит, то другое. Чем текущая стадия кризиса отличается от прежних волн? Опыт, приобретенный в пандемию, подходит в нынешней ситуации? Какие наработки того времени вы используете?

Да, увы, ничего не изменилось, стабильная нестабильность. Минусы текущей ситуации в том, что мы исчерпали запас прочности – он весь вышел в пандемию. Но анализировать прошлое не имеет никакого смысла, я вообще не люблю рефлексировать. Сейчас мы меняем модель бизнеса. Сегодня на форуме коллеги из других отраслей сказали, что уже забыли, что такое EBITDA. Важен только поток денег. Для сохранения киноотрасли нужно, чтобы объем сборов российского кино вырос в 2,5 раза и достиг хотя бы 20–25 миллиардов рублей. Это очень амбициозно, создателям потребуется не один год. Но потенциал есть. И главное, что люди, которые ходят в кино, есть.

Параллельно возникает прокат проектов, конвертируемых из сериалов. В любом случае выделенная Фондом кино и министерством культуры на производство российских картин сумма в два раза превышает то, что было раньше, поэтому количество фильмов будет расти. В ближайшее время мы наладим выпуск и маркетинг иностранного кино из Европы и других стран, будем показывать спортивные события. Кстати, второй важный вопрос – это маркетинг, потому что без продвижения результатов не будет. В ситуации, когда ключевые диджитал-каналы встали на стоп, надо использовать то, что есть: ТВ, радио. Во-первых, важно, чтобы государство выделяло средства на продвижение кино, а во-вторых, чтобы системно под кино выделяли рекламные объемы, как по социальной рекламе на всех медиа. И условно каждые два-три часа в эфирах шла киноафиша. Мы продолжаем историю с арендой кинозалов, например, запускаем сайд-проекты, такие как «Видеоблогеры в кино», спрос на которые активно растет.

Вы верите в возвращение голливудских студий на наш рынок в июле?

Это не вопрос веры. Мы сейчас строим свои планы без Голливуда. Придут – значит показатели только улучшатся.

Вы вернулись к сотрудничеству с онлайн-кинотеатрами и другим дополнительным и рекламным активностям, которые практиковали в пандемию? Судя по всему, показы различного альтернативного контента и продажа попкорна онлайн снова могут стать актуальными для кинотеатров.

Да, эти инициативы мы стали только развивать после пандемии. С онлайн-кинотеатрами у нас получаются хорошие интеграции, которые привлекают свою аудиторию. В конце мая на наши экраны выйдет отличная рейтинговая история от Okko, семейный фильм МАНЮНЯ. В целом мы сотрудничаем со всеми онлайн-площадками – у них ведь тоже нелегкие времена. Помогаем друг другу зарабатывать деньги, обмениваемся рекламными возможностями.

Как вы оцениваете эксперимент по использованию «Пушкинской карты»? Стоит ли ее распространить на другие категории граждан и иные фильмы, кроме российских?

Проект отличный. У многих уже закончился лимит на картах и просят еще. Карта пользуется большой популярностью в регионах, которые особенно страдают в этот кризис, там фиксируются самые серьезные убытки. Среди наших кинотеатров рекордсменом по использованию карты является «КАРО 10 Галерея» в Новосибирске, которая празднует год с открытия. Мы запустили эту площадку еще в разгар пандемии и были рады обнаружить, какая там активная и отзывчивая аудитория. Кинотеатр быстро вошел в топ самых посещаемых в России, а какое-то время и вовсе занимал первую строчку. Это иллюстрация того, что в кризис не стоит опускать руки.