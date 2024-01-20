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MyFrenchFilmFestival покажет лучшие французские картины в сети бесплатно

Автор: БК

20 января 2024

Смотр продлится до 19 февраля

14-й фестиваль MyFrenchFilmFestival, который пройдет онлайн с 19 января по 19 февраля, представит в своей программе 26 фильмов, демонстрирующих все богатство молодого французского кинематографа.

В числе картин, которые представлены в полнометражной программе – МОЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ Люси Борлето, ЦЕПНОЙ ПЕС Жан-Батиста Дуранда, ЗЕЛЕНЫЙ АРОМАТ Никола Паризе, ЗАПРЕЩЕНО СОБАКАМ И ИТАЛЬЯНЦАМ Алена Угетто и многое другое.

Все фильмы будут доступны для бесплатного просмотра на территории России и СНГ на протяжении работы фестиваля на языке оригинала с русскими субтитрами после регистрации на официальном сайте смотра.

По итогам фестиваля будут вручены сразу несколько наград, в числе которых Гран-при Международного жюри полнометражному фильму, Премия Международной прессы полнометражному фильму, Премия создателей контента короткометражному фильму, а также Премия зрительских симпатий.

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