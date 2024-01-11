Стали известны номинанты на премию Гильдии актеров США
Лидерами по количеству номинаций стали «Барби» и «Оппенгеймер»
Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) объявила претендентов на свою ежегодную премию.
Лидерами по числу упоминаний в полнометражных категориях стали БАРБИ Греты Гервиг и ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, а в сериальных – «Наследники».
Почетная награда гильдии за творческие и гуманитарные достижения будет вручена Барбре Стрейзанд.
Церемония вручения 30-й премии SAG Awards состоится 24 февраля и будет транслироваться в прямом эфире по всему миру на стриминговом сервисе Netflix.
Полный список номинантов
Лучший актерский состав
• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО
• БАРБИ
• ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ
• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ
• ОППЕНГЕЙМЕР
Лучшая женская роль
• Аннетт Бенинг (ДАЙАНА НАЙЭД)
• Лили Гладстоун (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Кэри Маллиган (МАЭСТРО)
• Марго Робби (БАРБИ)
• Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)
Лучшая мужская роль
• Брэдли Купер (МАЭСТРО)
• Колман Доминго (РАСТИН)
• Пол Джаматти (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Джеффри Райт (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)
Лучшая женская роль второго плана
• Эмили Блант (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Даниэль Брукс (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)
• Пенелопа Крус (ФЕРРАРИ)
• Джоди Фостер (ДАЙАНА НАЙЭД)
• Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)
Лучшая мужская роль второго плана
• Стерлинг К. Браун (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)
• Уиллем Дефо (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)
• Роберт де Ниро (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Райан Гослинг (БАРБИ)
Лучший актерский состав в драматическом сериале
• «Корона»
• «Позолоченный век»
• «Одни из нас»
• «Утреннее шоу»
• «Наследники»
Лучшая женская роль в драматическом сериале
• Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
• Элизабет Дебики («Корона»)
• Белла Рэмзи («Одни из нас»)
• Кери Рассел («Дипломатка»)
• Сара Снук («Наследники»)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
• Брайан Кокс («Наследники»)
• Билли Крудап («Утреннее шоу»)
• Киран Калкин («Наследники»)
• Мэттью Макфэдьен («Наследники»)
• Педро Паскаль («Одни из нас»)
Лучший актерский состав в комедийном сериале
• «Начальная школа «Эбботт»
• «Барри»
• «Медведь»
• «Убийства в одном здании»
• «Тед Лассо»
Лучшая женская роль в комедийном сериале
• Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
• Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
• Куинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)
• Айо Эдебири («Медведь»)
• Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
• Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
• Билл Хейдер («Барри»)
• Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
• Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
• Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая женская роль в телефильме/мини-сериале
• Узо Адуба («Побочный эффект: Смерть»)
• Кэтрин Хан («Прекрасные мелочи»)
• Бри Ларсон («Уроки химии»)
• Бел Паули («Маленький огонек»)
• Али Вонг («Грызня»)
Лучшая мужская роль в телефильме/мини-сериале
• Мэтт Бомер («Попутчики»)
• Джон Хэмм («Фарго»)
• Дэвид Ойелоуо («Законники: Басс Ривз»)
• Тони Шэлуб («Последнее дело Мистера Монка»)
• Стивен Ян («Грызня»)
Лучшая работа каскадерской команды в полнометражном фильме
• БАРБИ
• СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3
• ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ
• ДЖОН УИК 4
• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Лучшая работа каскадерской команды в сериале
• «Асока»
• «Барри»
• «Грызня»
• «Одни из нас»
• «Мандалорец»