Стали известны номинанты на премию Гильдии актеров США

Лидерами по количеству номинаций стали «Барби» и «Оппенгеймер»

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) объявила претендентов на свою ежегодную премию.

Лидерами по числу упоминаний в полнометражных категориях стали БАРБИ Греты Гервиг и ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, а в сериальных – «Наследники».

Почетная награда гильдии за творческие и гуманитарные достижения будет вручена Барбре Стрейзанд.

Церемония вручения 30-й премии SAG Awards состоится 24 февраля и будет транслироваться в прямом эфире по всему миру на стриминговом сервисе Netflix.

Полный список номинантов

Лучший актерский состав

• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО

• БАРБИ

• ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• ОППЕНГЕЙМЕР

Лучшая женская роль

• Аннетт Бенинг (ДАЙАНА НАЙЭД)

• Лили Гладстоун (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Кэри Маллиган (МАЭСТРО)

• Марго Робби (БАРБИ)

• Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

Лучшая мужская роль

• Брэдли Купер (МАЭСТРО)

• Колман Доминго (РАСТИН)

• Пол Джаматти (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Джеффри Райт (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)



Лучшая женская роль второго плана

• Эмили Блант (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Даниэль Брукс (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)

• Пенелопа Крус (ФЕРРАРИ)

• Джоди Фостер (ДАЙАНА НАЙЭД)

• Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)

Лучшая мужская роль второго плана

• Стерлинг К. Браун (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

• Уиллем Дефо (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Роберт де Ниро (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Райан Гослинг (БАРБИ)

Лучший актерский состав в драматическом сериале

• «Корона»

• «Позолоченный век»

• «Одни из нас»

• «Утреннее шоу»

• «Наследники»

Лучшая женская роль в драматическом сериале

• Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)

• Элизабет Дебики («Корона»)

• Белла Рэмзи («Одни из нас»)

• Кери Рассел («Дипломатка»)

• Сара Снук («Наследники»)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

• Брайан Кокс («Наследники»)

• Билли Крудап («Утреннее шоу»)

• Киран Калкин («Наследники»)

• Мэттью Макфэдьен («Наследники»)

• Педро Паскаль («Одни из нас»)

Лучший актерский состав в комедийном сериале

• «Начальная школа «Эбботт»

• «Барри»

• «Медведь»

• «Убийства в одном здании»

• «Тед Лассо»

Лучшая женская роль в комедийном сериале

• Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)

• Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

• Куинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)

• Айо Эдебири («Медведь»)

• Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

• Бретт Голдстин («Тед Лассо»)

• Билл Хейдер («Барри»)

• Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

• Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

• Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая женская роль в телефильме/мини-сериале

• Узо Адуба («Побочный эффект: Смерть»)

• Кэтрин Хан («Прекрасные мелочи»)

• Бри Ларсон («Уроки химии»)

• Бел Паули («Маленький огонек»)

• Али Вонг («Грызня»)

Лучшая мужская роль в телефильме/мини-сериале

• Мэтт Бомер («Попутчики»)

• Джон Хэмм («Фарго»)

• Дэвид Ойелоуо («Законники: Басс Ривз»)

• Тони Шэлуб («Последнее дело Мистера Монка»)

• Стивен Ян («Грызня»)

Лучшая работа каскадерской команды в полнометражном фильме

• БАРБИ

• СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3

• ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ

• ДЖОН УИК 4

• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Лучшая работа каскадерской команды в сериале

• «Асока»

• «Барри»

• «Грызня»

• «Одни из нас»

• «Мандалорец»