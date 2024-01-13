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Гильдия продюсеров США объявила номинантов на свою премию

Автор: Илья Кувшинов

13 января 2024

Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии 25 февраля

Стали известны претенденты на ежегодную премию Гильдии продюсеров США (PGA) за 2023 год.

Впервые в истории профсоюза в число номинантов на главную премию имени Дэррила Ф. Занука попали сразу два международных проекта – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие и ЗОНА ИНТЕРЕСОВ Джонатана Глейзера.

Лауреаты будут объявлены на 35-й церемонии вручения PGA Awards 25 февраля.

Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма
• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО
• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ
• БАРБИ
• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ
• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ
• МАЭСТРО
• ОППЕНГЕЙМЕР
• ОСТАВЛЕННЫЕ
• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ
• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

Премия за продюсирование анимационного фильма
• МАЛЬЧИК И ПТИЦА
• ЭЛЕМЕНТАРНО
• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ
• БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО
• ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ

Премия имени Нормана Фелтона за продюсирование сериала (драма)
• «Корона»
• «Дипломатка»
• «Одни из нас»
• «Утреннее шоу»
• «Наследники»

Премия имени Дэнни Томаса за продюсирование сериала (комедия)
• «Барри»
• «Медведь»
• «Быть присяжным»
• «Убийства в одном здании»
• «Тед Лассо»

Премия имени Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала или сериала-антологии
• «Весь невидимый нам свет»
• «Грызня»
• «Дейзи Джонс и The Six»
• «Фарго»
• «Уроки химии»

Премия за продюсирование игрового фильма для ТВ или стримингов
• «Черное зеркало: За морем»
• ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МИСТЕРА МОНКА
• ЛЕДИ-ВИКТОРИНА
• РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УИННЕР
• КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ И КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ

Полный список номинантов доступен на официальном сайте гильдии.

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