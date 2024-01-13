Гильдия продюсеров США объявила номинантов на свою премию

Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии 25 февраля

Стали известны претенденты на ежегодную премию Гильдии продюсеров США (PGA) за 2023 год.

Впервые в истории профсоюза в число номинантов на главную премию имени Дэррила Ф. Занука попали сразу два международных проекта – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие и ЗОНА ИНТЕРЕСОВ Джонатана Глейзера.

Лауреаты будут объявлены на 35-й церемонии вручения PGA Awards 25 февраля.

Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма

• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

• БАРБИ

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

• МАЭСТРО

• ОППЕНГЕЙМЕР

• ОСТАВЛЕННЫЕ

• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

Премия за продюсирование анимационного фильма

• МАЛЬЧИК И ПТИЦА

• ЭЛЕМЕНТАРНО

• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

• БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО

• ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ

Премия имени Нормана Фелтона за продюсирование сериала (драма)

• «Корона»

• «Дипломатка»

• «Одни из нас»

• «Утреннее шоу»

• «Наследники»

Премия имени Дэнни Томаса за продюсирование сериала (комедия)

• «Барри»

• «Медведь»

• «Быть присяжным»

• «Убийства в одном здании»

• «Тед Лассо»

Премия имени Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала или сериала-антологии

• «Весь невидимый нам свет»

• «Грызня»

• «Дейзи Джонс и The Six»

• «Фарго»

• «Уроки химии»

Премия за продюсирование игрового фильма для ТВ или стримингов

• «Черное зеркало: За морем»

• ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МИСТЕРА МОНКА

• ЛЕДИ-ВИКТОРИНА

• РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УИННЕР

• КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ И КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ

Полный список номинантов доступен на официальном сайте гильдии.