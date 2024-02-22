Общество специалистов по визуальным эффектам объявило лауреатов ежегодной премии
Лидером по количеству наград на 35-й VES Awards стал «Создатель»
21 февраля Общество специалистов по визуальным эффектам в 35-й раз вручило свою ежегодную профессиональную премию VES Awards.
Лидером по количеству упоминаний (5) оказался научно-фантастический фильм Гарета Эдвардса СОЗДАТЕЛЬ.
Почетную награду за творческое мастерство получил актер Уильям Шетнер, а приз за жизненные достижения достался продюсеру визуальных эффектов Джойс Кокс.
Список некоторых лауреатов
• Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме – СОЗДАТЕЛЬ
• Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме – ДАЙАНА НАЙЭД
• Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ
• Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном сериале – «Одни из нас», 1-й сезон, серия «Зараженные»
• Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном сериале – «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», 2-й сезон, серия «Побеждая Лос-Анджелес»
• Лучший анимированный персонаж в фотореалистичном фильме – Енот Ракета (СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3)
• Лучший анимированный персонаж в анимационном фильме – Пятно (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ)
• Лучший анимированный персонаж в фотореалистичном сериале – Топляк («Одни из нас»)
• Лучшие практические эффекты в фотореалистичном фильме – ОППЕНГЕЙМЕР
Фото: кадр из фильма СОЗДАТЕЛЬ