Общество специалистов по визуальным эффектам объявило лауреатов ежегодной премии

Лидером по количеству наград на 35-й VES Awards стал «Создатель»

21 февраля Общество специалистов по визуальным эффектам в 35-й раз вручило свою ежегодную профессиональную премию VES Awards.

Лидером по количеству упоминаний (5) оказался научно-фантастический фильм Гарета Эдвардса СОЗДАТЕЛЬ.

Почетную награду за творческое мастерство получил актер Уильям Шетнер, а приз за жизненные достижения достался продюсеру визуальных эффектов Джойс Кокс.

Список некоторых лауреатов

• Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном фильме – СОЗДАТЕЛЬ

• Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном фильме – ДАЙАНА НАЙЭД

• Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

• Лучшие визуальные эффекты в фотореалистичном сериале – «Одни из нас», 1-й сезон, серия «Зараженные»

• Лучшие второстепенные визуальные эффекты в фотореалистичном сериале – «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», 2-й сезон, серия «Побеждая Лос-Анджелес»

• Лучший анимированный персонаж в фотореалистичном фильме – Енот Ракета (СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3)

• Лучший анимированный персонаж в анимационном фильме – Пятно (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ)

• Лучший анимированный персонаж в фотореалистичном сериале – Топляк («Одни из нас»)

• Лучшие практические эффекты в фотореалистичном фильме – ОППЕНГЕЙМЕР

Фото: кадр из фильма СОЗДАТЕЛЬ