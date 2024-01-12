Американское общество кинооператоров объявило номинантов на свою премию
Автор: Илья Кувшинов
12 января 2024
Победители станут известны на торжественной церемонии 3 марта
Американское общество кинооператоров (ASC) объявило номинантов на свою премию за 2023 год.
Претендентами на награду за лучшую операторскую работу в полнометражном фильме стали Эдвард Лэкмен (ГРАФ), Мэттью Либатик (МАЭСТРО), Родриго Прието (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ), Робби Райан (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ) и Хойте ван Хойтема (ОППЕНГЕЙМЕР).
Полный список номинантов доступен на официальном сайте ASC.
Победители будут объявлены во время 38-й ежегодной церемонии вручения премии ASC Awards 3 марта в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.
Фото: кадр со съемок фильма ОППЕНГЕЙМЕР
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