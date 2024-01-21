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Кристофер Нолан получит почетного «Сезара»

Автор: Илья Кувшинов

21 января 2024

Церемония вручения премии состоится 23 февраля

Французская Академия кинематографических искусств объявила о том, что режиссер Кристофер Нолан получит почетного «Сезара» за вклад в киноискусство на грядущей 49-й церемонии вручения премии.

«Кристофер Нолан – мастер мизансцены, который способен переосмыслить границы кинематографического совершенства и вывести нас за пределы пространства и времени», – гласит официальное заявление Академии.

Помимо Нолана награда за вклад также будет вручена французской актрисе и режиссеру Аньес Жауи.

49-й «Сезар» пройдет в концертном зале «Олимпия» в Париже 23 февраля.

Фото: кадр со съемок фильма ИНТЕРСТЕЛЛАР

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