Церемония вручения премии состоится 23 февраля

Французская Академия кинематографических искусств объявила о том, что режиссер Кристофер Нолан получит почетного «Сезара» за вклад в киноискусство на грядущей 49-й церемонии вручения премии.

«Кристофер Нолан – мастер мизансцены, который способен переосмыслить границы кинематографического совершенства и вывести нас за пределы пространства и времени», – гласит официальное заявление Академии.

Помимо Нолана награда за вклад также будет вручена французской актрисе и режиссеру Аньес Жауи.

49-й «Сезар» пройдет в концертном зале «Олимпия» в Париже 23 февраля.

Фото: кадр со съемок фильма ИНТЕРСТЕЛЛАР