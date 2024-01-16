Объявлены лауреаты премии «Эмми 2023»

Лидерами по количеству наград стали сериалы «Наследники» и «Медведь»

В Лос-Анджелесе завершилась 75-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств.

Лидерами по количеству наград (6) стали сериалы «Наследники» и «Медведь».

Ведущим церемонии выступил актер Энтони Андерсон. Напомним, что первоначально мероприятие было запланировано на 18 сентября, но из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров ее пришлось перенести.