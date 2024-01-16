Объявлены лауреаты премии «Эмми 2023»
Лидерами по количеству наград стали сериалы «Наследники» и «Медведь»
В Лос-Анджелесе завершилась 75-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств.
Лидерами по количеству наград (6) стали сериалы «Наследники» и «Медведь».
Ведущим церемонии выступил актер Энтони Андерсон. Напомним, что первоначально мероприятие было запланировано на 18 сентября, но из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров ее пришлось перенести.
Полный список победителей
• Лучший драматический сериал – «Наследники»
• Лучший комедийный сериал – «Медведь»
• Лучший мини-сериал или антология – «Грызня»
• Лучший актер в драматическом сериале – Киран Калкин («Наследники»)
• Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук («Наследники»)
• Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
• Лучший актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
• Лучшая актриса в комедийном сериале – Куинта Брансон («Начальная школа "Эбботт"»)
• Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Айо Эдебири («Медведь»)
• Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме – Стивен Ян («Грызня»)
• Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме – Али Вонг («Грызня»)
• Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме – Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)
• Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме – Ниси Нэш («Монстр: История Джеффри Дамера»)
• Лучший режиссер драматического сериала – Марк Майлод («Наследники»)
• Лучший режиссер комедийного сериала – Кристофер Сторер («Медведь»)
• Лучший режиссер мини-сериала, антологии или телефильма – Ли Сон-джин («Грызня»)
• Лучший сценарий драматического сериала – Джесси Армстронг («Наследники»)
• Лучший сценарий комедийного сериала – Кристофер Сторер («Медведь»)
• Лучший сценарий мини-сериала, антологии или телефильма – Ли Сон-джин («Грызня»)
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