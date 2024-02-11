Гильдия режиссеров США объявила лауреатов своей премии
Награду за лучшую режиссуру полнометражного фильма получил Кристофер Нолан
10 февраля в отеле Beverly Hilton состоялась 76-я премия Гильдии режиссеров США (DGA). Ведущим трехчасового мероприятия выступил постановщик и комик Джадд Апатоу.
Приз за лучшую режиссерскую работу в полнометражном кино достался Кристоферу Нолану за байопик ОППЕНГЕЙМЕР. Эта победа закрепила за ним лидерскую позицию в борьбе за режиссерский «Оскар» на грядущей церемонии 10 марта.
Список лауреатов в главных номинациях
• Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино – Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучший полнометражный дебют – Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)
• Лучшая режиссерская работа в драматическом сериале – Питер Хор («Одни из нас», серия Long, Long Time)
• Лучшая режиссерская работа в комедийном сериале – Кристофер Сторер («Медведь», серия Fishes)
• Лучшая режиссерская работа в телефильме или мини-сериале – Сара Адина Смит («Уроки химии», серия Her and Him)
• Лучшая режиссерская работа в документальном кино – Мстислав Чернов (20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ)
Полный список победителей доступен на сайте гильдии.
Фото: кадр со съемок фильма ОППЕНГЕЙМЕР