Гильдия режиссеров США объявила лауреатов своей премии

Награду за лучшую режиссуру полнометражного фильма получил Кристофер Нолан

10 февраля в отеле Beverly Hilton состоялась 76-я премия Гильдии режиссеров США (DGA). Ведущим трехчасового мероприятия выступил постановщик и комик Джадд Апатоу.

Приз за лучшую режиссерскую работу в полнометражном кино достался Кристоферу Нолану за байопик ОППЕНГЕЙМЕР. Эта победа закрепила за ним лидерскую позицию в борьбе за режиссерский «Оскар» на грядущей церемонии 10 марта.

Список лауреатов в главных номинациях

• Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино – Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучший полнометражный дебют – Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

• Лучшая режиссерская работа в драматическом сериале – Питер Хор («Одни из нас», серия Long, Long Time)

• Лучшая режиссерская работа в комедийном сериале – Кристофер Сторер («Медведь», серия Fishes)

• Лучшая режиссерская работа в телефильме или мини-сериале – Сара Адина Смит («Уроки химии», серия Her and Him)

• Лучшая режиссерская работа в документальном кино – Мстислав Чернов (20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ)

Полный список победителей доступен на сайте гильдии.

Фото: кадр со съемок фильма ОППЕНГЕЙМЕР