Мультфильм «Коты Эрмитажа» стал самым кассовым российским проектом за рубежом в 2023 году

По итогам первого полугодия 2023 года картина заработала $1,7 млн

Проект студии «Лицензионные бренды» КОТЫ ЭРМИТАЖА вышел в прокат семи стран и заработал $1,7 млн. Наибольшего успеха мультфильм добился во Вьетнаме ($602 тысячи), Италии ($509 тысяч), Австралии ($370 тысяч), Новой Зеландии ($120 тысяч) и Сербии ($64 тысячи). Количество зрителей проекта за пределами РФ достигло 337 тысяч. В августе фильм вышел на Ближнем Востоке и Мексике и заработал еще $133 тысяч и $211 тысяч соответственно. Выход анимационной картины планируется еще в 21 стране. «На мой взгляд, Франция, Турция, Бразилия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Южная Корея, Израиль и Великобритания – достаточно перспективные страны для выхода мультфильма, – предполагает продюсер проекта Роман Борисевич, оценивая дальнейшие перспективы КОТОВ ЭРМИТАЖА. – Тем не менее надо отметить, что мультфильм может неплохо отработать и на неочевидной территории. На сегодняшний день анимация – один из оплотов российского кинематографа в международном прокате. Но стоит заметить, что, к сожалению, со временем становится все сложнее работать на международном рынке любым российским продуктом».

Предыдущий проект «Лицензионных брендов», мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА стал самым кассовым российским проектом 2022 года. По итогам первых шести месяцев 2023 года он занимает третье место с бокс-офисом $876 тысяч. Четвертая и пятая строчки также за мультфильмами – ФИННИКОМ и КОЩЕЕМ. ПОХИТИТЕЛЕМ НЕВЕСТ. Им удалось заработать $840 тысяч и $487 тысяч соответственно. В первую десятку попали еще три анимационных релиза – ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА, МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА. Вторую строчку рейтинга занимает драма Кирилла Серебренникова ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО, собравшая $1,5 млн.

Полную информацию о сборах российских фильмов в международном прокате за первое полугодие 2023 года наши читатели и подписчики смогут посмотреть в свежем печатном номере «Бюллетеня кинопрокатчика», который выйдет в сентябре.

Фото: кадр из мультфильма КОТЫ ЭРМИТАЖА

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