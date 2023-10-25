Фонд кино проведет очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и анимации

Всего экспертам будет представлено 37 проектов

30 октября в пресс-центре «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских анимационных национальных проектов.

Экспертам будет представлено 24 новых игровых семейных проекта и три новых анимационных картины. Среди них ДОМОВЕНОК КУЗЯ (ООО «К.Б.А.»), НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (АО «Ленфильм»), ЖДУН (ООО «Наше кино»), МАНЮНЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ (ООО «Меркурий контент»), КАПИТАН КРЮК (ООО «Эволюшн Пикчерс»), МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (ООО «Централ Партнершип») и многое другое.

На дофинансирование также претендуют шесть семейных картин и четыре анимационных проекта.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино.

Очная защита пройдет в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д. 4). Начало мероприятия в 15:00.

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

Фото: Фонд кино