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Фонд кино проведет очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и анимации

Автор: Илья Кувшинов

25 октября 2023

Всего экспертам будет представлено 37 проектов

30 октября в пресс-центре «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских анимационных национальных проектов. 

Экспертам будет представлено 24 новых игровых семейных проекта и три новых анимационных картины. Среди них ДОМОВЕНОК КУЗЯ (ООО «К.Б.А.»), НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (АО «Ленфильм»), ЖДУН (ООО «Наше кино»), МАНЮНЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ (ООО «Меркурий контент»), КАПИТАН КРЮК (ООО «Эволюшн Пикчерс»), МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (ООО «Централ Партнершип») и многое другое.

На дофинансирование также претендуют шесть семейных картин и четыре анимационных проекта.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино.

Очная защита пройдет в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д. 4). Начало мероприятия в 15:00.  

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта.  

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.  

Фото: Фонд кино

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