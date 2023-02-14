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ИРИ обновил состав конкурсного комитета

Автор: БК

14 февраля 2023
ИРИ

24 представителя лидеров медиаотрасли вошли в состав экспертной панели

Институт развития Интернета включил в состав своего конкурсного комитета 24 новых эксперта, представляющих медиаотрасль. В экспертную панель вошли продюсеры, руководители онлайн-платформ, телеканалов и креативных агентств, журналисты и предстаители видеоигрового рынка.

Комитет возглавляет Алексей Гореславский. К участию в панели присоединились Эдуард Илоян, генеральный продюсер START;  гендиректор VK Play Василий Магурян, гендиректор «Astrum Entertainment» Сергей Ефремов, гендиректор веб-кинотеатра CHILL Антон Калинкин, замгендиректора PREMIER Макар Кожухов, глава «Яндекс.Студии» Михаил Китаев, замгендиректора ВГТРК Игорь Шестаков, гендиректор агентства BlackLight Максим Перлин, гендиректор продюсерского центра «Insight People» Алина Зиннатуллина, главред «Афиши» Трифон Бебутов и другие. Со списком участников можно ознакомиться по сслыке. Эксперты будут разделены на профильные группы по направлениям отбора: видеоконтент, контент в блогосфере, программные продукты и мультиформатный (мультиплатформенный) контент. 

Институт развития Интернета в настоящее время проводит конкурс на создание национального контента. Заявку на участие можно подать до 6 марта 18:00 МСК через личный кабинет на сайте ИРИ. Участникам доступен акселератор, который поможет разобраться с документацией и процессом подачи заявления. Защита финалистов пройдет весной 2023 года. Тогда же будут объявлены победители конкурса. Именно на этапе очной защиты свое мнение смогут высказать эксперты конкурсного комитета. Итоговый рейтинг, сформированный членами  панели, будет направлен в Наблюдательный совет.

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