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«Кинотавр» не состоится в 2022 году

Автор: БК

24 марта 2022

Об этом заявил президент фестиваля Александр Роднянский

Фестиваль «Кинотавр», ранее запланированный на сентябрь 2022 года, не состоится в этом году.

«"Кинотавр” – важнейший отечественный фестиваль и один из самых известных культурных брендов в России. Я руковожу им уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе – чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», — заявил президент фестиваля Александр Роднянский.

Ранее Александр Роднянский сообщил в беседе с блогером Ильей Варламовым о возможной отмене смотра. «Я думаю, что мы просто откажемся от его [«Кинотавра»] проведения в этом году. Будем ждать других времен». 

33-й кинофестиваль «Кинотавр» был запланирован на 13-20 сентября 2022 года. Смотр проводится ежегодно с 1991 года, в этом году смотр впервые не состоится за всё время существования. 

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