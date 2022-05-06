Власти Москвы утвердили меры поддержки кинотеатров, кинопроизводства и студентов

Теперь на гранты могут претендовать проекты, демонстрирующиеся на видеосервисах или телеканалах

Правительство Москвы утвердило пакет мер по поддержке столичных кинотеатров, стимулированию проведения съемок фильмов в столице и поддержке изучающих киноискусство студентов.

Так, ведущие киносети Москвы получат гранты на продвижение и рекламу российского кино в прокате и привлечение зрительской аудитории. Речь идет о сетях, которые обеспечивают 80% проката в Москве и объединяют 690 кинозалов.

Кроме того, кинокомпании смогут компенсировать до 25% трат на аренду городских площадок для съемок — парков, памятников архитектуры, объектов транспорта и других. Для этого из бюджета города будет выделено 300 млн рублей.

Первые пять кинопроизводителей, который организуют съемки на территории нового московского кинопарка рядом с деревней Юрово в ТиНАО, получат гранты в размере 10 млн рублей каждый. Как отметила во время трансляции в телеграм-канале БК кинопродюсер, руководитель киносети «Москино» и председатель Московской кинокомиссии Наталья Мокрицкая, летом 2022 года состоится презентация данного города кинолокаций. Киногород расположен около 30 км от МКАД по Калужскому шоссе вблизи ЦКАД. При этом в прямой видимости там не имеется жилой застройки. Площадь будущего киногорода может составить более 150 га.

Сергей Собянин также принял решение увеличить размеры грантов на кинопроизводство за проведение съемок в столице и создание образа Москвы в киноискусстве. Размер финподдержки будет зависеть от доли времени показа общественных пространств Москвы в общем хронометраже фильма.

Для полнометражных фильмов новые размеры грантов составят:

• от 10 до 19% — 5 млн рублей (плюс два миллиона рублей);

• от 20 до 29 % — 10 млн рублей (плюс четыре миллиона рублей);

• от 30% и более — 15 млн рублей (плюс шесть миллионов рублей).

Для короткометражных фильмов:

• от 10 до 19% — 2 млн рублей (плюс один миллион рублей);

• от 20 до 29% — 3 миллиона рублей (плюс один миллион рублей);

• от 30% и более — 4 миллиона рублей (плюс один миллион рублей).

Также с 2023 года вводятся новые категории грантов.

Для многосерийных художественных фильмов (сериалов) их размеры составят:

• от 10 до 19% в одном сезоне — 5 млн рублей;

• от 20 до 29% — 10 млн рублей;

• от 30% и более — 15 млн рублей.

Для студенческих кинокартин:

• от 10 до 19% — 150 тысяч рублей;

• от 20 до 29% — 300 тысяч рублей;

• от 30% и более — 450 тысяч рублей.

Впервые на получение финподдержки смогут претендовать кинопроизводители, чьи фильмы и сериалы показываются не только на большом экране, но и на аудиовизуальных сервисах или по телеканалам. Также финансовую поддержку смогут получить компании, снявшие фильмы на территории городского кинопарка вблизи деревни Юрово, на территориях и в павильонах киноконцерна «Мосфильм» и киностудии имени М. Горького.

В 2020–2021 годах финансовая поддержка была оказана 12 кинопроизводителям на общую сумму 57 миллионов рублей.