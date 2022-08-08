Russian Film Festival впервые состоится в Туркменистане и Армении

Недели российского кино пройдут на платформе онлайн-кинотеатра IVI

После Кыргызстана, Бразилии, Азербайджана и Казахстана фестиваль «Роскино» Russian Film Festival 2022 впервые состоится в Туркменистане и Армении. Показы российского кино пройдут бесплатно в онлайн-кинотеатре IVI. Желающие смогут активировать специальный промокод фестиваля с 8 по 28 августа в Туркменистане и с 15 августа по 5 сентября в Армении.

В Туркменистане зрители увидят сериальные хиты из линейки IVI Originals: «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным, «Везет» с Евгением Цыгановым; спортивную драму «Один вдох» с Викторией Исаковой, народную комедию СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ и анимационный спортивный сериал «Спорт Тоша», в озвучке которого принимали участие известные комментаторы Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Дмитрий Занин. В рамках программы Russian Film Festival Armenia также будут доступны комедия СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ и сериал «И снова здравствуйте!». Кроме того, зрители смогут увидеть мелодраматический сериал «Нежность» из линейки IVI Originals и два анимационных проекта – фильм «Два хвоста» и сериал «Супер Мяу».

«Russian Film Festival в Туркменистане и Армении продолжает серию показов российских фильмов в странах СНГ – региона, в котором важно продолжать популяризовать современный российский контент и укреплять индустриальные связи в сфере кинематографа, – рассказывает генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто. – Для зрителей старшего возраста Russian Film Festival – это хороший повод заново открыть для себя мир российского кино, увидеть любимых актеров, которых они помнят по фильмам предыдущих лет, а молодежь и совсем юные зрители получат возможность впервые соприкоснуться с современным российским кинематографом, высококачественной интересной анимацией. До конца года мы планируем также провести Russian Film Festival еще в ряде стран СНГ, а также странах Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки».

«Такое сотрудничество для нас — это возможность найти нового зрителя, – говорит директор по контенту онлайн-кинотеатра IVI Иван Гринин. – Мы рады, что нам есть, что предложить: сериалы из нашей линейки Originals уже показали отличные результаты. Уверен, их полюбят и зрители Туркменистана и Армении. Благодарны партнёрам - РОСКИНО - за редкую возможность в таком исключительном формате знакомить аудиторию с нашим продуктом, а также с картинами из программы фестиваля».

В обеих странах фильмы, сериалы и анимация будут демонстрироваться на русском языке с локальными субтитрами (туркменскими и армянскими).

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