Доходы стримингов от SVoD-модели вырастут на 73% за четыре года

За пять лет на производство контента потрачено $445 млрд

Глобальный доход стриминговых сервисов на основе SVoD-модели к концу 2023 года достигнет $95,3 млрд, что на 18% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в отчете, опубликованном компанией Statista Market Insights (SMI). Согласно прогнозам заработки от платной модели вырастут за четыре года еще на 73% и к 2027-му достигнут уровня в $137 млрд.

За пять лет количество людей, использующих стриминговые сервисы по SVoD-модели, почти удвоилось, увеличившись с 610 миллионов в 2017 году до 1,16 миллиарда в 2022 году.

По данным Statista Market Insights, доход стримингов от подписки почти утроился с 2017 года и в 2022 году превысил $80 млрд. Продажи в физическом формате упали почти на 30% за этот период, в то время как в то время как TVoD- и EST-модели показали рост, хоть и не меньший, чем SVoD.

Эксперты компании Statista ожидают, что доходы стримингов будут расти в среднем на 9,5% в год.

Почти 65% общего дохода сервисов от SVoD поступает из трех стран. Объем поступлений от подписок на крупнейшем стриминговоом рынке — США —, в этом году составит $39,2 млрд и продолжит расти в среднем на 8,6% в период с 2023 по 2027 год, в результате чего прогнозируемый объем рынка составит $54,6 млрд.

Среднегодовой рост второго по величине рынка — Китайского — в этот период составит 10,1%, выручка SVoD вырастет за четыре года и с $19,4 млрд до $28,5 млрд. Далее, согласно исследованию, следует Великобритания с доходом почти в $5,5 млрд к 2027 году и среднегодовым темпом роста в 8,9% за четыре года.

По данным Statista, конкуренция между стриминговыми гигантами Netflix, Apple, Amazon Prime и Hulu привела к тому, что расходы платформ достигли рекордного уровня: за последние пять лет на производство контента было потрачено почти $445 млрд.

Statista прогнозирует, что в 2023 году SVoD-моделью будет пользоваться около 1,3 млрд человек во всем мире. К 2025 году их число достигнет 1,5 миллиарда, а к 2027 году эта цифра вырастет еще на 9% и достигнет 1,64 миллиарда.