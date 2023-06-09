top banner

Доходы стримингов от SVoD-модели вырастут на 73% за четыре года

Автор: БК

9 июня 2023

За пять лет на производство контента потрачено $445 млрд

Глобальный доход стриминговых сервисов на основе SVoD-модели к концу 2023 года достигнет $95,3 млрд, что на 18% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в отчете, опубликованном компанией Statista Market Insights (SMI). Согласно прогнозам заработки от платной модели вырастут за четыре года еще на 73% и к 2027-му достигнут уровня в $137 млрд.

За пять лет количество людей, использующих стриминговые сервисы по SVoD-модели, почти удвоилось, увеличившись с 610 миллионов в 2017 году до 1,16 миллиарда в 2022 году. 

По данным Statista Market Insights, доход стримингов от подписки почти утроился с 2017 года и в 2022 году превысил $80 млрд. Продажи в физическом формате упали почти на 30% за этот период, в то время как в то время как TVoD- и EST-модели показали рост, хоть и не меньший, чем SVoD.

Эксперты компании Statista ожидают, что доходы стримингов будут расти в среднем на 9,5% в год. 

Почти 65% общего дохода сервисов от SVoD поступает из трех стран. Объем поступлений от подписок на крупнейшем стриминговоом рынке — США —, в этом году составит $39,2 млрд и продолжит расти в среднем на 8,6% в период с 2023 по 2027 год, в результате чего прогнозируемый объем рынка составит $54,6 млрд.

Среднегодовой рост второго по величине рынка — Китайского — в этот период составит 10,1%, выручка SVoD вырастет за четыре года и с $19,4 млрд до $28,5 млрд. Далее, согласно исследованию, следует Великобритания с доходом почти в $5,5 млрд к 2027 году и среднегодовым темпом роста в 8,9% за четыре года.

По данным Statista, конкуренция между стриминговыми гигантами Netflix, Apple, Amazon Prime и Hulu привела к тому, что расходы платформ достигли рекордного уровня: за последние пять лет на производство контента было потрачено почти $445 млрд.

Statista прогнозирует, что в 2023 году SVoD-моделью будет пользоваться около 1,3 млрд человек во всем мире. К 2025 году их число достигнет 1,5 миллиарда, а к 2027 году эта цифра вырастет еще на 9% и достигнет 1,64 миллиарда.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Перечислены самые популярные у пиратов фильмы в мае 2023 года
Подробнее
Касса России: лидером четверга стал «Форсаж 10»
Подробнее
В Москве прошла вторая часть церемонии II Национальной премии интернет-контента ИРИ
Подробнее
Обновилась программа МКиФ «Российский кинобизнес: летний выпуск»
Подробнее
Подведены итоги фестиваля «Медвежонок»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 29 мая по 4 июня
Подробнее
ИРИ назвал победителей конкурса на создание нацконтента
Подробнее
В Pixar прошли массовые сокращения
Подробнее
Предварительная касса уикенда: прокат возглавил «Переводчик»
Подробнее
На «Ростелеком» завели дело за демонстрацию фильма с ЛГБТ
Подробнее
Объявлена конкурсная программа фестиваля «Пилот»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках июня
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 июня 2023 года
Подробнее
Касса России: «Форсаж 10» обошел «Переводчика» и возглавил таблицу
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Мармадюк» опережает «Снегиря»
Подробнее
Официальная касса России: на вершине бокс-офиса – пиратские показы
Подробнее
В Еврокомиссии и Госдуме сошлись во взглядах на контент, созданный искусственным интеллектом
Подробнее
Что смотреть в июне в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
В первом квартале российский рекламный рынок вырос на 8%
Подробнее
Международная касса: «Человек-паук: Паутина вселенных» стал лучшим анимационным релизом Sony
Подробнее