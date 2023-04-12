TeleMultiMedia Forum 2023 объявил состав участников

Меропритие состоится 23 мая

23 мая в Москве состоится VII ежегодный «TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы» — конвент с участием профессионалов медиабизнеса, которые обсудят тренды и наметят будущее медиапотребления и телесмотрения в России. Форум пройдет в гибридном (оффлайн и онлайн) формате.

Аудитория TeleMultiMedia Forum 2023 — первые лица медиахолдингов, федеральных телеканалов и операторов связи, генеральные продюсеры и директора по контенту онлайн-видеосервисов, а также руководители поставщиков инфраструктурных решений для медиарынка.

Организаторы форума, оператор деловых мероприятий TMT Conference, «Телеспутник» и ИАА TelecomDaily, вновь соберут на одной площадке известные имена в сообществе профессионалов российского медиабизнеса для прямого обмена экспертным мнением о текущей ситуации и перспективах развития индустрии.

Среди подтвердивших свое участие спикеров TeleMultiMedia Forum 2023:

— Дмитрий Пашутин, директор по стратегии, «Национальная Медиа Группа».

— Алексей Иванов, генеральный директор, «МТС Медиа».

— Антон Володькин, генеральный директор, Wink.

— Дмитрий Гранов, первый заместитель гендиректора, «СТС Медиа»; генеральный директор more.tv.

— Игорь Мишин, генеральный директор, Kion.

— Дмитрий Гудумак, генеральный директор, Start.

— Григорий Кузин, директор проекта «Медиалогистика», MSK-IX.

Основными темами предстоящего TeleMultiMedia Forum станут перспективы развития национального телерадиовещания, точки роста российского рынка медиапотребления, а также промежуточные достижения в развитии производства оригинального видеоконтента и инфраструктуры для его доставки.

Зарегистрировать участие и узнать подробности можно на сайте конференции.

По вопросам партнерства и участия:

Тел.: +7 994 411-6140, +7 994 411-6148

E-mail: conf@tdaily.ru