Режиссер «Спутника» снимет хоррор для A24

В основу истории ляжет короткий рассказ Филипа Фракасси

Компания A24 и Chernin Entertainment готовят совместный проект – фильм ужасов АЛТАРЬ (Altar), режиссером которого выступит Егор Абраменко (СПУТНИК). Об этом сообщает Variety.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако сам проект описывается как хоррор, рассказывающий об одном лете маленького мальчика, вынужденного взрослеть быстрее, чем он мог себе представить.

Главные роли в картине исполнят дебютант Хадсон Белинг и Лили Коллиас (ХОРОШЕНЬКАЯ). Также в актерском составе будут задействованы Дженьюэри Джонс, Кайл Маклахлен и Дэвид Крамхольц.

Сценарий АЛТАРЯ напишет Уилл Судик («Мир Дикого Запада»), а в основу истории ляжет короткий рассказ Филипа Фракасси. Мировым прокатом ленты займется сама A24.

Фото: Ксения Угольникова / «Кинопоиск»