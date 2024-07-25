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Режиссер «Спутника» снимет хоррор для A24

Автор: Илья Кувшинов

25 июля 2024

В основу истории ляжет короткий рассказ Филипа Фракасси

Компания A24 и Chernin Entertainment готовят совместный проект – фильм ужасов АЛТАРЬ (Altar), режиссером которого выступит Егор Абраменко (СПУТНИК). Об этом сообщает Variety.

Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако сам проект описывается как хоррор, рассказывающий об одном лете маленького мальчика, вынужденного взрослеть быстрее, чем он мог себе представить.

Главные роли в картине исполнят дебютант Хадсон Белинг и Лили Коллиас (ХОРОШЕНЬКАЯ). Также в актерском составе будут задействованы Дженьюэри Джонс, Кайл Маклахлен и Дэвид Крамхольц.

Сценарий АЛТАРЯ напишет Уилл Судик («Мир Дикого Запада»), а в основу истории ляжет короткий рассказ Филипа Фракасси. Мировым прокатом ленты займется сама A24.

Фото: Ксения Угольникова / «Кинопоиск»

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