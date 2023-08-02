Американская Киноакадемия переизбрала президента

Продюсер Джанет Янг пошла на второй срок

Академия кинематографических искусств и наук назвала имя своего нового президента – им вновь оказалась Джанет Янг.



Продюсер «Народа против Ларри Флинта» и «Нулевого эффекта» была впервые избрана президентом Киноакадемии в прошлом году, став первым кинематографистом азиатского происхождения и четвертой женщиной в истории, удостоившейся этой позиции. До этого Янг пять лет занимала в Киноакадемии должность губернатора по особым поручениям.



Напомним, что в этом году Американская Киноакадемия пригласила 398 деятелей кино стать членами своей организации – среди них оказались российские режиссеры Максим и Евгения Арбугаевы, номинировавшиеся на премию «Оскар» с короткометражным документальным фильмом «Выход», и композитор Анна Друбич.



Фото: Oscars.org