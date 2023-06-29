Российским кинематографистам предложили членство в киноакадемии США

Привилегии удостоились якутские режиссеры Арбугаевы

Американская киноакадемия пригласила режиссеров из РФ Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации. Приглашение направили 398 деятелям кино за вклад в индустрию.

«Академия рада приветствовать этих профессионалов. Они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии и сделали жизненно необходимый вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру», — заявил президент киноакадемии Билл Крарер.

Брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы номинировались на премию «Оскар» с фильмом ВЫХОД (Haulout, 2022). В итоге награда досталась индийской ленте ЗАКЛИНАТЕЛИ СЛОНОВ.

В списке приглашенных также композитор Анна Друбич (НАДВОЕ, ВАРВАР), актер Пол Мескал и поп-звезда Тейлор Свифт.

Фото: кадр из фильма ВЫХОД