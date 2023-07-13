На фестивале «Горький» прошел пресс-завтрак фонда Action!

Участники отрасли обсудили новые релизы

Культурно-благотворительный фонд ACTION год назад на фестивале Горький Fest в Нижнем Новгороде начал новую традицию — кино-завтраки ACTION! Это профессиональное мероприятие, где кинематографисты-участники фестиваля знакомятся с фильмами из коллекции благотворителей фонда.

В этом году завтракали и смотрели кино, созданное для благотворительных вечеров ACTION! прошлых лет, в ресторане «Red Wall» с видами на Волгу и Кремль в теплой дружеской атмосфере, в компании президента и генерального продюсера фестиваля Михаила Пореченкова и Оксаны Михеевой, учредителей и попечителя фонда Светланы Бондарчук, Евгении Поповой и Марьи Дей и приглашенных участников фестиваля. Среди гостей актеры и режиссеры, постоянно принимающие участие в съемках фильмов для ACTION!: Олеся Судзиловская с супругом, Анна Чурина с дочкой Ксюшей, Евгений Сангаджиев с супругой, Андрей Мерзликин; кинокритики Лариса Малюкова и Лариса Юсипова; а также молодые артисты, пришедшие познакомиться и подружиться с проектом.

Вниманию зрителей представили семь картин:

МИЛФУША реж. Оксаны Михеевой

АППЕНДИКС реж. Дмитрий Рощин

MIND THE GAP реж. Григорий Добрыгин

ПОДИГ реж. Иван Петухов

ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ! реж. Александр Цыпкин, Ксения Рапопорт и Павел Капинос

Я СЪЕМ ТВОЮ СОБАКУ» реж. Сергей Харченко

ЛИФТ реж. Виктория Толстоганова и Светлана Самошина

Среди гостей были те, кто уже присоединился к проекту ACTION! и уже снимал кино или снимался в качестве актеров: режиссер и актеры фильма МИЛФУША Оксана Михеева, Глеб Бочков и Мила Ершова; Михаил Пореченков, сыгравший главную роль в фильме АППЕНДИКС и режиссер комедии Я СЪЕМ ТВОЮ СОБАКУ Сергей Харченко. Очень многие, окунувшись в атмосферу любви, добра и чистого творчества, вдохновились идеей «кино спасает жизни» и готовы тоже внести свою лепту в большое общее дело помощи тем, кто в этом остро нуждается, посредством своего таланта. В этом году ждем новые имена и лица на декабрьском благотворительном вечере ACTION!

Учредитель фонда ACTION!, продюсер Светлана Бондарчук: «Происходит коллаборация творческих людей. Они собираются, чтобы совершенно безвозмездно отдать свою интеллектуальную собственность и чтобы эта интеллектуальная собственность превратилась в маленький бриллиант. Он потом будет продан на ACTION!, а эти деньги помогут спасти чью-то жизнь»

Генеральный продюсер фестиваля Горький Fest, режиссер Оксана Михеева: «Это здорово, что у нас есть возможность созидать. Сегодня мы посмотрим фильмы, кто-то вдохновится и захочет тоже снять что-то и таким образом помочь»

Фото: пресс-служба фонда ACTION!