top banner

На фестивале «Горький» прошел пресс-завтрак фонда Action!

Автор: БК

13 июля 2023

Участники отрасли обсудили новые релизы

Культурно-благотворительный фонд ACTION год назад на фестивале Горький Fest в Нижнем Новгороде начал новую традицию — кино-завтраки ACTION! Это профессиональное мероприятие, где кинематографисты-участники фестиваля знакомятся с фильмами из коллекции благотворителей фонда. 

В этом году завтракали и смотрели кино, созданное для благотворительных вечеров ACTION! прошлых лет, в ресторане «Red Wall» с видами на Волгу и Кремль в теплой дружеской атмосфере, в компании президента и генерального продюсера фестиваля Михаила Пореченкова и Оксаны Михеевой, учредителей и попечителя фонда Светланы Бондарчук, Евгении Поповой и Марьи Дей и приглашенных участников фестиваля. Среди гостей актеры и режиссеры, постоянно принимающие участие в съемках фильмов для ACTION!: Олеся Судзиловская с супругом, Анна Чурина с дочкой Ксюшей, Евгений Сангаджиев с супругой, Андрей Мерзликин; кинокритики Лариса Малюкова и Лариса Юсипова; а также молодые артисты, пришедшие познакомиться и подружиться с проектом.

Вниманию зрителей представили семь картин:
МИЛФУША реж. Оксаны Михеевой
АППЕНДИКС реж. Дмитрий Рощин
MIND THE GAP реж. Григорий Добрыгин
ПОДИГ реж. Иван Петухов
ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ! реж. Александр Цыпкин, Ксения Рапопорт и Павел Капинос
Я СЪЕМ ТВОЮ СОБАКУ» реж. Сергей Харченко
ЛИФТ реж. Виктория Толстоганова и Светлана Самошина

Среди гостей были те, кто уже присоединился к проекту ACTION! и уже снимал кино или снимался в качестве актеров: режиссер и актеры фильма МИЛФУША Оксана Михеева, Глеб Бочков и Мила Ершова; Михаил Пореченков, сыгравший главную роль в фильме АППЕНДИКС и режиссер комедии Я СЪЕМ ТВОЮ СОБАКУ Сергей Харченко. Очень многие, окунувшись в атмосферу любви, добра и чистого творчества, вдохновились идеей «кино спасает жизни» и готовы тоже внести свою лепту в большое общее дело помощи тем, кто в этом остро нуждается, посредством своего таланта. В этом году ждем новые имена и лица на декабрьском благотворительном вечере ACTION! 

Учредитель фонда ACTION!, продюсер Светлана Бондарчук: «Происходит коллаборация творческих людей. Они собираются, чтобы совершенно безвозмездно отдать свою интеллектуальную собственность и чтобы эта интеллектуальная собственность превратилась в маленький бриллиант. Он потом будет продан на ACTION!, а эти деньги помогут спасти чью-то жизнь»

Генеральный продюсер фестиваля Горький Fest, режиссер Оксана Михеева: «Это здорово, что у нас есть возможность созидать. Сегодня мы посмотрим фильмы, кто-то вдохновится и захочет тоже снять что-то и таким образом помочь»

Фото: пресс-служба фонда ACTION!

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Кинопоиск» представил новинки июля
Подробнее
Фонд кино продлил срок отбора на участие в стипендиальной программе «Автор»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 3 по 9 июля
Подробнее
Wink рассказал об онлайн-новинках июля
Подробнее
Кинопрокатная компания КИНО.АРТ.ПРО запускает «Корейский киноквартал»
Подробнее
Июльские новинки на Start: Светофоровы и секреты «Кошек»
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавил фантастический боевик «Гипнотик»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Кентавр» обходит «Круче некуда»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Кентавр»
Подробнее
Названы победители первого фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc
Подробнее
Александр Мамут и «Траст» заключили соглашение об урегулировании претензий по долгам миллиардера
Подробнее
В Нижнем Новгороде прошло открытие фестиваля «Горький fest»
Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Гипнотик» с Беном Аффлеком
Подробнее
Индустрия развлечений обеспокоена из-за способностей искусственного интеллекта 
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 июля 2023 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Гипнотик» вырвался в лидеры
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра KION в июле
Подробнее
РБК: прокатные сборы первого полугодия 2023 года приблизились к показателям четырехлетней давности
Подробнее
Кассовые сборы уикенда: прокат возглавил «Гипнотик» с Беном Аффлеком
Подробнее
Мировая касса: очередной «Астрал» показал лучший старт среди хорроров за пределами США с 2019 года
Подробнее