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Бен Аффлек и Мэтт Деймон готовят криминальный триллер для Netflix

Автор: Илья Кувшинов

26 января 2024

Съемки фильма «Животные» должны начаться в марте в Лос-Анджелесе

Бен Аффлек и Мэтт Деймон вновь поработают вместе – по сообщению The Hollywood Reporter, тандем готовит криминальный триллер ЖИВОТНЫЕ для Netflix.

Режиссером картины выступит Аффлек, а Деймон исполнит главную роль. Начало съемок предварительно запланировано на март в Лос-Анджелесе.

Лента расскажет о кандидате в мэры и его супруге, чей сын был похищен – окруженные множеством врагов, как политических, так и иных, у семейной пары нет другого выбора, кроме как запачкать руки, чтобы спасти его.

Производством триллера займется новая компания Аффлека и Деймона Artists Equity.

Фото: кадр со съемок фильма AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК

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