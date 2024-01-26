Бен Аффлек и Мэтт Деймон готовят криминальный триллер для Netflix

Съемки фильма «Животные» должны начаться в марте в Лос-Анджелесе

Бен Аффлек и Мэтт Деймон вновь поработают вместе – по сообщению The Hollywood Reporter, тандем готовит криминальный триллер ЖИВОТНЫЕ для Netflix.

Режиссером картины выступит Аффлек, а Деймон исполнит главную роль. Начало съемок предварительно запланировано на март в Лос-Анджелесе.

Лента расскажет о кандидате в мэры и его супруге, чей сын был похищен – окруженные множеством врагов, как политических, так и иных, у семейной пары нет другого выбора, кроме как запачкать руки, чтобы спасти его.

Производством триллера займется новая компания Аффлека и Деймона Artists Equity.

Фото: кадр со съемок фильма AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК