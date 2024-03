Кинорынок AFM переезжает в Лас-Вегас

AFM 2024 пройдет с 5 по 10 ноября

Организаторы крупнейшего кинорынка American Film Market (AFM) подтвердили, что в этом году он пройдет на новой локации – в отеле Palms Casino Resort в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что решение о переезде рынка из Санта-Моники и Лос-Анджелеса, где он проводился больше сорока лет, было принято после изучения потребностей делегатов и тщательного поиска локаций в нескольких городах.

Среди компаний, которые уже подтвердили свое участие в грядущем AFM – Arclight Films, Blue Fox Entertainment, Blacktop International, Cinema Management Group, Cornerstone, The Exchange, Film Mode Entertainment, FilmNation Entertainment, Film Seekers, HanWay Films, A Higher Standard, Lakeshore Entertainment, Millennium Media, Myriad Pictures, Neon, Protagonist Pictures, The Asylum, The Solution Entertainment Group, Vision Films, WME Independent и XYZ Films.

AFM 2024 пройдет с 5 по 10 ноября.

Фото: пресс-служба Palms Casino Resort