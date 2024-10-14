Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» объявил программу
Автор: БК
14 октября 2024
Смотр пройдет в Москве с 16 по 20 октября
С 16 по 20 октября в Москве пройдет второй фестиваль африканской культуры «Африка. Вместе в будущее».
В рамках смотра будут показаны 11 картин. Фильмом открытия станет драма БАНЕЛЬ И АДАМА Раматы Тулайе Сай, премьера которой состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
Помимо кинопоказов, на фестивале пройдет обширная деловая программа, которая будет включать серию круглых столов и паблик-токов, лекций и панельных дискуссий с участием кинематографистов, продюсеров, инвесторов и культурных деятелей России и стран Африки.
Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте форума. Вход на все мероприятия – по регистрации.
Фото: кадр из фильма БАНЕЛЬ И АДАМА
Самое читаемое
Касса России: «Граф Монте-Кристо» вновь возглавил прокатПодробнее
Предварительная касса четверга: «Руки вверх!» уверенно заняли первую строчкуПодробнее
Касса четверга: музыкальный байопик «Руки вверх!» возглавил прокатПодробнее
Фонд кино поддержит «Руки вверх!» и откроет новый раунд отбора картин на поддержку в прокатеПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 октябряПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 7–13 октября 2024 годаПодробнее
Кассовый провал «Джокера: Безумия на двоих»: что пошло не так?Подробнее
Фонд кино поддержит 18 анимационных национальных фильмовПодробнее
Съемки нового сериала о Штрилице могут начаться уже следующим летомПодробнее
В Москве состоялся премьерный показ слэшера «Ужасающий 3»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Руки вверх!» и «Ужасающий 3» готовятся оживить рынокПодробнее
После замедления YouTube продолжает оставаться самым популярным видеосервисом в РоссииПодробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатовПодробнее
Стал известен фильм открытия «Большого фестиваля мультфильмов»Подробнее
Минкультуры планирует расширить копродукционное кинопроизводство к 2030 годуПодробнее
Семейная мелодрама «Мой дикий друг» получила два приза на фестивале в ИранеПодробнее
Amazon и Apple заключили сделку о появлении проектов Apple TV+ на Prime VideoПодробнее
Фестиваль «Маяк»: день четвертыйПодробнее
Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о развитии отечественной кинематографииПодробнее
Драма «Вечная зима» примет участие в основном конкурсе кинофестиваля в ТурцииПодробнее