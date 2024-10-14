Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» объявил программу

Смотр пройдет в Москве с 16 по 20 октября

С 16 по 20 октября в Москве пройдет второй фестиваль африканской культуры «Африка. Вместе в будущее».

В рамках смотра будут показаны 11 картин. Фильмом открытия станет драма БАНЕЛЬ И АДАМА Раматы Тулайе Сай, премьера которой состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

Помимо кинопоказов, на фестивале пройдет обширная деловая программа, которая будет включать серию круглых столов и паблик-токов, лекций и панельных дискуссий с участием кинематографистов, продюсеров, инвесторов и культурных деятелей России и стран Африки.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте форума. Вход на все мероприятия – по регистрации.

Фото: кадр из фильма БАНЕЛЬ И АДАМА