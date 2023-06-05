В Еврокомиссии и Госдуме сошлись во взглядах на контент, созданный ИИ

В этом они солидарны с американскими актерами и сценаристами

5 июня заместитель главы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова на пресс-конференции в Брюсселе заявила о намерении высшего органа исполнительной власти Евросоюза ввести обязательную маркировку для контента, произведенного искусственным интеллектом, и создать технологии распознавания такого контента.

Маркировка должна будет предупредить «даже самого невнимательного пользователя» о том, что контент сделан роботом, приводит слова чиновницы агентство ТАСС. По ее мнению, контроль над работой ИИ всегда должен принадлежать человеку, а свобода слова в отношении нейросетей недопустима.

Введение ограничительных мер обусловлено намерением оградить пользователей от дезинформации и использования злоумышленниками.

В тот же день заместитель председателя комитета Государственной Думы по информполитике Антон Горелкин заявил о том, что российские парламентарии приступили к разработке концепции закона о маркировке контента от нейросетей. В настоящее время депутаты анализируют опыт зарубежных стран в этом направлении и работают над основными определениями будущей нормы.

«Цель законопроекта — снизить риски использования продуктов, созданных при помощи технологий искусственного интеллекта. В частности, так называемых дипфейков», — заявил Горелкин. Ранее глава комитета Александр Хинштейн уже заявлял, что понятие «дипфейк» должно быть закреплено в российских законах.

5 июня пройдет голосование членов американской актерской гильдии SAG-AFTRA по возможной забастовке, которую профсоюз объявит, если не достигнет соглашения с Альянсом кино- и телепродюсеров. Одним из пунктов переговоров, которые закончатся 30 июня, стало требование защиты актеров от несанкционированного использования их изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Вышедшие на забастовку сценаристы из WGA также протестуют против использования ИИ, однако они выступают, главным образом, против замены живого автора на робота. Самому же сценаристу должно быть позволено использовать ChatGPT для помощи в написании скрипта без необходимости делиться правами и ссылаться на разработчиков технологии, полагают в WGA.

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