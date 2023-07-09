Индустрия развлечений обеспокоена из-за способностей искусственного интеллекта 

Особенно респондентов заботит вопрос авторских прав

Многие сотрудники развлекательных компаний в США сильно обеспокоены влиянием искусственного интеллекта как на работу внутри индустрии, так и на культурную среду в целом. Об этом говорится в исследовании Variety Intelligence Platform, проведенным британской международной интернет-компанией по исследованию рынка YouGov.



Около 36% работников отрасли развлечений, опрошенных в июне этого года, заявили, что «очень» или «в некоторой степени обеспокоены» тем, что ИИ сможет их заменить, а люди потеряют работу. 87% опрошенных осведомлены о возможностях таких программ, как ChatGPT и Midjourney, а 65% из них владеют некоторыми знаниями о новых технологиях.

Среди некоторых опрошенных, «очень» или «в некоторой степени обеспокоенных» , были найдены те, кто недоволен нарушением ИИ в отношении авторских прав, товарных знаков и права на публикацию, что может привести к увольнению живых сотрудников; а также кибербезопасностью и конфиденциальностью данных.

Около 43% опрошенных считают, что использование искусственного интеллекта может негативно сказаться на качестве работ, выпускаемых индустрией. 16%, напротив, уверены в том, что качество выпускаемой продукции улучшится, если компании будут использовать ИИ.

Использование ИИ может сказаться не только на ухудшении качества развлекательной продукции. Многие корпорации, включая WGA, DGA и SAG-AFTRA, требуют новой формулировки в документах, которые будут обеспечивать ясность, защиту и ограничения на использование ИИ в трудовых отношениях с писателями, режиссерами и актерами, соответственно.

Американская гильдия писателей за 9 недель забастовки так и не смогла прийти к соглашению по ряду конкретных требований ИИ.

Американская гильдия режиссеров ратифицировала новый контракт 23 июня, он вступил в силу с 1 июля. В новом договоре содержатся некоторые рекомендации по ИИ, в них, в частности, говорится о том, что искусственный интеллект не является человеком и не может взять на себя обязанности режиссера, а студии не могут использовать ИИ без консультации с директорами.

Объединенная актерская гильдия SAG-AFTRA 27 июня направила внутреннее письмо профсоюзным лидерам с более чем 1000 подписей, включая многих звезд первой величины, требуя, чтобы переговоры защищали права актеров и обеспечивали компенсацию актерам, когда любая из их прошлых работ используется для обучения ИИ. Из-за расплывчатых требований и темпов научно-технического прогресса условия, перечисленные в договоре, вероятно, потеряют актуальность в ближайшие несколько лет.



По мнению работников индустрии, ИИ сможет эффективно выполнить в ближайшие два-три года такие задачи, как создание реалистичных звуковых эффектов для фильмов, телевидения или игр (58% работников); автозаполнение кода для помощи в программированию игр (54%); и разработку художественных работ для фильмов, телевидения или игровых раскадровок (52%).

ИИ все еще имеет много недостатков, одним из которых является неопределенность законодательства об интеллектуальной собственности. При этом разночтения не мешают компаниям в разных творческих индустриях и в сфере контента постоянно поднимать вопрос об использовании новейших информационных технологий в своей работе.

30% работников развлекательной индустрии в США готовы использовать искусственный интеллект. Из них уже 13% используют ИИ, а 17% работников в ожидании, что их руководство предоставит им возможность это сделать.

Фото: кадр из фильма ТЕРМИНАТОР 2