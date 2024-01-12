Минюст РФ признал Бориса Акунина* иноагентом

Ведомство расширило список в пятницу, 12 января

В пятницу, 12 января, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов – в него вошел писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили*).

Произведения Акунина неоднократно переносились на большие и малые экраны. В числе экранизаций его произведений – мини-сериал Александра Адабашьяна «Азазель», фильмы ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ Джаника Файзиева, СТАТСКИЙ СОВЕТНИК Филиппа Янковского и ШПИОН Алексея Андрианова, а также сериалы «Пелагия и белый бульдог» и недавний «Фандорин. Азазель» Нурбека Эгена.

Напомним, что в декабре прошлого года писатель также был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов и Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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