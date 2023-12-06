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Авторская редакция «Александры» Сокурова получила удостоверение на повторный прокат

Автор: Илья Кувшинов

6 декабря 2023

Сам режиссер заявил, что с тревогой ждал решение Министерства культуры

Министерство культуры России выдало удостоверение для проката новой версии фильма Александра Сокурова АЛЕКСАНДРА с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли. Согласно данным в реестре, картина в авторской редакции 2023 года получила возрастной рейтинг 16+.

Режиссер заявил в разговоре с ТАСС, что с тревогой ждал решение Минкультуры. Ожидается, что премьера нового монтажа состоится в Санкт-Петербурге 12 декабря. По словам Сокурова, АЛЕКСАНДРА теперь выглядит абсолютно по-новому – там есть и новые эпизоды, и свежие художественные решения.

«Новая версия отражает мое новое отношение и мое новое требование к качеству моего произведения. Я постарался учесть все недостатки, какие у этого фильма, на мой взгляд, были. И те недостатки, за которые его критиковал в свое время Александр Исаевич Солженицын», – подчеркнул режиссер.

Мировая премьера АЛЕКСАНДРЫ состоялась в основном конкурсе 60-го Каннского кинофестиваля в 2007 году. В российский прокат фильм впервые вышел 22 ноября того же года.

Фото: кадр из фильма АЛЕКСАНДРА

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